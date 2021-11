Jennifer Lopez y Maluma protagonizan un lío amoroso en la película “Marry Me”

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Jennifer Lopez, Maluma, Owen Wilson y Sarah Silverman protagonizan la nueva película romántica “Marry Me”, que llegará a las salas el 11 de febrero de 2022 para abrirle paso al día de San Valentín.

La cantante y actriz, mejor conocida como J.Lo, compartió en sus redes sociales el primer tráiler de la película “Marry Me” este jueves en donde le da vida a Katalina “Kat” Valdez, una cantante que aparentemente tiene una complicada relación con Bastian, personaje interpretado por el cantante colombiano Maluma.

You’re invited! Watch the trailer for #MarryMeMovie in theaters Valentine’s Day. ❤ this tweet for updates from @MarryMeMovie pic.twitter.com/XPHu1RTaya — jlo (@JLo) November 18, 2021

La película romántica —que contará con música de J.Lo y Maluma— sigue la historia de Kat, quien se casa con un completo desconocido frente a los ojos de millones de personas tras descubrir que su pareja (Bastian) la engaña. Es ahí cuando Owen Wilson, quien interpreta a Charlie Gilbert, entra a escena.

El tráiler, que parece contar gran parte de la historia, también muestra cómo Kat y Charlie podrían terminar enamorándose a pesar de su repentino, inesperado y poco común matrimonio.

La película llena de celebridades también cuenta con la actuación de Sarah Silverman, Jameela Jamil y Jimmy Fallon.

Maluma también compartió una versión corta del tráiler de “Marry Me” en su cuenta verificada de Twitter.

