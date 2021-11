Tiffany vende la joya más cara de su historia

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Tiffany & Co. acaba de presentar su nueva joya más cara. El collar “The World’s Fair Necklace”, presentado este domingo en Dubái, cuenta con unos impresionantes 180 quilates de diamantes en platino. Su pieza central es un “diamante Empire” de 80 quilates, ovalado, impecable y de color D (el más alto grado y prácticamente incoloro), llamado así por la ciudad natal del icónico joyero. El diamante Empire se obtuvo de forma ética en Botswana, se cortó y pulió en Israel y se montó en el taller de Tiffany en Nueva York.

Beyoncé es la primera mujer negra en usar el icónico diamante Tiffany

Tiffany dijo que el collar es la pieza más cara jamás creada por la marca.

El collar “The World’s Fair Necklace” reimaginado por Tiffany

La buena noticia para los amantes de la joyería con bolsillos profundos es que este collar está a la venta, a diferencia del famoso “Diamante Tiffany” de 128,54 quilates, que según Tiffany no tiene precio y no se puede comprar.

El minorista de lujo aún no ha puesto precio al collar “The World’s Fair Necklace”, pero los expertos del sector estiman que su valor oscila entre US$ 20 y US$ 30 millones.

Las joyas de diamantes de Tiffany’s son famosas por haber adornado a celebridades durante décadas, desde Audrey Hepburn hasta Beyoncé Knowles. Beyoncé hizo historia en el mundo de la moda al ser la primera mujer negra en llevar el icónico diamante Tiffany de 128,54 quilates para la nueva campaña de Tiffany “About Love”.

El diamante Empire, montado en un anillo de platino.

El minorista dijo que el diseño del collar “The World’s Fair Necklace” está inspirado en un collar Tiffany hecho para la Feria Mundial de 1939 celebrada en el parque Flushing Meadow-Corona de Queens. Ese diseño contaba con una piedra de aguamarina de 200 quilates y más de 400 diamantes.

El collar reimaginado de la Feria Mundial puede llevarse de una forma inesperada: el portador puede sacar con cuidado el diamante Empire y montarlo en un anillo de platino, con la ayuda de un joyero de Tiffany que estará de guardia siempre que se requiera ese servicio. Naturalmente.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.