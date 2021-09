Dollar Tree venderá más cosas por más de US$ 1

News

Mariana Toro

Nueva York (CNN Business) — Durante décadas, Dollar Tree ha vendido la mayoría de sus productos por un dólar. Ahora está agregando productos a precios más altos en miles de tiendas.

La compañía dijo el martes que comenzará a vender artículos a US$ 1,25 y US$ 1,50 en algunos lugares por primera vez. También agregará artículos de US$ 3 y US$ 5 a más tiendas, ampliando una estrategia anterior en los últimos años para dejar de ofrecer solo productos por US$ 1.

Dollar Tree tiene un ambiente parecido a la búsqueda del tesoro en las tiendas y está dirigido a compradores suburbanos de ingresos medios. Lleva principalmente productos de temporada, juguetes, papelería, decoración del hogar, utensilios de cocina y artículos de fiesta. La compañía dijo que sus últimas medidas para subir los precios le permitirán ampliar su surtido e introducir nuevos productos.

El CEO de Dollar Tree, Michael Witynski, también le dijo al diario The Wall Street Journal que la adición de artículos por encima de US$ 1 fue en parte una respuesta al aumento de los costos que enfrenta la cadena.

Dollar Tree ha probado la venta de artículos a US$ 3 y US$ 5 en secciones dedicadas “Dollar Tree Plus” en cientos de tiendas desde 2019. Para finales de 2024, Dollar Tree tendrá estas secciones en al menos 500 tiendas, anunció la compañía el martes.

Dollar Tree, que también es propietaria de la cadena Family Dollar, ha lanzado un nuevo concepto de “tienda combinada” que presenta elementos de las tiendas Dollar Tree y Family Dollar y vende una combinación de productos. La compañía dijo el martes que llevará su mercancía de mayor precio a hasta 3.000 de estas ubicaciones durante los próximos años.

Dollar Tree ha enfrentado la presión de Wall Street en los últimos años para aumentar los precios por encima de US$ 1. En 2019, un inversor activista tomó una participación en la empresa y presionó a la cadena para que subiera los precios. El grupo terminó su pelea después de que Dollar Tree anunció que planeaba probar diferentes precios.

Más recientemente, los costos más altos han afectado a Dollar Tree. En agosto, la compañía recortó su pronóstico de ganancias para el año, citando el impacto de los mayores costos de transporte. Los minoristas de toda la industria se han enfrentado a costos más altos durante la pandemia, pero la estrategia de precio fijo de US$ 1 de Dollar Tree le ha dado menos flexibilidad que otras cadenas para aumentar los precios y compensar la inflación.

“Los productos de Dollar Tree son más sensibles al costo de flete que otros en la industria. Nuestros productos tienen precios más bajos que otros importadores minoristas”, dijo Witynski en una llamada de ganancias el mes pasado.

Las acciones de Dollar Tree subieron alrededor de un 15% este miércoles, ya que algunos inversores apuestan a que los movimientos ayudarán a la cadena a mitigar los aumentos de costos.

“Si bien el precio de US$ 1 se ha mantenido devotamente durante décadas, es probable que la inflación siga siendo más alta durante más tiempo, lo que obligará a tomar la decisión difícil pero necesaria de adaptar el modelo”, dijo Michael Montani, analista minorista de Evercore ISI, en una nota a los clientes. Los precios más altos ayudarán a Dollar Tree a manejar la “presión de los márgenes por inflación”.

Sin embargo, el aumento de precios conlleva el riesgo de desviar a los clientes, especialmente para las cadenas que se dirigen a compradores con presupuestos más ajustados.

“Dollar Tree debería beneficiarse de los cambios en su estrategia de precios, aunque nos preocupa la reacción de los clientes, dada su alta sensibilidad a los precios”, dijo Joseph Feldman, analista de Telsey Advisory Group, en una nota el miércoles.

