Jornada 5 de la Champions League: estos son los partidos para este martes

(CNN Español) — La Champions League regresa una vez más. Entre este martes y miércoles se jugarán 16 partidos correspondientes a la jornada 5 de la fase de grupos del torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes..

Algunos equipos llegan a esta jornada ya clasificados a los octavos de final de la competencia: Liverpool (grupo B), Ajax (grupo C), Bayern Munich (grupo E) y Juventus (grupo H).

Otros conjuntos están a paso de clasificar, entre ellos el Chelsea, que juega en el mismo grupo que la Juventus. El equipo londinense está prácticamente en octavos, pero Zenit todavía tiene esperanzas matemáticas (aunque mínimas, pues tendría que golear en uno de sus dos partidos restantes y ganarle a Chelsea en la última jornada).

El Real Madrid es el primer equipo que anota 1.000 goles en la Champions League

El platillo fuerte de la jornada 5 de la Champions League será el día miércoles, cuando se enfrenten el Manchester City y el PSG, con Lionel Messi, equipos que están al frente del grupo A y que es muy probable que avancen a octavos.

A continuación, los partidos de este martes.

Dinamo de Kiev vs. Bayern Múnich, 12:45 pm ET Villarreal vs. Manchester United, 12:45 pm ET Chelsea vs. Juventus, 3:00 pm ET Barcelona vs. Benfica, 3:00 pm ET Sevilla vs. Wolfsburg, 3:00 pm ET Malmö vs. Zenit, 3:00 pm ET Lille vs. Salzburg, 3:00 pm ET Young Boys vs. Atalanta, 3:00 pm ET

