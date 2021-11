Las conversaciones sobre el clima de la COP26 tienen un comienzo ominoso después de la débil reunión de los líderes del G20

olivertapia

(CNN) — Fue en la ciudad de Glasgow donde el ingeniero escocés James Watt mejoró el funcionamiento de la máquina de vapor y, sin saberlo, dio inicio a la Revolución Industrial. Nunca podría haber imaginado que los humanos quemarían tanto carbón, petróleo y gas durante los próximos dos siglos que pondrían en peligro el mismo clima que ha permitido su existencia.

Más de 120 líderes hablarán el lunes en la misma ciudad para comenzar las conversaciones climáticas de la COP26, donde marcarán la pauta para dos semanas de negociaciones que pueden terminar con un plan para descarbonizar rápidamente el planeta, o hacer declaraciones acuosas para retrasar lo que muestra la ciencia es necesario, posiblemente postergándolo hasta que sea demasiado tarde. Los líderes y expertos climáticos lo llaman la última mejor oportunidad del mundo para abordar la crisis climática.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cuyo gobierno es el anfitrión de las conversaciones, advertirá el lunes que la humanidad se ha retrasado en el cambio climático.

“Falta un minuto para la medianoche y tenemos que actuar ahora”, dirá en un discurso de apertura, según declaraciones enviadas a los periodistas.

“Tenemos que pasar de la charla, el debate y la discusión a una acción concertada en el mundo real sobre el carbón, los automóviles, el efectivo y los árboles. No más esperanzas, metas y aspiraciones, por valiosas que sean, sino compromisos claros y calendarios concretos para el cambio”.

La reunión de líderes del G20 que finalizó en Roma el domingo sugiere que los líderes finalmente están escuchando la ciencia, pero aún les falta la unidad política para tomar las ambiciosas decisiones necesarias para afrontar el momento.

La COP26 convoca a unas 25.000 personas para uno de los mayores eventos internacionales desde que comenzó la pandemia, y se produce después de un año de condiciones meteorológicas extremas que se cobraron cientos de vidas en lugares inesperados que tomaron desprevenidos incluso a los científicos del clima.

El último informe de ciencia climática de la ONU publicado en agosto dejó en claro lo que debe suceder: limitar el calentamiento global lo más cerca de los 1,5 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales como sea posible para evitar el empeoramiento de los impactos de la crisis climática. Para hacer eso, el mundo debe reducir a la mitad las emisiones durante la próxima década y, para mediados de siglo, llegar a cero, donde las emisiones de gases de efecto invernadero no son mayores que la cantidad eliminada de la atmósfera.

Todo este lenguaje estaba en el comunicado de los líderes del G20, incluido un reconocimiento de que para alcanzar el cero neto a mediados de siglo, muchos países miembros deberán elevar sus compromisos de reducción de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), durante esta década.

Pero su incapacidad para poner una fecha final al uso de carbón, el mayor contribuyente al cambio climático, y para lograr que todos los países se comprometan firmemente con el cero neto para 2050 (a diferencia de 2060, como China, Rusia y Arabia Saudita Arabia se ha comprometido) muestra que los países que usan y producen combustibles fósiles todavía tienen una gran influencia en los acuerdos globales sobre el clima.

De hecho, el tan esperado compromiso de nuevas emisiones de China presentado la semana pasada fue solo una fracción más alto que el anterior. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el domingo que no pondría mano dura sobre el cero neto para 2050. El primer ministro australiano, Scott Morrison, no mostró interés en relegar el carbón a la historia. India no ha hecho ninguna promesa de cero neto y, como dijo el legislador europeo Bas Eickhout a CNN, era una de las pocas naciones en contra de fijar una fecha para la eliminación gradual del carbón.

Michael Mann, un destacado científico de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo que es prometedor que los líderes hayan reconocido que necesitan hacer más con las emisiones en esta década, pero lo importante es asegurarse de que todos los grandes emisores tengan planes que sean consistentes con mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados.

“Y también un cierre de la ‘brecha de implementación’, es decir, la brecha entre lo que los jefes de Estado se han comprometido nominalmente y lo que realmente están haciendo”, dijo Mann.

Mann advirtió que la COP26 no debe ser una cumbre de tácticas dilatorias y dijo que todavía tenía la esperanza de que los países pudieran acordar una eliminación gradual del carbón en las conversaciones, incluso si los líderes del G20 no lograron ponerse de acuerdo sobre ese punto.

“La propia Agencia Internacional de Energía, bastante conservadora, ha dicho que no puede haber una nueva infraestructura de combustibles fósiles si queremos evitar un calentamiento peligroso. Y las naciones del G7 se comprometieron a eliminar el carbón y poner fin al apoyo a nuevos proyectos de carbón a principios de este verano”, dijo Mann.

“Necesitamos ver compromisos similares de los países del G20, incluido un calendario acelerado para la eliminación del carbón”.

La declaración del G20 se comprometió a poner fin al financiamiento del carbón en el extranjero para finales de este año. El presidente chino, Xi Jinping, en la Asamblea General de la ONU en septiembre, anunció el fin del financiamiento chino del carbón internacional, eliminando al mayor financiador mundial de proyectos de carbón de la mezcla.

Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del Instituto de Recursos Mundiales, dijo que el acuerdo y las promesas de emisiones actuales no son lo suficientemente ambiciosas para evitar los niveles más peligrosos de calentamiento y es poco probable que muchos logren que los países se encaminen hacia su propio plan de cero neto.

“Para mantener el objetivo de 1,5° C al alcance, los países deben establecer objetivos climáticos para 2030 que tracen un camino realista para cumplir estos compromisos de cero neto”, dijo en un comunicado.

“Actualmente, varios países del G20 no están en una trayectoria creíble para alcanzar sus metas de cero neto, incluidos Australia, Rusia, China, Arabia Saudita, Brasil y Turquía”.

‘Esto no es suficiente’

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el domingo que se iba de Roma “con mis esperanzas incumplidas, pero al menos no están enterradas”. Tenía la esperanza de que Glasgow todavía pudiera “mantener vivo el gol de 1,5 grados”.

Sus comentarios reflejan el estado de ánimo de muchos en la COP26. Si el G20 no pudo poner una fecha de finalización para el carbón y hacer un compromiso firme de cero neto, existe la sensación de que hacer que todo el mundo se sume a esos temas clave simplemente no sucederá.

También existe un problema de confianza. El mundo desarrollado prometió hace más de una década que transferiría US$ 100.000 millones al año al Sur Global para ayudarlo en la transición a economías bajas en carbono y adaptarse al nuevo mundo de la crisis climática.

Ese objetivo no se cumplió el año pasado, y un informe de la presidencia de la COP26 publicado la semana pasada mostró que no se cumpliría hasta 2023, con las promesas actuales en la mano.

Mohamed Nasheed, expresidente de Maldivas que lidera el Foro Vulnerable al Clima, lamentó la falta de acción en la declaración del G20, particularmente sobre la falta de eliminación del carbón. Maldivas es una nación de primera línea en la crisis climática y corre el riesgo de quedar sumergida por el aumento del nivel del mar a finales de siglo.

“Este es un comienzo bienvenido”, dijo Nasheed en un comunicado. “Pero no evitará que el clima se caliente más de 1,5 grados y devaste grandes partes del mundo, incluidas las Maldivas. Y, por lo tanto, claramente, esto no es suficiente”.

Cero neto, la eliminación gradual del carbón y el cumplimiento de la financiación climática seguirán siendo una prioridad para los negociadores. Otras áreas que podrían tener éxito son un acuerdo para poner fin y revertir la deforestación para 2030 y el movimiento para acelerar la transición a los vehículos eléctricos a nivel mundial.

Tom Burke, cofundador del grupo de expertos climáticos E3G, fue más optimista y dijo que la declaración del G20 mostró un cambio de pensamiento entre los líderes sobre la urgencia de la crisis climática.

“La gran victoria es este cambio de enfoque de 2050 a 2030. Creo que es una gran victoria importante”, le dijo a CNN.

“Lo envía a un comienzo mejor de lo que esperábamos. El acuerdo político alcanzado en el G20 creará un impulso político a medida que los líderes se reúnan para comenzar la COP”.

