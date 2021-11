Desafíos Globales: COP26, ¿la cumbre del ‘bla, bla, bla’?

olivertapia

(CNN Español) — ¿Es realmente el mundo consciente de la magnitud del desafío de la crisis climática? ¿Lograrán acuerdos los líderes mundiales reunidos en la COP26 o será solo “bla, bla, bla”, como dice Greta Thunberg? José Levy lo analiza en el nuevo episodio de Desafíos Globales.

“Bla, bla bla”, así de simple lo resumía la activista climática Greta Thunberg.

“Estamos cavando nuestra propia tumba”, así de estremecedor lo describía, no otro activista sino nada menos que el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres habla en la COP26: Estamos cavando nuestras propias tumbas 4:00

Para el presidente de EE.UU. Joe Biden , “se trata de una amenaza existencial, a la existencia humana, tal como la conocemos ahora”.

Pero ¿es realmente el mundo consciente de la magnitud del desafío?, ¿de que es el futuro de nuestros propios hijos, de nuestros nietos, el que está en juego?

Desgraciadamente creo que no. O como decíamos de jóvenes: cuesta abajo y sin frenos. A tumba abierta, como expresaba de alguna forma Guterres.

Saludos, les habla José Levy en un nuevo episodio del podcast de CNN Desafíos Globales. Esta vez sobre la Cumbre Climática de Glasgow, en Escocia.

Primero compartirles una inquietud personal, ¿cómo es que los podcasts sobre este tema no son los más visitados? ¿El presente es ya tan desafiante que no interesa el futuro, más a largo plazo?

Biden en COP26: Crisis climática amenaza “la existencia humana” 1:22

Y en la Cumbre Climática, ¿sabían ustedes que muchos países no firman los compromisos alcanzados? Y que, aunque lo hagan, ¿saben que una gran parte de las decisiones que se adoptan no son vinculantes? O sea, que luego de comprometerse a algo, ¿cada país hace lo que se le antoja? ¿Recuerdan cómo, sin más, el entonces presidente Donald Trump se retiró del acuerdo climático de París de hace seis años y… no pasó nada?

Perdón por poner quizá el dedo en la llaga, pero es que, aunque el mundo a nuestro alrededor florezca, es demasiado lo que está en juego y son demasiados los líderes que prefieren hacer oídos sordos y no darse cuenta de que en este tema las fronteras son irrelevantes. Que, si naufragamos, naufragamos todos.

Escucha el resto en el podcast en la parte superior de la nota.

Bueno. Hasta aquí este podcast, espero sus comentarios en Twitter: @joselevycnn. La semana que viene seguiremos con más Desafíos Globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón preciado del Universo donde nos tocó vivir.

