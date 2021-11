Lo que sobrevivir a la leucemia le enseñó a la colombiana Raquel Coronell Uribe, la primera presidenta latina del periódico estudiantil de Harvard

Mariana Toro

(CNN) — Después de vencer la leucemia cuando era adolescente y unirse al periódico de su universidad cuando el covid-19 cambió la vida en el campus, Raquel Coronell Uribe ahora está haciendo historia en Harvard.

Coronell Uribe, de 23 años, será la primera presidenta hispana de Harvard Crimson, el periódico universitario diario más antiguo de Estados Unidos, desde su fundación hace casi 150 años.

“Es un honor poder estar en este puesto”, dijo Coronell Uribe a CNN. “Al mismo tiempo, creo que debía haber pasado antes. Estoy segura de que ha habido muchas personas latinx calificadas que podrían haber sido presidente en el pasado”.

“Espero abrir la puerta para que muchos otros después de mí puedan atravesarla”, agregó.

Coronell Uribe, una estudiante de tercer año con especialización en historia y literatura, fue elegida para el trabajo de un año después de un proceso conocido como “Turkey Shoot” que involucró decenas de entrevistas, redacción de un documento que describe las calificaciones del candidato, así como un discurso final y panel de entrevista.

Durante el proceso de varias semanas, se centró en por qué el documento debería avanzar más hacia la innovación y la diversidad digital. Priorizar la inclusión de comunidades de color en las historias y dar la bienvenida a quienes pasan por las puertas de The Crimson es clave, dijo Coronell Uribe.

Un análisis reciente del programa Voices de la Asociación de Periodistas Asiático-estadounidenses encontró que los estudiantes negros y latinos están desproporcionadamente representados en las salas de redacción de estudiantes en todo Estados Unidos.

Menos del 6% de los editores en jefe eran negros y solo el 11% de los principales editores eran latinos, según el análisis.

En 2018, The Crimson eligió a su primera presidenta mujer negra, Kristine E. Guillaume, pero la inclusión ha sido durante mucho tiempo un problema para la organización. Antes de que Guillaume asumiera el papel, dos editores latinx denunciaron la complicada relación que tienen muchos editores de entornos subrepresentados con The Crimson.

El legado familiar de Raquel Coronell

Algunos de sus amigos y familiares no se sorprendieron al ver a Coronell Uribe ganar el trabajo.

Se interesó por el periodismo a temprana edad cuando su familia vivía en Colombia. Allí, disfrutó de visitar a sus padres, Daniel Coronell, el expresidente de Noticias Univision y su madre, María Cristina Uribe, una conocida presentadora de noticias de televisión, en el trabajo y verlos reportar la noticia a medida que se desarrollaba, recuerda.

Si bien el periodismo siempre estuvo cerca de su corazón, Coronell Uribe se inscribió en Harvard con la intención de buscar una carrera en el campo de la Medicina. Quería seguir los pasos de su abuelo, que es médico, y los de los médicos y enfermeras que la trataron cuando le diagnosticaron leucemia a los 16 años, dijo Coronell Uribe.

Pero rápidamente se dio cuenta de que sus pasiones estaban más alineadas con el periodismo y el derecho, dice.

En los últimos meses, ha informado sobre la batalla legal en curso contra la Universidad de Harvard por la posesión y el uso de fotografías de personas esclavizadas y está estudiando para el LSAT. Se ve a sí misma informando en el futuro o luchando por la libertad de prensa en los tribunales, dice.

“No estoy muy segura de qué voy a hacer exactamente. Pero sé que de una forma u otra involucrará al periodismo”, dijo Coronell Uribe.

Mientras se prepara para asumir su papel a principios del próximo año, Coronell Uribe recuerda cómo luchar y vencer la leucemia cambió su perspectiva. También parece haberle dado el coraje para liderar The Crimson, algo por lo que duda que fue elegida.

“Definitivamente me ha empujado y animado a tratar de alcanzar mis metas y cosas que no estoy segura de poder alcanzar”, dijo. “Porque si solo tienes una oportunidad para hacer esas cosas, no puedes perderla”.

