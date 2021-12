Muere Joan Didion, la escritora estadounidense que rompió esquemas, a los 87 años, confirma su publicista

macamilarincon

(CNN) –– La escritora y periodista estadounidense Joan Didion, quien rompió esquemas con su prosa y sus ensayos, murió a los 87 años, según confirmó su publicista a CNN.

Las obras de Didion incluyen El año del pensamiento mágico, publicada en 2005, sobre la muerte de su esposo John Gregory Dunne, la cual también fue adaptada a una obra de teatro. Este relato profundo relato, en el que cuenta su duelo, su matrimonio, la idea de familia que formaban y la devastación, ganó múltiples premios. Años después, Didion escribió Noches azules, publicada en 2011, sobre la enfermedad y el fallecimiento de su única hija Quintana Roo. En 2021, se publicó el libro Let Me Tell You What I Mean, una compilación de piezas que escribió Didion de 1968 a 2000.

Didion se graduó de la Universidad de California en Berkeley, en 1956, según reporta la enciclopedia Britannica. Luego trabajó para la revista Vogue de 1956 a 1963, primero siendo redactora y luego editora. Durante estos años publicó su primera novela Run River, que relata la desintegración de la familia.

Joan Didion Didion recibió la Medalla Nacional de Humanidades en 2013. Su vida también inspiró el documental Joan Didion: The Center Will Not Hold (2017).

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.