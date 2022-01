India investiga una web falsa que ofrecía mujeres musulmanas en venta

Juan Pablo Elverdin

Nueva Delhi (CNN Business) — El gobierno indio dice que investiga un sitio web que supuestamente ofrecía mujeres musulmanas en venta, la segunda vez en menos de un año que una falsa subasta en línea de este tipo provocó indignación en el país.

El sitio web fue creado en GitHub, una plataforma de codificación estadounidense que los desarrolladores utilizan para crear y alojar software. Se llamaba “Bulli Bai”, una frase que combina el argot vulgar para la palabra “pene” en el sur de la India con una palabra común en el norte de la India que significa “criada”, según Mohammed Zubair, cofundador del sitio web indio de comprobación de hechos Alt News.

Zubair declaró a CNN Business que la página había publicado fotos de 100 mujeres musulmanas y que había hecho capturas de pantalla de todas ellas antes de que fueran borradas.

La página fue eliminada desde entonces, y no hay indicios de que tuviera ninguna utilidad práctica más allá de utilizar una subasta falsa para acosar y trollear a las mujeres musulmanas.

GitHub, que es propiedad de Microsoft, dijo que había eliminado una cuenta.

“GitHub tiene políticas de larga data contra el contenido y la conducta que implica acoso, discriminación e incitación a la violencia”, dijo un portavoz. “Hemos suspendido una cuenta de usuario tras la investigación de informes sobre este tipo de actividades, todas las cuales violan nuestras políticas”.

Según Zubair (que está ayudando a la policía en la investigación) la página incluía fotos de la premio Nobel pakistaní Malala Yousafzai y de la destacada actriz india Shabana Azmi. Varios periodistas y activistas del país también publicaron capturas de pantalla de la página tras encontrar sus fotos junto a las palabras “Tu Bulli Bai del día es”.

La página causó indignación en Twitter durante el fin de semana. Políticos de los partidos de la oposición instaron al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP), a tomar medidas contra el acoso y la persecución en línea de las mujeres musulmanas.

“‘Vender’ a alguien en línea es un ciberdelito y pido a la policía que tome medidas inmediatas”, tuiteó el líder del Congreso, Shashi Tharoor. “Los autores merecen un castigo ejemplar y condigno”.

El domingo, el ministro indio de Tecnología, Ashwini Vaishnaw, tuiteó que el gobierno “está trabajando con las organizaciones policiales de Delhi y Mumbai en este asunto”.

“Todo el sitio web parece haber sido diseñado con la intención de avergonzar e insultar a las mujeres musulmanas”, escribió la periodista Ismat Ara en una denuncia presentada ante las autoridades de ciberseguridad de la Policía de Delhi. Ara, que encontró su foto en el sitio, tuiteó una copia de su denuncia policial.

El segundo caso en pocos meses en la India

No es la primera vez que las mujeres musulmanas de la India se enfrentan a este tipo de acoso en Internet. El pasado mes de julio, se publicaron fotos de más de 80 mujeres musulmanas, entre ellas periodistas, escritoras e influencers, en una aplicación falsa llamada Sulli Deals, un término despectivo para las mujeres musulmanas que suelen utilizar los hombres hindúes de derechas. Se ofrecía a los usuarios la posibilidad de “comprar” a las mujeres como si fueran mercancías en una subasta en el sitio, que también estaba alojado en GitHub.

En ese momento, las mujeres musulmanas dijeron a CNN que el abuso en línea al que se enfrentan es indicativo del estado de ánimo hacia los musulmanes en la India desde que el BJP nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi llegó al poder en 2014.

En los últimos años, aumentaron las denuncias de delitos de odio contra los musulmanes, y varios estados gobernados por el BJP aprobaron leyes que, según los críticos, contribuyeron a un aumento de la polarización religiosa.

Este fin de semana, una usuaria de Twitter, Hiba Bég, dijo que utilizaron sus fotos en ambos casos. “Me he censurado a mí misma, ya casi no hablo aquí, pero aun así, me están vendiendo online, me están haciendo ‘tratos'”, tuiteó. “¿Cuántos tratos online serán necesarios para que veamos acción?”

– Esha Mitra, Rhea Mogul y Swati Gupta contribuyeron a este informe.

