¿Cuál es el riesgo de comer en espacios interiores si estás completamente vacunado? Esto es lo que dice una experta

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Con las infecciones por covid-19 en sus niveles más altos desde enero y las hospitalizaciones a un nivel no visto desde que llega el invierno, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso de mascarillas en espacios interiores incluso para las personas vacunadas. Si bien los nuevos estudios muestran que las vacunas contra el covid-19 continúan brindando una excelente protección contra enfermedades graves, los datos sugieren que puede haber una menor protección contra la variante delta.

Hay muchas personas que están completamente vacunadas y quieren ser miembros responsables de la comunidad y se preguntan qué pueden y deben seguir haciendo. ¿Pueden reunirse con amigos? ¿Cenar en el interior de restaurante? ¿Hacer ejercicio en el gimnasio? ¿Pueden los abuelos vacunados reunirse con sus nietos no vacunados?

Para obtener respuestas a estas preguntas, recurrimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Wen es médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Qué debería la gente pensar sobre el aumento de infecciones y las nuevas investigaciones?

Dra. Leana Wen: En términos de procesamiento donde estamos ahora, creo que la gente debería tener dos cosas en mente. Primero, la mayoría de las zonas de los Estados Unidos tienen una transmisión de covid-19 sustancial o alta, según lo define el CDC. Tenemos que pensar en la vacuna como un muy buen impermeable. Si está lloviznando afuera y el nivel de infección no es muy alto, las vacunas protegerán muy bien. Pero si es una tormenta constante, entonces hay una mayor probabilidad de mojarse. Una persona vacunada tiene un mayor riesgo cuando está rodeada de muchas personas que podrían estar infectadas con covid-19, y eso es lo que ocurrió en todo Estados Unidos en este momento.

En segundo lugar, estamos entrando en una fase de la pandemia en la que casi todas las actividades tendrán algún nivel de riesgo. Las personas deben decidir por sí mismas con qué riesgo se sienten cómodas considerando las circunstancias médicas de su hogar y el valor de la actividad para ellos.

Si todos en su hogar están completamente vacunados y en general están sanos, es posible que esté dispuesto a asumir más riesgos. Podría concluir que incluso si fuera probable que ocurriera una infección por covid-19 después de estar vacunado, este sería un caso leve y estaría de acuerdo con asumir ese riesgo para continuar con sus actividades prepandémicas. Alguien más podría decidir que, debido a que vive en casa con niños más pequeños no vacunados o familiares inmunodeprimidos, quiere ser más cauteloso.

Creo que ambas opciones son igualmente razonables. La gran mayoría de la propagación de covid-19 se debe a personas que no están vacunadas. Las personas vacunadas no son una amenaza para la salud pública y deben poder ejercer su propio juicio sobre qué actividades son lo suficientemente seguras para ellos.

CNN: Repasemos el riesgo de actividades específicas. ¿Cuál es el riesgo de cenar en el interior de un restaurante?

Wen: Comer en el interior de un restaurante definitivamente tiene más riesgos que cenar al aire libre. ¿Cuál es ese riesgo? Depende de varios factores. Para empezar, ¿cuál es la configuración del espacio en el restaurante? Un lugar muy concurrido y mal ventilado tendrá un riesgo mayor que un lugar en el que podría haber más espacio de separación entre comensales.

Además, ¿con quién vas a cenar? Si se sabe que todos los miembros de tu grupo están completamente vacunados, y estas son las únicas personas que estarán cerca de ti, ese es un escenario más seguro que si los miembros de tu propio grupo no estuvieran vacunados. También analizaría la tasa de transmisión de virus en tu comunidad. Cuanto menor sea la tasa, potencialmente más segura es.

CNN: ¿Qué tal ir al gimnasio?

Wen: De nuevo, eso depende de las circunstancias. Si estás usando la máquina elíptica o de pesas y no hay nadie cerca de ti, entonces es bastante seguro. Si estás tomando clases de gimnasia al aire libre, el riesgo también es bajo. Pero si vas, por ejemplo, a una clase de ejercicio de alta intensidad en la que muchas personas respiran con dificultad, cerca unas de otras, y no sabes si están vacunadas, el riesgo es sustancialmente mayor.

CNN: ¿Viajarías?

Wen: El riesgo de viajar en avión es bastante bajo y puede reducirse aún más si usas una mascarilla de alta calidad como una N95 o KN95. La mayor preocupación es lo que sucede una vez que llegas a tu destino, como mencioné en esta sección de preguntas y respuestas de CNN.

CNN: ¿Qué tal una reunión privada con amigos donde todos están vacunados? ¿Estaría bien continuar con cenas y otras reuniones en interiores?

Wen: Sin duda, el riesgo será mucho menor que si las mismas personas estuvieran juntas, pero no estuvieran vacunadas. Un estudio de los CDC de esta semana encontró que aquellos que no están vacunados tienen cinco veces más probabilidad de contraer covid-19 que los vacunados (y una probabilidad 29 veces mayor de ser hospitalizados o morir de coronavirus).

Muchas personas vacunadas se sentirían cómodas con el nivel de riesgo en esta situación. Nuevamente, no es cero, pero es bastante bajo. Eso es particularmente cierto si las otras personas en la reunión tienen un nivel similar de tolerancia al riesgo y no participan en actividades de alto riesgo, por ejemplo, si siempre usan cubrebocas cuando están en espacios públicos en interiores y si evitan ligares de mayor riesgo mayor como bares y restaurantes llenos de gente.

CNN: El otoño y el invierno pasado, la gente formó ‘grupos pandémicos’. ¿Recomendarías hacer esto de nuevo?

Wen: Para algunas personas, sí, lo haría. Hay muchas personas que realmente quieren minimizar la posibilidad de contraer covid después de vacunarse. Eso incluye a las personas que tienen afecciones médicas subyacentes, en las que una infección tras la vacunación que es leve para otra persona podría llevarlos al hospital. Otros pueden estar bastante sanos, pero no quieren ser portadores asintomáticos que podrían transmitir el covid-19 a sus familiares vulnerables. Las personas en situaciones similares, que tienen un enfoque similar en lo que respecta a la precaución en sus vidas, podrían decidir formar una manada pandémica entre sí. Podrían decidir socializar solo con personas en el mismo grupo dentro de interiores.

Mi familia ha hecho esto con otra familia que tiene niños pequeños no vacunados. Eso facilita el cuidado de los niños, los viajes compartidos y las citas para jugar. Aconsejaría a otros que consideren el nivel de precauación en otros hogares y que también tengan cuidado antes de reunirse con ellos en espacios interiores. En caso de duda, reúnase solo al aire libre.

CNN: ¿Pueden los abuelos vacunados seguir reuniéndose con sus nietos no vacunados?

Wen: Sí. Aconsejaría a los abuelos que están preocupados por transmitir el covid-19 a sus nietos no vacunados que pueden optar por reducir su propio riesgo en los tres a cinco días antes de ver a sus nietos. Podrían abstenerse de reuniones en interiores con otras personas durante este período y, si quieren estar más seguros, les sugiero que se hagan la prueba justo antes de ver a sus nietos.

Mi consejo es el mismo al revés, para los nietos, si los abuelos son particularmente vulnerables. Los nietos siempre pueden asegurarse de usar mascarillas en interiores alrededor de otros en los tres a cinco días antes de reunirse y luego hacerse la prueba antes de la reunión.

Si todo esto es demasiado, considere verse solo al aire libre. El exterior sigue siendo mucho más seguro que el interior.

Y, por supuesto, si hay personas de 12 años o más que aún no están vacunadas, deben hacerlo lo antes posible para protegerlas a ellas y a las personas que las rodean.

