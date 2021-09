Ha pasado un año desde que un video de TikTok resucitó una canción de Fleetwood Mac y puso de moda el jugo de arándano

News

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Hace un año el video publicado por Nathan Apodaca, mejor conocido por algunos como 420doggface208, se volvió viral.

El video por sí mismo era muy simple: él montando su patineta por la carretera, bebiendo un Ocean Spray, mientras sincroniza los labios al ritmo de “Dreams” de Fleetwood Mac.

Aunque el video no es muy elaborado muchos se volvieron locos por la vibra de Apodaca, tanto que incluso Mick Fleetwood publicó su propia versión del video como la primera publicación en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, existe una razón por la que Apodaca estaba en su patineta ese día, y es que su automóvil se descompuso y tuvo que ir a trabajar.

“Mi auto se para de vez en cuando, y se paró en la carretera… No quería esperar a que alguien hiciera una señal para que me llevara. Así que tomé mi jugo y agarré mi patineta”, le dijo a CNN en una entrevista realizada el año pasado. Apodaca dijo que no era necesariamente una experiencia poco común.

Además del reconocimiento en redes sociales y del mismo Mick Fleetwood, la empresa Ocean Spray le regaló un camión nuevo lleno de su amado jugo Ocean Spray con sabor a arándano y frambuesa.

Para celebrar su éxito de hace un año, Apodaca recreó su video en TikTok el cual ya cuenta con más de un millón de vistas:

@420doggface208 #duet with @420doggface208 on this day I brought the world a Smile #king #happyhippie #dreams #tiktok #remake #smile #viral #worldwide ♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac

