ANÁLISIS | La nueva línea de tiempo de Fauci en 2022 para la lucha contra el covid-19 podría ser un desastre político para Biden y los demócratas

(CNN) — El presidente Joe Biden acaba de recibir una noticia profundamente desagradable: la pandemia por la que fue elegido para ponerle fin podría prolongarse hasta bien entrado el año de elecciones intermedias, con toda la destrucción política y económica que eso podría traer.

La advertencia del principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, de que la crisis no estará bajo control hasta la primavera del próximo año — e incluso entonces, necesitará que la mayoría de los estadounidenses escépticos sobre las vacunas cambien de opinión– llegó como una fuerte sacudida para una nación cansada.

También significa que los planes mejor trazados de Biden de triunfar sobre la pandemia y montarse en una ola económica para la campaña de las elecciones al Congreso en noviembre del próximo año ahora parecen estar en riesgo.

Una pandemia que se extiende a lo largo de otro invierno sombrío y más allá corre el riesgo de desacelerar la recuperación económica en la que Biden se basa para un desempeño sólido el próximo año. Podría desmoralizar a la gente y desencadenar el tipo de mal humor entre el electorado que siempre representa un peligro para los gobernantes. Los índices de aprobación personal del presidente y la confianza de la gente en su manejo de la pandemia ya han disminuido, según encuestas recientes de NBC y CBS.

La declaración parcial de victoria de Biden sobre el virus el 4 de julio parece muy prematura, al igual que las anteriores relajaciones de la guía de la máscara de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

“A medida que nos acercamos a la primavera, podríamos comenzar a volver a un grado de normalidad, es decir, retomar las cosas que esperábamos poder hacer: restaurantes, teatros, ese tipo de cosas”, le dijo Fauci a Anderson Cooper de CNN.

La mayoría de los estadounidenses, animados por el propio Biden, ya habían esperado que se restableciera ese tipo de normalidad y es posible que no estén de humor para contemplar más meses de privación. El aumento en los casos de covid-19 que ha afectado a muchas áreas del país ya ha convertido lo que se vendió como un verano libre del virus en una repetición de algunas de las peores partes de la pandemia a medida que los hospitales de todo el sur son invadidos por pacientes de covid. Y los conservadores ya se han puesto hace mucho tiempo contra Fauci, uno de los expertos en salud pública más respetados del mundo, y es uno de los principales objetivos de los medios de comunicación de derecha.

Los últimos 17 meses que cambiaron el tejido diario de la vida estadounidense han estado lejos de ser predecibles. Y hay algunos datos del extranjero, aunque en países más vacunados como Gran Bretaña e Israel, que sugieren que la actual ola del virus de la variante delta podría relajarse o no producir el mismo nivel de muertes que las oleadas anteriores. De ser así, su impacto político podría mitigarse.

Pero incluso la perspectiva de que el final de la batalla contra el covid-19 podría estar a muchos, muchos, meses de distancia representa un escenario político de pesadilla para el presidente y su Partido Demócrata, que ya enfrentan históricos vientos en contra al tratar de mantener el control del Congreso. Ahora enfrentarán la posibilidad de tener que hacerlo en una nación aún más agotada por una crisis que ya ha costado más de 620.000 vidas y que se ha vuelto más dividida políticamente por el virus cada mes que avanza.

Un nuevo desafío para el presidente

Una pandemia que se extiende durante los primeros meses de 2022 haría aún más difícil para Biden mantener la moral pública y el compromiso con el tipo de medidas de precaución como el uso de mascarilla, una línea de fractura política tóxica, que son necesarias para detener la propagación del virus.

Si la emergencia dura tanto tiempo, ofrecerá una oportunidad para los republicanos que buscan calificar la presidencia de Biden como un fracaso, y que están aprovechando su caótica evacuación de Afganistán para pintar una narrativa más amplia de decadencia política.

La última oleada del virus, impulsada por la variante delta, más infecciosa, pudo afianzarse porque los estadounidenses en los estados sureños más conservadores, profundamente escépticos de los consejos del gobierno y la ciencia, rechazaron vacunarse en mayor número que sus compatriotas más liberales. Si tal escepticismo, avivado por los líderes políticos conservadores y la conspiración alimentada por los medios de la derecha, finalmente impulsara a los republicanos en las elecciones del Congreso del próximo año, sería una amarga ironía para el presidente.

Y su predecesor Donald Trump, a pesar de su propio historial desastroso en la pandemia, no se detendría mientras busca relanzar una carrera política que siempre prospera más en la discordia y la dislocación política. Trump acusó recientemente a Biden de rendirse tanto ante el covid como ante los talibanes en Afganistán, a pesar de haber descuidado la pandemia durante gran parte de su último año en el cargo y de mantener conversaciones directas con los talibanes que sentaron las bases para la actual retirada desordenada de Estados Unidos.

Otra perspectiva desalentadora para los demócratas es que no hay garantía de que la predicción de Fauci se mantenga, y el coronavirus mutante ya ha confundido casi todas las estimaciones de los expertos sobre cuánto durará y qué tan pronto se puede erradicar. De hecho, Fauci había predicho originalmente el lunes en una entrevista con NPR que si la mayoría de las personas que aún no se habían vacunado se inscribían para recibir sus dosis, el virus podría estar bajo control para el otoño de 2022, más de un año a partir de ahora. Si se necesita tanto tiempo para controlar la situación, el presidente casi no tendría espacio para respirar hasta el día de las elecciones, cuando toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado están en la boleta.

A medida que se asimilaban las implicaciones de sus comentarios, Fauci apareció en CNN y retrocedió su terrible predicción, solo un poco.

“Quise decir primavera de 2022”, le dijo Fauci a Cooper.

“Si podemos pasar este invierno y conseguir que la mayoría, una abrumadora mayoría, de los 90 millones de personas que no han sido vacunadas, se vacunen, espero que podamos empezar a tener un buen control en la primavera de 2022”, dijo Fauci.

Un escenario más oscuro

Pero el principal lugarteniente de salud pública de Biden también advirtió su predicción con algunas posibilidades más desagradables si la vacunación no aumenta significativamente.

“Existe la posibilidad de que el virus continúe circulando, mutando, formando más variantes y devolviéndonos a otra situación similar o peor que delta”, le dijo Fauci a Cooper.

La realidad naciente de que una gran cantidad de virus permanecerá con nosotros durante muchos meses más, y que se avecina otro invierno desagradable, seguramente provocará una recalibración radical de las perspectivas de un regreso a la vida normal que tantos millones de personas anhelan. Desencadenará consecuencias políticas, sociales y económicas hasta ahora incognoscibles. Y nuevamente subraya, ya sea en casa o en el extranjero, que las esperanzas y planes políticos de cada presidente a menudo se ven sacudidos por crisis que escapan a su control.

Los comentarios de Fauci eclipsaron algunas buenas noticias sobre la pandemia.

La tan esperada aprobación completa el lunes por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) de la vacuna Pfizer / BioNTech podría convencer a algunos estadounidenses recelosos de las vacunas para que se inscriban. Pero esta nueva adición al arsenal del gobierno llega demasiado tarde para evitar el aumento repentino del delta y la tormenta de covid más reciente que ya está aquí en las escuelas de EE.UU.

Millones de niños están regresando a clases presenciales en el peor momento hasta ahora de la crisis para los niños, a medida que la variante delta, más peligrosa para los menores que las manifestaciones anteriores del virus, se extiende por todo el país.

Ya se han abierto y cerrado algunos distritos escolares, especialmente en el sur, donde las tasas de vacunación son bajas. Un gran número de niños han sido infectados o expuestos al virus y se han visto obligados a ponerse en cuarentena. El alarmante escenario emergente está nublando las esperanzas de que la nación pueda superar el inicio del tercer año escolar para ser dañada por la pandemia. El fantasma del aprendizaje virtual, con todos sus déficits educativos, interrupciones en la comunidad y efectos secundarios psicológicos, puede estar al acecho para muchos nuevamente.

Biden promete hablar en los próximos días sobre cómo los niños pueden regresar a la escuela de manera segura, un imperativo para la nación y para su propia posición política.

“Los casos entre niños siguen siendo raros, y los casos graves entre niños son muy, muy raros, pero sé que los padres están pensando en sus propios hijos. No es tan tranquilizador como a uno le gustaría”, dijo Biden el lunes.

Si bien el presidente tiene razón en que los casos graves de covid-19 son raros, las hospitalizaciones de niños con la enfermedad han alcanzado niveles récord este mes, ya que el promedio diario nacional de todas las nuevas infecciones llegó a 150.000 por día y las muertes diarias promedio a 1.000. Como anécdota, muchos padres ahora tienen experiencia con niños o sus amigos que dieron positivo por la variante delta, mucho más contagiosa.

Más allá de impulsar el uso de mascarillas y las vacunas para adultos, confrontar a los gobernadores republicanos que prohibieron los mandatos de uso de mascarillas escolares e instar a los estados a gastar miles de millones de dólares en fondos de rescate federales asignados para hacer que las escuelas sean seguras, no está claro cómo el presidente puede influir rápidamente en una situación en el piedad de un virus caprichoso.

El hecho de que gran parte de la política educativa sea dominio exclusivo de los estados es un factor de complicación. Como es la realidad de que, si bien muchos republicanos rechazan las medidas básicas para mantener a la gente segura, los estrategas del partido están preparados para golpear al presidente en las elecciones de mitad de período por el cierre de escuelas, en un intento por debilitar su control sobre los suburbios que ayudaron a ponerlo en la Casa Blanca.

A pesar de que las condiciones empeoran, el frenesí político por el virus, las vacunas y los tratamientos de covid-19 está aumentando. Varios gobernadores republicanos, incluidos Ron DeSantis de Florida y Greg Abbott de Texas, están librando guerras culturales sobre los mandatos de uso de máscaras en las escuelas antes de las carreras de reelección y posibles candidaturas presidenciales.

El tibio respaldo de Trump a las vacunas fue abucheado por su multitud en Alabama el sábado por la noche, así que no esperes que el expresidente gaste mucho capital político sobre el tema en el futuro. Y la FDA tuvo que advertir contra una nueva “cura” falsa de covid, un medicamento antiparasitario para el ganado, que se lanzó en las redes sociales y conservadoras.

“No eres un caballo. No eres una vaca”, dijo la FDA en un tuit que dejó atónitos pero resumió las enormes divisiones políticas del país sobre la crisis.

