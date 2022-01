Así fue el funeral de estado de Desmond Tutu, la ‘conciencia nacional’ de Sudáfrica

Sol Amaya

(CNN) — Familiares, amigos y dignatarios se reunieron para el funeral de estado oficial del arzobispo Desmond Tutu el día de Año Nuevo en Ciudad del Cabo, culminando una semana de eventos en honor a un hombre considerado durante mucho tiempo como la brújula moral de Sudáfrica.

Tutu murió el domingo pasado a la edad de 90 años, lo que provocó una avalancha mundial de tributos al héroe anti-apartheid. Había estado mal de salud durante varios años.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien pronunció el elogio principal durante el servicio en la catedral de San Jorge el sábado, aclamó a Tutu como “nuestra conciencia nacional”. La viuda de Tutu, Nomalizo Leah, conocida como “Mama Leah”, estaba sentada en una silla de ruedas en la primera fila de la congregación, envuelta en una bufanda púrpura, del color de la túnica clerical de su esposo.

Durante décadas, Tutu fue una de las voces principales que presionó al gobierno sudafricano para que pusiera fin al apartheid, la política oficial del país de segregación racial y el gobierno de la minoría blanca. Ganó un Premio Nobel de la Paz en 1984, antes de que terminara el apartheid a principios de la década de 1990 y Nelson Mandela, encarcelado durante mucho tiempo, se convirtiera en el primer presidente negro de la nación.

El venerado luchador contra el apartheid será recordado como una de las voces más importantes del siglo XX. Sin embargo, su funeral fue moderado: antes de morir, Tutu pidió un servicio sencillo y el ataúd más barato disponible, según dos de sus fundaciones. El funeral de Tutu se limitó a solo 100 personas, de acuerdo con las regulaciones actuales de covid-19.

En su discurso en la Catedral de San Jorge, una iglesia famosa por su papel en la resistencia contra el apartheid, Ramaphosa describió a Tutu como “un hombre con una fe tan profunda como duradera” y “un cruzado en la lucha por la libertad, por justicia, igualdad y paz, no solo en Sudáfrica, su país de nacimiento, sino también en todo el mundo”.

“El arzobispo Desmond Tutu ha sido nuestra brújula moral y nuestra conciencia nacional”, dijo Ramaphosa. “Vio a nuestro país como una ‘nación arco iris’, emergiendo de la sombra del apartheid, unida en su diversidad, con libertad e igualdad de derechos para todos”.

“Abrazó a todos los que alguna vez habían sentido el viento frío de la exclusión y ellos a su vez lo abrazaron”, agregó Ramaphosa, elogiando la defensa de Tutu por los derechos LGBTQ, haciendo campaña contra el matrimonio infantil y apoyando la causa palestina.

“La suya fue una vida vivida de manera honesta y completa. Ha dejado al mundo como un lugar mejor. Lo recordamos con una sonrisa”, dijo Ramaphosa.

La hija de Tutu, Naomi, también rindió homenaje a su padre y agradeció al público por sus oraciones. “Gracias, papá, por las muchas formas en que nos mostraste amor, por las muchas veces que nos desafiaste, por las muchas veces que nos consolaste”, dijo.

El reverendo Michael Nuttall, el obispo retirado de Natal que alguna vez fue el ayudante de Tutu, pronunció el sermón principal, llamando a Tutu un “gigante entre nosotros moral y espiritualmente”.

Con la voz quebrada a veces, Nuttal dijo que ser el ayudante de Tutu entre 1989 y 1996 “tocó la fibra sensible tal vez en los corazones y las mentes de muchas personas: un líder negro dinámico y su adjunto blanco en los últimos años del apartheid; Fuimos un anticipo, por así decirlo, de lo que podría haber en nuestra descarriada y dividida nación”.

En un mensaje de video reproducido en la ceremonia, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo que un arzobispo de Canterbury que rinde homenaje al arzobispo Tutu era “como un ratón que rinde tributo a un elefante”.

El cuerpo de Tutu será incinerado en una ceremonia privada después de la misa de réquiem de este sábado y luego será enterrado detrás del púlpito de la catedral.

Se planearon eventos en todo el país para darles a los sudafricanos la oportunidad de llorar colectivamente a “el Arco”, como se le conocía, mientras todavía practicaban el distanciamiento social.

Un recuerdo de una semana comenzó este lunes con el repique de las campanas en la Catedral de San Jorge, que ocupaba un lugar especial en el corazón del difunto arzobispo, tanto que pidió que sus cenizas fueran enterradas allí en un depósito especial.

Este miércoles, varios líderes religiosos se reunieron frente a la antigua casa de Tutu en la calle Vilakazi, donde también creció su amigo y aliado Nelson Mandela, en Soweto, un municipio de Johannesburgo, para una serie de eventos. Otro servicio conmemorativo se llevó a cabo este miércoles en Ciudad del Cabo, y la esposa de Tutu, Nomalizo Leah Tutu, se reunió con amigos del difunto arzobispo el jueves para una reunión “íntima”.

Los sudafricanos también presentaron sus respetos ante el sencillo ataúd de pino de Tutu este jueves y este viernes mientras yacía en la catedral.

Tutu nació el 7 de octubre de 1931 en Klerksdorp, una ciudad de la provincia sudafricana de Transvaal, hijo de un maestro y una trabajadora doméstica. Tutu tenía planes de convertirse en médico, en parte gracias a un brote de tuberculosis en la infancia, que lo llevó al hospital durante más de un año, e incluso calificó para la escuela de medicina, dijo.

Pero sus padres no podían pagar los honorarios, por lo que se dedicó a la enseñanza.

“El gobierno estaba otorgando becas para personas que querían convertirse en maestros”, dijo a la Academy of Achievement. “Me convertí en maestro y no me he arrepentido”.

Sin embargo, estaba horrorizado por el estado de las escuelas negras sudafricanas, y aún más horrorizado cuando se aprobó la Ley de Educación Bantú en 1953 que segrega racialmente el sistema educativo de la nación. Renunció en protesta. Poco después, el obispo de Johannesburgo accedió a aceptarlo para el sacerdocio (Tutu creía que era porque era un hombre negro con educación universitaria, una rareza en la década de 1950) y asumió su nueva vocación.

Fue ordenado sacerdote en 1960 y pasó los años 60 y principios de los 70 alternando entre Londres y Sudáfrica. Regresó definitivamente a su país de origen en 1975, cuando fue nombrado decano de la Catedral de Santa María en Johannesburgo. A medida que el gobierno se volvió cada vez más opresivo, deteniendo a los negros, estableciendo leyes onerosas, Tutu se volvió cada vez más franco.

