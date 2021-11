La vida de Britney Spears en datos

josemartinezgomez

(CNN) — Aquí hay una mirada a la vida de Britney Spears, cantante de pop, ganadora del premio Grammy y personalidad de la televisión.

Vida personal

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1981

Lugar de nacimiento: McComb, Mississippi

Nombre de nacimiento: Britney Jean Spears

Padre: Jamie Spears, ex contratista de obras y chef.

Madre: Lynne (Bridges) Spears

Matrimonios: Kevin Federline (del 18 de septiembre de 2004 al 30 de julio de 2007, divorciados); Jason Alexander (del 3 de enero de 2004 al 5 de enero de 2004, anulado después de 55 horas

Hijos: con Kevin Federline: Jayden James, 12 de septiembre de 2006 y Sean Preston, 14 de septiembre de 2005

Otros hechos

Los éxitos número uno en la lista Billboard Hot 100 incluyen: “Baby, One More Time” en 1999, “Womanizer” en 2008, “3” en 2009 (debut) y “Hold It Against Me” en 2011 (debut).

Seis álbumes han alcanzado el puesto número 1 en la lista Billboard 200: “Baby One More Time” (1999), “Oops! …. I Did It Again” (2000), “Britney” (2001), “In the Zone” (2003), “Circus” (2008) y “Femme Fatale” (2011).

Ha ganado un Grammy y ha sido nominado a ocho.

Cronología

1993-1994 – Miembro del elenco de “The Mickey Mouse Club”.

1997 – Firma un contrato con Jive Records a los 15 años.

2002 – Es nombrada la celebridad más poderosa de Hollywood por la revista Forbes.

17 de noviembre de 2003: recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

13 de febrero de 2005: gana un premio Grammy a la mejor grabación de baile por “Toxic”.

16 de febrero de 2007: se afeita la cabeza en un salón de belleza en Tarzana, California.

1 de octubre de 2007: pierde temporalmente la custodia física de sus hijos después de no asistir a las audiencias judiciales.

3 de enero de 2008: Spears es hospitalizada por problemas relacionados con la custodia de sus hijos. Kevin Federline, su ex marido, recibe la custodia exclusiva el 4 de enero de 2008.

1 de febrero de 2008 – Un tribunal de Los Ángeles otorga la tutela temporal al padre de Spears, Jamie Spears, después de que Spears es llevada a un hospital y se considera que no puede cuidar de sí misma.

18 de julio de 2008 – En un acuerdo de custodia, Spears le da a Federline la custodia exclusiva de los niños, pero conserva los derechos de visita.

Agosto de 2008 – Becoming Britney, un musical basado en su vida, debuta en el Festival Fringe Internacional de Nueva York.

28 de octubre de 2008: Jamie Spears recibe la tutela permanente de los asuntos de su hija.

3 de febrero de 2009 – Sam Lutfi, ex gerente de Spears, demanda a Spears y a sus padres por difamación e incumplimiento de contrato en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

8 de septiembre de 2010 – Es acusada de acoso sexual y demandada por su ex guardaespaldas, Fernando Flores.

11 de enero de 2011 – Su sencillo, “Hold It Against Me”, es lanzado y debuta en el número 1 del Billboard Hot 100.

29 de marzo de 2011 – Se lanza el nuevo álbum, “Femme Fatale”.

30 de marzo de 2011 – Brand Sense Partners presenta una demanda de US$ 10 millones contra Spears y su padre por incumplimiento de contrato relacionado con un acuerdo de perfume entre Spears y la compañía Elizabeth Arden.

Febrero de 2012: resuelve la demanda presentada por Brand Sense Partners por incumplimiento de contrato.

Marzo de 2012: resuelve la demanda por acoso sexual presentada por su ex guardaespaldas.

15 de mayo de 2012 – “The X Factor USA” anuncia que Spears, junto con Demi Lovato, se unirá a Simon Cowell y LA Reid en el panel de jueces de “The X Factor”.

1 de noviembre de 2012 – Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles desestima la demanda por difamación e incumplimiento de contrato contra Spears y sus padres presentada por Lutfi, ex gerente de Spears.

11 de enero de 2013: anuncia que no volverá como juez a “The X Factor”.

17 de septiembre de 2013 – Spears anuncia que hará una residencia de dos años en Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas con un espectáculo titulado “Britney: Piece of Me”. El espectáculo comienza a correr el 27 de diciembre.

Septiembre de 2014: lanza su propia línea de lencería, “Intimate Britney Spears”.

5 de noviembre de 2014 – El condado de Clark, Nevada, proclama el 5 de noviembre como el “Día de Britney” en el Strip de Las Vegas.

9 de septiembre de 2015 – Spears anuncia que ha extendido su residencia en Planet Hollywood Resort and Casino en Las Vegas por dos años más.

26 de agosto de 2016 – Se lanza el noveno álbum de estudio de Spears, Glory.

12 de abril de 2018: Spears es honrada en los GLAAD Media Awards como la ganadora del Vanguard Award, un premio que se otorga a un artista por marcar la diferencia en la promoción y el apoyo de la igualdad.

4 de enero de 2019: anuncia que tomará una pausa laboral indefinida para concentrarse en su familia debido a los problemas de salud de su padre.

3 de abril de 2019: Spears anuncia que se está tomando “tiempo para mí” después de que se informara que se había internado en un centro de salud mental para hacer frente a los problemas de salud de su padre.

25 de abril de 2019: Spears se retira del centro de tratamiento de salud mental después de realizar un “tratamiento de bienestar integral”.

13 de junio de 2019: Spears y su familia reciben una orden de restricción de cinco años contra Lutfi.

29 de abril de 2020: Spears anuncia que quemó accidentalmente el gimnasio de su casa.

10 de noviembre de 2020 – La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, rechaza la solicitud de Spears para destituir a su padre como su tutor, pero dice que consideraría peticiones “en el futuro” para destituir a su padre como jefe de su patrimonio. La medida se produce en medio del movimiento de redes sociales #FreeBritney, impulsado por algunos fanáticos que creen que está prisionera en su propia casa debido a la tutela ordenada por la corte.

23 de junio de 2021: Spears comparece de forma remota ante la corte para solicitar que se suspenda su tutela ordenada por la corte, calificándola de “abusiva”. Durante la audiencia, habla durante más de 20 minutos, diciendo que sintió que la habían obligado a actuar, que no se le dio privacidad y que la obligaron a usar anticonceptivos, tomar medicamentos y asistir a sesiones de terapia en contra de su voluntad. La próxima audiencia en la corte está programada para el 14 de julio.

6 de julio de 2021: el manager de Spears, Larry Rudolph, renuncia, citando el deseo del cantante de retirarse. El mismo día, Samuel D. Ingham, un abogado designado por el tribunal que ha representado a Spears durante la totalidad de sus casi 13 años de tutela, presenta una petición para renunciar a su cargo, según un expediente judicial obtenido por CNN.

14 de julio de 2021: la jueza Penny acepta la renuncia de Ingham, junto con la renuncia de Bessemer Trust, una firma de administración de patrimonio que había sido nombrada co-tutor del patrimonio del cantante. Spears tiene permiso para contratar a su propio abogado. Durante una audiencia, Spears pide que su padre sea acusado de abuso de tutela.

12 de agosto de 2021: Jamie Spears indica que tiene la intención de renunciar como tutor del patrimonio de la cantante, según una copia preparada de la respuesta obtenida por CNN.

1 de septiembre de 2021: la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura dice en un comunicado de prensa que se niegan a presentar cargos contra Spears. El mes pasado, el ama de llaves de Spears alegó que la cantante le quitó un teléfono celular de la mano durante una discusión sobre el cuidado veterinario de su perro.

7 de septiembre de 2021: el padre de Spears y tutor de su patrimonio, Jamie Spears, presenta una petición para terminar la tutela de 13 años ordenada por la corte.

12 de septiembre de 2021: Spears anuncia su compromiso con su novio Sam Asghari en una publicación de Instagram.

29 de septiembre de 2021: un juez de Los Ángeles suspende a Jamie Spears como tutor del patrimonio de su hija y designa un reemplazo temporal seleccionado por la cantante y su abogado para supervisar sus finanzas.

12 de noviembre de 2021: La jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, aceptó la solicitud de Spears de terminar su tutela que fue ordenada por una corte hace 13 años.

