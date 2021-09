Elvira comparte que ha estado en una relación con una mujer por los últimos 19 años

News

Alexandra Ferguson

(CNN) — Elvira, la famosa “Mistress of the Dark”, compartió que se identifica como miembro de la comunidad LGBTQ+.

La actriz, cuyo nombre de nacimiento es Cassandra Peterson, compartió su historia de amor en su nueva autobiografía, “Yours Cruelly, Elvira”.

Peterson escribe que, hace décadas, era una madre primeriza que intentaba recuperar la forma en el gimnasio Gold’s de Hollywood cuando “no pude evitar fijarme en un entrenador en particular, bronceado, tatuado y musculoso, que acechaba por el gimnasio, con un gorro que le llegaba tan bajo sobre su largo pelo castaño que casi le tapaba los ojos”.

Grupos LGBTQ en EE.UU. consideran una nueva bandera más inclusiva con la comunidad transgénero y las personas de color

“Oscuro y melancólico, desprendía una energía tan intensa que, cuando cruzaba el enorme gimnasio, las aguas se separaban y la gente se detenía a mirar”, escribió. “Típico chico malo sexy, no era consciente de que era tan carismático que cosechó su propio club de fans no oficial”.

Resultó que el “chico malo sexy” era en realidad Teresa “T” Wierson.

Peterson estaba casada entonces con su representante, Mark Pierson, con quien compartía un hijo, y ella y Wierson se hicieron amigas.

Esa amistad se volvió romántica después de que Peterson y su marido se separaran y Wierson, recién salida de su propia relación y de rehabilitación, sin lugar a donde ir, se mudó con Peterson y su hijo.

Después de una noche de fiesta, Peterson escribió que no pudo evitar besar a Wierson, para sorpresa de ambas.

“Nunca me habían interesado las mujeres como algo más que amigas. Me sentí muy confundida”, escribió Peterson. “¡Esta no era yo! Estaba aturdida por haber sido amiga de ella durante tantos años y nunca haber notado nuestra química”.

¿Cómo refleja la televisión actual a la comunidad LGBTQ?

Como su marca Elvira estaba tan ligada a ser una mujer seductora y sexy para los hombres, a Peterson le preocupaba que hacer pública su relación pudiera dañar su marca, escribiendo: “Soy muy consciente de que habrá algunos que se sentirán decepcionados y quizás incluso enfadados, pero tengo que vivir conmigo misma, y en este momento de mi vida, tengo que ser sincera sobre quién soy”.

“Por primera vez en mi vida estoy con alguien que me hace sentir segura, bendecida y verdaderamente amada”, escribió.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.