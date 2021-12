Dwayne Johnson sorprende a su mamá con un auto por Navidad

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Dwayne Johnson le dio a su madre una sincera sorpresa esta Navidad.

El actor y emprendedor publicó el dulce momento cuando le regaló un auto a su madre durante el fin de semana festivo.

Dwayne “The Rock”; Johnson quiere beber tequila con su “doble”

Sus hijas pequeñas lo ayudaron con la gran revelación.

“Estaba sorprendida”, escribió Johnson. “Puso algunos buenos gritos feos. Luego, una vez que sus nietos se unieron a ella dentro del auto. Ella se sintió abrumada por la alegría pura. Demonios, incluso Hobbs, mi perro quería piar el auto con su nuevo pollo navideño”.

View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

Continuó escribiendo: “Estoy muy agradecido de poder hacer este tipo de cosas por mi madre, que ha tenido una vida increíble. No doy nada de eso por sentado. Ella tampoco”.

Vin Diesel le ruega a Dwayne Johnson que regrese para”Fast & Furious”

Johnson tiene motivos para celebrar este año. No solo tuvo un éxito masivo con su tequila Teremana, su última película, “Red Notice”, se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, según el gigante del streaming.

¡Quién necesita a Santa Claus cuando tienes a La Roca!

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.