“Spider-Man: No Way Home” se convierte en el tercer estreno más taquillero de la historia

(CNN) — Los cines necesitaban un héroe, y Spider-Man llegó justo a tiempo.

Spider-Man: No Way Home, la última película de la familia Marvel, consiguió un fin de semana de estreno récord en la taquilla de EE.UU. al recaudar US$ 253 millones, según su estudio, Sony.

Es el tercer fin de semana de estreno más alto de la historia en taquilla y también el más alto para un mes de diciembre. La película superó sus estimaciones originales de US$ 123 millones. Solo “Avengers: Endgame”, de 2019, y “Avengers: Infinity War”, de 2018, se estrenaron con cifras mayores.

Spider-Man: No Way Home, la más taquillera de la pandemia y de 2021

En cuanto a la recaudación reciente, a la película solamente le tomó un día para convertirse en el estreno más taquillero de cualquier película durante la pandemia. Además, Spider-Man: No Way Home únicamente necesitó un fin de semana para convertirse en la película más taquillera de 2021.

“Las salas de cine han estado buscando un héroe y Spider-Man se columpió y salvó el día”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de Comscore, a CNN Business.

Dergarabedian calificó el estreno de “asombroso” y dijo que “le da a una industria duramente golpeada por los efectos de la pandemia un impulso espiritual y de taquilla que podría prolongarse hasta el nuevo año”.

“Como posiblemente el fin de semana más importante de la historia de la taquilla, las implicaciones del rendimiento de Spider-Man: No Way Home no pueden ser exageradas en términos de su capacidad para cambiar una narrativa”, añadió. “Reafirma el lugar del cine como una de las instituciones de entretenimiento más viables, relevantes y queridas”.

Fin de semana superior a otras superproducciones

La película –protagonizada por Tom Holland y Zendaya en el papel de Peter Parker y MJ mientras luchan contra villanos del multiverso de Marvel– obtuvo un fin de semana de estreno superior al de algunas de las superproducciones más exitosas de todos los tiempos. Eso incluye Star Wars: The Force Awakens, The Avengers y Black Panther.

Aunque otros récords de taquilla han caído en el pasado, este fin de semana para Spider-Man: No Way Home es particularmente impresionante.

Los cines necesitaban desesperadamente una buena noticia, ya que el aumento de los casos de covid-19 amenaza con mantener a los posibles espectadores en casa y el streaming se convirtió en una forma más dominante para los espectadores de ver grandes películas desde la comodidad de su sofá.

Spider-Man: No Way Home, que por el momento es exclusiva para los cines, consiguió una recaudación récord incluso cuando la variante de ómicron ha causado la cancelación de los espectáculos de Broadway en la ciudad de Nueva York y ha obligado a “Saturday Night Live” a retirar su audiencia en directo.

