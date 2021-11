Caen las acciones de Tesla después de que Elon Musk preguntara en Twitter si debía vender o no

Alexandra Ferguson

Londres (CNN Business) — Tesla vio como más de US$ 30.000 millones se esfumaron este lunes de su valor de mercado después de que millones de seguidores de Elon Musk en Twitter votaran a favor de que vendiera el 10% de sus acciones en la empresa. Las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 3% en las operaciones de la mañana en Nueva York, recuperándose ligeramente de una caída previa al mercado del 6%.

Musk tuiteó el sábado que dejaría que los usuarios de Twitter decidieran si debía vender el 10% de los 170,5 millones de acciones que tiene e n Tesla. El veredicto del Twitterverso: el 58% de más de 3,5 millones de votantes había dicho “sí” al cierre de la encuesta este domingo.

“Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?”, publicó el CEO de Tesla.

Musk añadió que cumpliría con el resultado de la encuesta fuera cual fuera, pero aún no ha anunciado qué hará a continuación, si es que hace algo.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Musk ya se ha enfrentado anteriormente a los reguladores por publicar tuits que han movido el precio de las acciones de Tesla, sin consultar previamente a la junta directiva ni examinar a fondo la información material que estaba proporcionando a los accionistas.

En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) lo acusó de fraude, después de tuitear que estaba considerando llevar a Tesla al mercado.

Para resolver los cargos, Musk aceptó un acuerdo aprobado por el tribunal que requería que la junta directiva de Tesla revisaran cualquier publicación en las redes sociales que contuviera información “material” para los accionistas.

Meses más tarde, después de que se le llamara la atención por desafiar la orden, el acuerdo se modificó para incluir una lista específica de temas sobre los que Musk necesita permiso para tuitear. La lista incluye tuits sobre la situación financiera de la empresa, las cifras de producción o las nuevas líneas de negocio.

Musk no recibe ningún salario de Tesla. Sus 170,5 millones de acciones de Telsa tenían un valor de US$ 208.300 millones al cierre del viernes. Al precio de US$ 1.222,09 por acción, el 10% estaría valorado en US$ 20.800 millones.

Musk es propietario del 80% de esos 170,5 millones de acciones de Tesla desde la oferta pública inicial de la compañía en 2010. Además, tiene la opción de comprar otros 73,5 millones de acciones. No está claro si esas acciones se contabilizarían en sus posesiones si el Twitterverso lo convence de vender el 10% de su participación en la empresa.

Hasta el domingo, Musk era el hombre más rico de la Tierra, con un patrimonio total de US$ 338.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Ramishah Maruf, Chris Isidore y Clare Duffy de CNN contribuyeron con este reportaje.

