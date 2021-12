Por qué deberías cambiar tu mascarilla a medida que se propaga la variante ómicron

CNNEE

(CNN) — A medida que la variante altamente contagiosa del coronavirus ómicron continúa propagándose, algunos expertos dicen que es hora de reconsiderar tus opciones de mascarilla, especialmente si todavía usas la variedad de tela.

“Las máscaras de tela son poco más que decoraciones faciales. No hay lugar para ellas a la luz de ómicron”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y profesora visitante de políticas y administración de la salud en la Escuela de Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“Esto es lo que los científicos y los funcionarios de salud pública han estado diciendo durante meses, muchos meses, de hecho”, agregó Wen en una entrevista telefónica separada.

“Necesitamos usar al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas”, dijo, que también se conoce como mascarilla desechable y se puede encontrar en la mayoría de las farmacias y en algunos supermercados y tiendas minoristas. “Puedes usar una máscara de tela encima de eso, pero no uses solamente una mascarilla de tela”.

Idealmente, en lugares concurridos, “debería usar una máscara KN95 o N95”, que puede ser tan económica como unos pocos dólares cada una, agregó Wen. Al tener un mejor ajuste y ciertos materiales, como las fibras de polipropileno, que actúan como barreras mecánicas y electrostáticas, estas máscaras evitan que las partículas diminutas entren en la nariz o la boca y deben ajustarse a la cara para que funcionen correctamente.

Los cambios de lineamientos

Durante los primeros meses de la pandemia, los expertos en salud desalentaron al público en general de comprar máscaras N95, ya que los profesionales médicos se enfrentaban a una escasez de equipos de protección personal. Pero han “pasado muchos meses desde que el suministro de N95 era un problema”, dijo Wen.

Sin embargo, la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. sobre la selección, el uso, la limpieza y el almacenamiento adecuados de máscaras faciales recomendaba que las personas evitaran las máscaras N95 y en su lugar eligieran máscaras con dos o más capas de tela lavable y transpirable, algo que Wen llama “un gran error”.

“Si vamos a ir tan lejos como para decir que se requieren mascarillas, cuando no venimos de una cultura de usar mascarillas y a la gente no le gusta usar mascarillas, al menos recomienda que usen las mascarillas más efectivas”, dijo Wen.

Otros países, incluidos Alemania y Austria, “cambiaron su estándar para decir que una cubierta facial que se debe usar en público debe ser al menos una máscara quirúrgica de grado médico” en ciertos entornos, agregó.

CNN pidió comentario a los CDC sobre sus recomendaciones con respecto a los N95 y las mascarillas de tela y todavía está esperando su respuesta.

Otro factor que impulsa el cambio en las recomendaciones de máscaras es una mejor comprensión del covid-19 y cómo se propaga, dijo Erin Bromage, profesora asociada de biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth. “Las personas tardan más en apreciar la naturaleza de las infecciones transmitidas por el aire, que no es necesariamente una infección híbrida, por ejemplo, con la influenza, en la que puede propagarse por gotitas, inhalarse un poco, en las superficies e infectar de esa manera”. ” él dijo. “Parece que … el principal impulsor de la infección (por coronavirus) es el aire compartido”.

Las máscaras de tela, alentadas al principio de la pandemia, pueden filtrar gotas grandes, mientras que las más eficaces, como las N95, pueden filtrar tanto las gotas grandes como los aerosoles más pequeños o partículas potencialmente cargadas con virus en el aire si hay personas infectadas, dijo Bromage. Una cubierta facial de tela también tiene un 75% de fugas hacia adentro y hacia afuera, que la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales define como el “porcentaje de partículas que ingresan a la pieza facial” y el “porcentaje de partículas exhaladas por una fuente que sale de la máscara”, respectivamente.

Los respiradores N95 debidamente ajustados y aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. pueden filtrar hasta el 95% de las partículas en el aire, según los CDC. Las mascarillas quirúrgicas o desechables son alrededor de un 5% a un 10% menos efectivas que los respiradores N95, dijo Bromage, dependiendo de su clasificación de ASTM International, que tiene los tipos 1, 2 y 3 para clasificar solo las mascarillas quirúrgicas de menos a más efectiva.

La razón por la que la variante ómicron ha tenido tanto éxito en infectar rápidamente a muchas personas es “desconocida en este momento”, pero solo subraya el papel que pueden desempeñar las mascarillas de calidad, dijo Bromage.

“Si se necesita menos virus, o si una persona que está infectada está expulsando más virus, entonces el papel de una mascarilla en esto es si podemos reducir la cantidad que realmente estás respirando, obtendrás más tiempo”, agregó. “Si necesitabas 1.000 partículas virales para infectarte y estás usando algo que reduce el 50% de las cosas, ahora tomará el doble de tiempo para llegar a esas 1.000. Si usas una que es un 90% eficiente, tomará al menos 10 veces más tiempo antes de que te infectes cuando estás cerca de alguien (que está infectado)”.

“Necesitamos promover mejores mascarillas de alta calidad en todas partes, porque en este momento una mascarilla de tela de una sola capa no es suficiente contra ómicron”, dijo el ex director general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Jerome Adams.

Cambiar tus mascarillas de tela

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional tiene una lista de respiradores N95 aprobados, que se puede encontrar en algunas tiendas de mejoras para el hogar, minoristas y farmacias. Estas máscarillas deben tener forma de taza, pliegue plano o pico de pato; dos correas que rodean tu cabeza; un puente nasal de alambre ajustable; y las marcas apropiadas que indican la aprobación de NIOSH, dice el CDC.

La agencia también tiene recursos para determinar si un respirador N95 es falso y cómo ponérselo, quitárselo y realizar una verificación del sello del respirador correctamente.

La diferencia entre los respiradores N95 y KN95 es donde ha sido certificada la mascrilla, según el departamento de salud del estado de Oklahoma. Estados Unidos certifica los N95, mientras que China aprueba los KN95. Aproximadamente el 60% de los respiradores KN95 en EE. UU. son falsificados y no cumplen con los requisitos de NIOSH, según los CDC. Los CDC tienen una lista de señales de que un respirador KN95 no ha sido aprobado por NIOSH.

“Si están fabricados según el estándar y certificados por las juntas correspondientes en su país como NIOSH aquí, todos hacen básicamente lo mismo”, dijo Bromage. “Pero hay un montón de imitaciones que no están certificadas en el lado KN95 de las cosas, que pueden cumplir con los estándares pero no están certificadas para cumplirlo. Y hay otras que claramente no lo hacen”.

La recomendación de estos expertos de usar mejores mascarillas no es una sugerencia de tirar las mascarillas de tela a la basura o “no tener mascarillas” cuando no tienes una mascarilla de grado médico disponible.

En estudios de varias máscaras faciales, las máscaras de tela con múltiples capas y mayor número de hilos “han demostrado un rendimiento superior en comparación con las capas individuales de tela con menor número de hilos”, pero siguen siendo menos efectivas que las máscaras de grado médico, según los CDC. Usar una máscara de tela sobre una máscara de procedimiento médico, como sugirió Wen, puede protegerte mejor a ti y a los demás al mejorar el ajuste y, por lo tanto, la capacidad de filtración, dicen los CDC.

“Si todo lo que tienes es una máscara de tela, es mejor que nada”, dijo Wen. “Pero no estás bien protegido, y debes saber que no estás bien protegido. Entonces, si vas a un lugar interior lleno de gente y todo lo que tienes es una máscara de tela, no vayas”.

Si no puedes comprar máscaras de grado médico por cualquier motivo, ve a lugares que requieran máscaras y las dan de forma gratuita, como algunas estaciones de tren, tiendas de comestibles o negocios, y solicita una máscara quirúrgica, sugirió Wen. .

