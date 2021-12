Bad Bunny estrena video musical al estilo de “Los Simpson”

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Para arrancar con las celebraciones de fin de año, Bad Bunny lanzó el video musical de “Te Deseo Lo Mejor” como un personaje animado de “Los Simpsons”.

A diferencia de otras celebridades que han aparecido en la famosa serie animada, el video musical del rapero puertorriqueño llega a nosotros este viernes como una entrega independiente a la serie.

La cuenta oficial de Twitter de The Simpsons compartió el video musical con la leyenda: “Bad Bunny vuelve a unir a los Simpson en este nuevo video”.

Bad Bunny @sanbenito puts the Simpsons back together in this all new video. pic.twitter.com/VBcg1LTNNW — The Simpsons (@TheSimpsons) December 24, 2021

Este año, Bad Bunny se coronó como el rey de los streams en Spotify y por segundo año consecutivo el rapero puertorriqueño se queda con el título del artista más reproducido en esta plataforma a nivel global. Bad Bunny ocupa este lugar con más 9.100 millones de reproducciones en Spotify y es el único artista latino en liderar esta posición en años consecutivos.

El puertorriqueño también se llevó el reconocimiento en la categoría “Artista del año” en la entrega de los Premios Billboard de la música latina y dos premios Grammy Latinos en las categorías “Mejor canción de rap/hip hop” y “Mejor álbum de música urbana”.

Este año, Bad Bunny, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio debutó en la serie de Netflix “Narcos” como un personaje llamado Arturo “Kitty” Paez.

