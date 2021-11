Comida de consuelo vegana: así puedes hacer algunas recetas irresistibles sin productos de origen animal

urielblanco

(CNN) — ¿Has sentido alguna vez una poderosa sensación de relajación al dar un mordisco a una galleta recién horneada o al biscuits & gravy de tu mamá?

Si adoptaste una dieta vegana, es posible que extrañes esas experiencias de la comida que te consuela.

Se podría pensar que es difícil hacer que las versiones “veganizadas” de los alimentos tradicionales tengan el mismo sabor que esos alimentos que ahora son solo recuerdos lejanos.

Pero la evolución de la industria alimentaria vegana, la creciente aceptación de esta dieta y la proliferación de talentosos blogueros de comida vegana en los últimos años hacen que la comida de consuelo vegana sea una hazaña alcanzable.

La comida de consuelo suele tener muchas calorías, procedentes del azúcar y/o de los carbohidratos, según una revisión de 2017 en el International Journal of Gastronomy and Food Science.

Estos platos nos recuerdan la infancia, la comida casera, los seres queridos o las vacaciones. La comida es suave y cálida. Es dulce, salada o umami. Se dirige a sentidos como el olfato, el gusto y el tacto, o a lo que sentimos en la boca.

La comida de consuelo, esa que te hace sentir arropado, también puede ser vegana

“Creo que, para la mayoría de la gente, la comida de consuelo es nostálgica”, dice Dee Pernell, médica naturópata y fundadora y CEO de First Batch Artisan Foods, una heladería de Atlanta. “Es pesada; es cálida; es reconfortante y se siente como un gran abrazo”.

“Puede activar los sensores del placer cuando comemos ciertos alimentos, y especialmente cuando probamos alimentos de épocas en las que no teníamos facturas ni responsabilidades ni covid-19”, añade.

Todas las comidas deberían ser reconfortantes “para que la experiencia de comer sea algo alegre y no una especie de necesidad”, señala Lauren Toyota, autora del libro de cocina “Hot for Food Vegan Comfort Classics: 101 Recipes to Feed Your Face”, y creadora de contenidos de un blog de comida vegana y del canal de YouTube Hot for Food.

“La comida de consuelo toca todos los sentidos a la vez, y creo que eso es lo que hacen las experiencias placenteras”, agrega.

Para preparar una deliciosa comida de consuelo vegana, es importante entender los elementos que hacen que la comida de consuelo común tradicional sea tan deliciosa, y mantener las versiones veganas lo más cerca posible del original, comenta Toyota.

Cuando necesites satisfacer esos antojos, esto es lo que ambas profesionales dicen que deberías saber y tener a mano. A continuación, también hemos incluido algunas recetas que te harán salivar cuando comiences.

Requisitos para hornear buenas galletas y brownies veganos

Para que las galletas y los brownies veganos sean tan suaves, húmedos y masticables como los no veganos, el azúcar moreno y el azúcar blanco tienen que estar en las proporciones adecuadas, dice Pernell.

Las galletas veganas de Pernell tienen un equilibrio discreto de azúcar y grasa.

El azúcar moreno “crea ese tipo de textura masticable en una galleta, mientras que el azúcar (blanco), cuando se derrite, le da a la galleta más humedad”, menciona. “Los dos juntos, sumados a la mantequilla (vegana) y la cantidad adecuada de harina, hacen la galleta perfecta”.

Cualquier mantequilla vegana comprada en la tienda puede sustituir a la mantequilla láctea o a las mezclas de caja que requieren aceite, dice Toyota. La linaza molida y el agua, o el aquafaba (salmuera de garbanzos) pueden sustituir a los huevos. Dos cucharadas de linaza molida y un tercio de taza de agua simulan la textura de un huevo. Tres cucharadas de aquafaba hacen las veces de un huevo, y también es bueno para hacer merengue, explica Toyota.

Los brownies veganos pueden ser de textura blanda y masticable como la gente recuerda los brownies tradicionales.

Y no escatimes en la calidad de los ingredientes de ninguno de estos alimentos, aconseja Pernell.

Los ingredientes de alta calidad, como el chocolate o el cacao con alto contenido en grasa, contribuyen en gran medida al sabor y la riqueza del producto final, dice. En el reverso del envase del chocolate, busca al menos entre un 20% y un 24% de grasa; cuanto más alto, mejor.

Receta: Galletas de doble chocolate de Hot for Food

Lo que necesitas para hacer deliciosos rollos de canela y tarta veganos

Para los rollos de canela, imita cualquier receta no vegana. La leche vegetal puede sustituir a los lácteos. El aquafaba para los huevos puede ser un mejor sustituto ya que no oscurecería el color. Utiliza mantequilla vegana en lugar de mantequilla normal. Se puede utilizar queso crema vegano para el glaseado.

La estrella de la tarta de durazno es la corteza, y aún puedes imitar una receta tradicional. Utiliza mantequilla vegana fría, cortada en trozos de barritas, para incorporarla a la masa y dar al producto final ese mordisco familiar, masticable y crujiente. Para los duraznos, mezcla primero tus especias tradicionales y luego ajusta si es necesario. A continuación, añade la mantequilla vegana.

Recetas: Roles de canela de Dee Pernell y tarta de moras y duraznos

Los fundamentos para cocinar comida soul vegana

La comida soul, una cocina asociada a las personas negras del sur de Estados Unidos, incluye frijoles de ojo negro, coles u hojas de mostaza, pan de maíz y macarrones con queso, por nombrar algunos. Todos ellos pueden hacerse fácilmente veganos, con la excepción, quizá, de la carne ahumada en verduras.

“Para la comida soul, utilizo literalmente todas las especias exactas que (mi abuela, mi madre y mis tías) usaban para sazonar su comida”, dice Pernell.

Para conseguir el mismo sabor que la carne, ahúma trozos de madera de nogal en agua en la estufa y luego utiliza esa olla para cocinar los guisantes y las verduras, sugiere Pernell. También puedes echar un poco de humo líquido, que se vende en la sección de condimentos de muchas tiendas.

Para los macarrones con queso, reserva parte del agua de la pasta. Para obtener la textura y el sabor cremosos y con queso de una caja de pasta de 1 libra, Pernell recomienda utilizar 1 taza de agua de pasta; 2 tazas de leche de almendras o de soya sin azúcar; 1 taza de queso no lácteo; y los mismos condimentos (como sal, pimienta, ajo y cebolla granulados, y páprika).

Para obtener un pan de maíz (cornbread) que se derrita en la boca, utiliza una receta tradicional con algunos cambios: la mezcla de linaza o el aquafaba por los huevos; la leche de soya, almendra o avena por la leche; y la mantequilla vegana por la mantequilla normal.

Elementos cruciales del helado vegano cremoso

Un buen helado vegano implica la “combinación perfecta de grasa y azúcar que crea una sensación específica en la boca y que recuerda a lo que la gente está acostumbrada a tomar”, dice Pernell.

El sustituto lácteo debe tener una mayor proporción de grasa y azúcar, para que el helado no se sienta seco y gélido en la boca. Pernell recomienda utilizar crema de coco. La leche de avena y la de anacardo también son buenos sustitutos.

Cómo hacer sopa vegana de fideos “de pollo”

Se podría pensar que el sabor del pollo es esencial para la sopa de fideos de pollo, pero “la mayor parte del tiempo el sabor proviene de los ingredientes de origen vegetal como las especias y el ajo”, dice Toyota.

Aunque no se puede obtener el elemento graso que aportaría la carne, se puede utilizar mantequilla o aceite veganos para conseguir la textura sedosa de la sopa. El Mirepoix, la combinación de cebollas, apio y zanahorias salteadas en grasa, forma la base. El condimento de ave embotellado, con salvia, tomillo y otras hierbas, hace su parte. Se puede utilizar caldo de verduras, o cubitos de caldo con sabor a pollo, para acercarse más a un sabor auténtico.

La sopa vegana de pollo con fideos de Hot for Food recuerda a un viejo favorito de la familia.

Si quieres, utiliza alternativas de pollo veganas.

Receta: Sopa vegana de pollo con fideos de Hot for Food

Lo esencial para las pastas y lasañas veganas irresistibles

Es posible hacer pastas o lasañas veganas con ricas salsas, quesos y sabor a carne. A una receta de salsa de tomate tradicional, se le puede añadir vinagre balsámico para darle sabor umami, dice Toyota.

La boloñesa vegana de Hot for Food es de origen vegetal pero abundante.

Utiliza un picadillo de setas o una alternativa cárnica para sustituir la carne picada. También puedes encontrar queso vegano en el supermercado.

Receta: La boloñesa vegana de Hot for Food

Ingredientes de los nachos veganos

Una receta por la que Toyota es famosa es su salsa de queso para nachos veganos.

“Recuerda mucho al nostálgico queso fundido que te ponían en la feria o en el cine por encima de los totopos”, dice.

El queso para nachos de Hot for Food es uno de los favoritos de los aficionados a la comida vegana.

Se hace con verduras. Debajo del queso y otros ingredientes de tu elección, podrías usar frijoles para reemplazar la carne. También puedes cocinar carne picada vegetal con condimentos para tacos, que puedes encontrar en la sección de congelados de tu supermercado.

Para la crema agria, mezcla nueces crudas con jugo de limón o vinagre para darle acidez y brillo. O utiliza yogurt vegano de coco natural sin azúcar, ya que es agrio.

Receta: Queso vegano para nachos de Hot for Food

Lo necesario para un sabroso gravy & biscuits veganos

Lo bueno de la salsa es el sabor umami, el gusto sabroso de los glutamatos que a veces reconocemos como sabor a carne o pescado. La palabra tiene origen japonés, según Toyota: umami significa “delicioso”, y el descubrimiento proviene del alga kombu.

“Es tan satisfactorio”, añade. “Te golpea en toda la lengua y es lo que te hace decir: ‘Oh, eso sabe bien’. Y ni siquiera sabes por qué”.

La salsa gravy a base de setas y tamari o salsa de soya tienen ese sabor debido a sus propios glutamatos. En cualquiera de los dos casos, puedes utilizar caldo vegetal o cubitos de caldo, pasta de miso, chalotas y ajo salteados en aceite o mantequilla vegana, y hierbas como el romero o el tomillo.

El gravy vegano de Hot for Food es tan sabroso como una receta tradicional.

Utiliza mantequilla vegana fría y dura en los biscuits para conseguir capas hojaldradas, recomienda Toyota. Para el suero de leche, usa cualquier leche no láctea con vinagre de sidra de manzana o jugo de limón para obtener acidez y espesor. La acidez ayuda a que los agentes fermentadores (polvo de hornear o soda) reaccionen, y a que el producto final sea hojaldrado.

Recetas: El gravy y los biscuits veganos de Hot for Food

Los biscuits de cebollín con queso de Hot for Food son tan hojaldrados como sus homólogos no veganos.

Hora de experimentar

Estos consejos son algunos de los fundamentales para hacer una buena comida vegana, y pueden aplicarse a muchas otras recetas.

“Ahora que tenemos más tiempo en casa, es un buen momento para meterse en la cocina y explorar cosas diferentes”, dice Pernell. Además, hay que investigar sobre los ingredientes que funcionan bien o se quedan cortos y “no hay que decepcionarse si una receta no sale bien”, añade.

“He hecho toneladas y toneladas de cosas antes de que me saliera bien”.

