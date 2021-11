Adele quiere que escuches su álbum en orden… y Spotify está de acuerdo

urielblanco

(CNN) — Cuando se trata de su arte, Adele tiene una forma particular de hacer las cosas. La cantante cree que las canciones de un álbum deben escucharse en el orden en que están dispuestas, y ahora consiguió que el gigante del streaming Spotify se ponga de su lado.

Tras el lanzamiento de su cuarto álbum, “30”, el botón de reproducción aleatoria ya no es la opción por defecto para escuchar el álbum en Spotify, sino que los oyentes escucharán las canciones en su orden.

“¡Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria!”, escribió Adele en Twitter el domingo. “No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamos en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias, Spotify, por escuchar”.

Al parecer, Spotify estuvo más que feliz de complacerla, escribiendo “cualquier cosa por ti” en respuesta al tuit de la cantante.

“Como mencionó Adele, nos complace compartir que hemos comenzado a desplegar una nueva función Premium que ha sido solicitada durante mucho tiempo tanto por los usuarios como por los artistas para hacer que la reproducción sea el botón predeterminado en todos los álbumes”, dijo un portavoz de Spotify a CNN.

“Para aquellos usuarios que todavía deseen reproducir un álbum de forma aleatoria, pueden ir a la vista de reproducción en curso y seleccionar el botón de reproducción aleatoria. Como siempre, seguiremos innovando en nuestros productos y funciones para crear las mejores experiencias tanto para los artistas como para sus fans”.

El álbum “30”, que se lanzó el 19 de noviembre y se centra en el proceso de curación de Adele tras su divorcio de su exmarido Simon Konecki, ha recibido elogios generalizados de la crítica. La cantante lo describió como el más cercano a su corazón.

Los usuarios de la versión Premium pueden seguir pasando las canciones por separado si lo desean, pero varios fans han agradecido en internet a Adele por la actualización, afirmando que nunca escucharían un álbum en modo aleatorio, especialmente la primera vez.

Una parte importante de los usuarios parece estar molesta por la medida, y varios fans criticaron a Adele por solicitar la eliminación de la reproducción aleatoria por defecto.

Taylor Swift ya había criticado previamente a Spotify por su servicio gratuito, argumentando que los artistas no recibían suficientes regalías y retirando todo su catálogo de la plataforma en 2014, aunque dio marcha atrás en 2017.

Sin embargo, la relación de Adele con Spotify no siempre ha sido tan estrecha. Cuando lanzó su anterior álbum, “25”, decidió evitar el streaming, diciendo que era “un poco desechable” y que “la música debería ser un evento”. El álbum se incorporó más tarde al streaming.

El mes pasado, “Easy on Me”, el single principal de “30”, batió el récord de Spotify de canción más reproducida en un solo día, y rompió el récord de Reino Unido de más reproducciones en una sola semana.

