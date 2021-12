Las 5 cosas que debes saber este 16 de diciembre: Los síntomas de la variante ómicron

CNNEspañol sjv

La ONU denuncia “graves violaciones” a los derechos humanos en Colombia durante el paro nacional de 2021. No, los carpinchos, jaguares y elefantes no nos invaden. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Los síntomas de la variante ómicron

Hasta el momento, las autoridades de salud indican que no está claro cuán grave es la nueva variante del coronavirus, aunque la mayoría de los casos que se han diagnosticado han sido leves. Estos son los síntomas de ómicron, según los CDC.

Ómicron cambiaría planes de regreso a la oficina, de nuevo 0:57

2

La Fed anuncia que se avecinan múltiples aumentos de tasas en 2022

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) concluirá más rápido su programa de estímulos para la era de la pandemia y espera aumentar las tasas de interés en 2022 más de lo proyectado en septiembre.

Cómo millones de estadounidenses sin empleo pueden permitirse dejar de trabajar

Biden: Reconstruir Mejor disminuiría la inflación en EE.UU. 1:13

3

La ONU denuncia “graves violaciones” a los derechos humanos en Colombia durante el paro nacional de 2021

Un informe presentado este miércoles por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indica que hay razones para sostener que en ese país se habrían cometido “graves violaciones” a los derechos humanos.

Las condiciones de Estados Unidos para dar fondos a Colombia 1:15

4

Llevará meses restablecer la electricidad en partes de Kentucky afectadas por los tornados

Mientras miles de personas sin hogar ni servicios públicos intentan recuperarse de la jornada de tornados más mortífera en un diciembre en la historia de Estados Unidos; los esfuerzos en Kentucky se centran ahora en las arduas tareas de reconstrucción de las comunidades destrozadas, donde la electricidad podría tardar meses en ser restablecida.

Emiten alerta de tornado para partes del Medio Oeste de Estados Unidos

Mira cómo quedó una tienda luego del tornado en Kentucky 1:01

5

No, los carpinchos, jaguares y elefantes no nos invaden

Cada vez más, los jaguares se comen a perros en México. Mientras tanto, los carpinchos “conquistan” terreno en la provincia de Buenos Aires. A miles de kilómetros de distancia, una manada de elefantes abandona su hogar en China y comienza una larga travesía. Y en los Andes, osos de anteojos bajan de la montaña para conseguir alimento. ¿Por qué están actuando así? Lo que les ha pasado este año a osos, jaguares, elefantes, carpinchos y otras tantas especies tiene una explicación: los seres humanos.

Carpinchos: ¿invasores o defensores de su territorio? 2:57

A la hora del café

Ben Affleck dice que se sintió “atrapado” en su matrimonio con Jennifer Garner

Ben Affleck habló sobre su matrimonio con Jennifer Garner y la gente en redes sociales no está contenta.

Ben Affleck habla de todo, pero no de Jennifer Lopez 0:50

Estos son los diseños de asientos de avión más inusuales y llamativos

Un asiento de avión de pie, un compartimento superior que se convierte en cama y una cabina de avión de dos pisos. Estos son algunos de los diseños de asientos de avión más llamativos e inusuales que han surgido en los últimos años, con el objetivo de revolucionar la experiencia a bordo.

Así será la clase ejecutiva de aviones en cuatro años 0:53

Vendieron por error un NFT por cien veces menos de su valor en el mercado

Por error, un comerciante de NFT vendió la obra digital “Simio aburrido” (con un valor de US$ 284.495), por solo US$ 2.844. Esto fue lo que ocurrió.

¿Qué es el fenómeno de los NFT? 1:25

Tom Holland: “Es una gran responsabilidad ser Spider-Man. Espero estar haciendo un buen trabajo”

Tom Holland habló con Zona Pop CNN en una videollamada desde Los Ángeles sobre la relación de las tres cintas: “Spider-Man: No Way Home”, “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Far From Home”, y sobre su relación con la palabra “home” (hogar).

¿Qué es lo que más le gusta hacer a Spider-Man? 2:03

El emotivo mensaje de despedida de Lionel Messi a Sergio Agüero

No podía faltar, y fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a su amigo y excompañero de selección. Lionel Messi, con una galería de fotos y un extenso mensaje en redes sociales, acompañó al Kun el día de su despedida.

La mirada de Varsky sobre el retiro del Kun Agüero 7:04

La cifra del día

US$ 20

Kraft te pagará US$ 20 por no preparar cheesecake esta Navidad.

¿Por qué estos bocadillos serán más caros en 2022? 1:02

La cita del día

“No se necesita un refuerzo específico”

Las vacunas de refuerzo contra el covid-19 pueden ayudar a mejorar la protección contra ómicron y no hay necesidad de una dosis específica para esa variante del coronavirus. Esa fue la explicación del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., durante una sesión informativa virtual este miércoles en la Casa Blanca.

Selección del día

Cómo llevar el color del año de Pantone a tu casa, según diseñadores de interiores

Así puedes usar “Very Peri”, el color de 2022, para decorar tu casa.

Y para terminar…

Mira cómo una estrella rompe récord al acercarse a un agujero negro

El Observatorio Europeo Austral logró obtener las imágenes más profundas y nítidas de la zona que rodea el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. En la imagen se aprecia cómo una estrella rompe récord al acercarse a la región finita del espacio.

Estrella rompe récord al acercarse a un agujero negro 0:57

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.