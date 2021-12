Biden anunciará un plan para pruebas gratuitas en el hogar y dirá a los estadounidenses vacunados que no necesitan cancelar sus vacaciones

olivertapia

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el martes la compra de 500 millones de pruebas rápidas de covid-19 caseras y un plan para distribuirlas gratis a los estadounidenses que las soliciten a través de un sitio web. Este es uno de una serie de nuevos pasos que dará a conocer a medida que el país se enfrenta a una oleada de infecciones potencialmente paralizante durante el invierno.

Los 500 millones de nuevas pruebas estarán disponibles el próximo mes y llegarán a los estadounidenses por correo, dijo el funcionario. La administración aún está trabajando para determinar cuántas pruebas puede solicitar cada hogar.

Minuto a minuto: primera muerte por ómicron en EE.UU.

El nuevo esquema de envío de pruebas se anunciará durante un mensaje destinado a subrayar el plan de la Casa Blanca para enfrentar lo que se espera sea un gran aumento en los casos impulsados por la variante ómicron, ahora dominante, durante las próximas semanas. Los casos ya están aumentando rápidamente en áreas de todo el país y los hospitales están cerca del límite de su capacidad.

Entre las nuevas iniciativas del presidente se encuentra un plan para preparar a 1.000 miembros del ejército para desplegarlos en hospitales sobrecargados en todo el país en enero y febrero, dijeron funcionarios de la administración. Entre ellos habrá médicos, enfermeras, médicos y otro personal médico militar.

Un funcionario dijo: “Si Dios quiere”, no se necesitarían los 1.000, “pero si sí, están listos y movilizados”.

Biden buscará asegurar a los estadounidenses que si se vacunan, aún pueden continuar con sus planes de vacaciones sin temor a enfermarse gravemente. Por el contrario, a aquellos que aún no han recibido la vacuna, les hablará sobre la posibilidad de padecer una enfermedad grave o morir en los próximos meses.

“El presidente le dirá al pueblo estadounidense que si están vacunados y siguen las precauciones que todos conocemos bien, especialmente el uso de mascarilla mientras viajan, pueden sentirse cómodos celebrando la Navidad y las fiestas como lo planearon”, dijo un alto funcionario de la administración, en un adelanto de un discurso que Biden espera que tranquilice a los estadounidenses ansiosos antes de la temporada festiva.

¿Vas a algún lugar? Aquí te contamos cómo hacer una autoprueba de covid-19 antes de salir

Por el contrario, Biden advertirá a las decenas de millones de estadounidenses que hasta ahora se han negado a vacunarse que corren un alto riesgo de enfermarse o de ser hospitalizados a medida que la variante ómicron altamente transmisible se propaga rápidamente por todo el país.

Biden también anunciará nuevos puntos de vacunación y un mayor acceso a las vacunas. También desplegará cientos de vacunadores federales adicionales que ayudarán a agregar “miles de citas cada semana”, dijo el funcionario.

Viajeros hacia EE.UU. deberán presentar estas pruebas negativas de covid-19 0:47

Aunque la demanda de vacunas ha disminuido en los últimos meses, el aumento provocado por la variante delta a principios de este año generó un aumento en algunas de las áreas más afectadas.

Biden también abordará los esfuerzos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para expandir la capacidad hospitalaria y llevar anticipación suministros médicos a lugares donde las existencias pueden agotarse en las próximas semanas.

El discurso, que se produce pocos días antes de Navidad, refleja el enfoque renovado de Biden sobre la pandemia de coronavirus a medida que aumenta la ansiedad en todo el país ante la posibilidad de nuevas restricciones y confinamientos.

Ómicron, mu, delta, lambda y otras: una por una, todas las variantes del coronavirus identificadas hasta el momento

Las filas en los centros de realización de pruebas se han extendido por varias cuadras en ciertas áreas, incluido el noreste del país, lo que ha llevado a la Casa Blanca a desarrollar planes para abrir nuevos sitios de pruebas federales en la ciudad de Nueva York antes de Navidad.

La Casa Blanca canceló la distribución de pruebas gratuitas en el hogar a todos los estadounidenses apenas este mes. A principios de este mes, la secretaria de prensa Jen Psaki se mofó cuando se le preguntó si las pruebas deberían ser gratuitas y distribuidas, además de estar disponibles en todas partes.

“¿Deberíamos enviar una a cada estadounidense?”, preguntó.

Si bien el plan de la Casa Blanca anunciado el martes no es enviar pruebas a todos los estadounidenses, la gente sí solicitaría las pruebas en línea. Quienes las utilicen no tendrán que informar sus resultados a las agencias de salud pública, dijeron los funcionarios.

La administración ya había anunciado un plan que requería que los proveedores de seguros de salud reembolsaran a los titulares el costo de las pruebas en el hogar; esa iniciativa seguirá vigente el próximo año.

En sus comentarios, el presidente reconocerá un probable aumento en los casos, incluso entre las personas vacunadas, pero enfatizará los resultados drásticamente diferentes para aquellos con vacunas y aquellos que no están protegidos.

¿Cómo se compara ómicron con otras variantes? Lo que debes saber 3:43

Biden y su equipo han sido inflexibles respecto a que las recomendaciones federales de confinamiento no están sobre la mesa esta vez. Y en sus comentarios, Biden se centrará principalmente en los pasos para prevenir la paralización del sistema de salud pública de EE.UU. que en los esfuerzos para detener por completo la propagación del virus.

“Comenzará reconociendo que este es un momento incierto y muchos estadounidenses tienen preguntas: preguntas sobre reunirse con la familia, cómo estar más seguros y si nos dirigimos hacia el confinamiento”, dijo el funcionario.

El presidente planea decir que “si alguien se encuentra entre la gran mayoría de estadounidenses que están vacunados, y especialmente si tiene su dosis de refuerzo, tiene un alto grado de protección contra enfermedades graves”, dijo el funcionario.

“Debido a que ómicron se propaga rápidamente, veremos que las personas completamente vacunadas contraerán covid-19, pero es probable que las personas vacunadas que se contagien no presenten síntomas o tengan síntomas leves”, dijo el funcionario, anticipándose a los comentarios de Biden. “También haremos notar que si uno no está vacunado, tiene un alto riesgo de enfermarse. Esta variante es altamente transmisible, y los no vacunados tienen ocho veces más probabilidades de ser hospitalizados y 14 veces más probabilidades de morir de covid”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.