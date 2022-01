Lo que los padres deben saber sobre enviar a sus hijos de regreso a la escuela durante el incremento de ómicron

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Millones de niños en Estados Unidos regresarán a las aulas en los próximos días, justo después de que las nuevas hospitalizaciones pediátricas por covid-19 alcanzaran un máximo histórico.

Y eso hace que muchos padres se pregunten qué es seguro mientras la variante ómicron recorre el país.

“Tememos que las cosas empeoren mucho desde las reuniones de fin de año y el posterior a la escuela”, dijo el Dr. Stanley Spinner, director médico de Pediatría y Atención de Urgencias del Texas Children’s en Houston.

Algunas ciudades y distritos escolares están tomando nuevas medidas agresivas.

Varios distritos escolares del área de Atlanta retrasaron las clases presenciales y comenzarán el 2022 con aprendizaje remoto.

En Washington, todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas deben mostrar un comprobante de una prueba covid-19 negativa antes de regresar de las vacaciones de invierno.

En la ciudad de Nueva York, los estudiantes de escuelas públicas que den positivo en la prueba recibirán una semana de exámenes en el hogar para saber cuándo es más seguro regresar a la escuela.

Pero, ¿necesitan los estudiantes vacunados usar máscaras todavía? ¿Qué deben hacer las familias si no pueden hacerse las pruebas de covid-19? ¿Deben dejarse de lado actividades como el coro y la práctica de baloncesto hasta que pase el aumento de ómicron?

Así es como varios pediatras y expertos en salud respondieron algunas de las preguntas más críticas de los padres:

¿Deberían los niños regresar a las aulas en este momento?

Los expertos en salud están divididos.

En áreas de transmisión muy alta, podría ser demasiado pronto para reanudar el aprendizaje en persona, dijo el pediatra Dr. Peter Hotez.

“No lo haría ahora”, afirmó Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor.

“Hay un nivel de transmisión impresionante en el noreste, en la ciudad de Nueva York y Washington. Al intentar abrir escuelas en este punto, es difícil imaginar cómo irán las cosas bien”.

Pero el Departamento de Educación de EE.UU. instó a los distritos escolares a tomar precauciones de seguridad y garantizar que las aulas estén abiertas para el aprendizaje en persona.

“Es muy importante que todas las escuelas trabajen para permanecer abiertas al aprendizaje en persona cinco días a la semana, especialmente a la luz de la variante ómicron”, según una nueva guía de recursos dirigida a los líderes escolares y obtenida por CNN.

El pediatra Dr. Paul Offit dijo que es importante que los niños puedan permanecer en las aulas, y no solo por su salud académica.

“El aprendizaje en el lugar tiene muchas ventajas. Los niños necesitan la socialización que conlleva estar en la escuela”, dijo Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Children’s Hospital en Filadelfia.

Comentó que muchos niños también dependen de las comidas escolares. Y en algunos casos, los signos de abuso infantil solo se notan en la escuela.

No obstante, muchos estudiantes regresaron a las aulas el lunes, solo dos días después de las celebraciones de Año Nuevo, dijo el Dr. Lawrence Kleinman, vicepresidente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Rutgers.

Y debido a que las pruebas de covid-19 pueden no detectar nuevos casos hasta unos días después de la infección, algunas escuelas o padres pueden optar por retrasar la devolución unos días para permitir más tiempo para las pruebas, dijo Kleinman.

¿Deberían los niños hacerse la prueba antes de regresar a la escuela?

Katie Lucey administra una prueba de covid-19 a su hijo Maguire el 16 de diciembre en Nueva York. Crédito: AP Photo/Ted Shaffrey

“Lograr que los niños regresen a la escuela tiene que ser la prioridad, pero hacerlo de forma segura tiene que ser fundamental”, dijo el epidemiólogo Dr. Abdul El-Sayed.

“Así que creo que exigir una prueba negativa antes de volver al aula es un enfoque prudente aquí”.

Ahora bien, muchas familias no pueden encontrar pruebas rápidas o no pueden pagarlas. Y un programa federal para hacer que millones de pruebas estén disponibles de forma gratuita aún no ha comenzado.

Offit indicó que no cree que los niños deban necesariamente hacerse la prueba antes de regresar a la escuela, a menos que hayan tenido contacto recientemente con alguien que tuviera covid-19 o si tienen síntomas.

“Si por lo demás está sano, realmente no necesita hacerse la prueba”, aseguró.

Pero si un niño tiene síntomas “y si no puede evaluarlos, asuma que es covid-19”, señaló Offit.

“Y luego siga todas las pautas, es decir, la cuarentena hasta que esté asintomático y la máscara durante cinco días después de eso”.

¿Pueden los padres sentirse más seguros si sus hijos están vacunados?

“Definitivamente”, dijo el pediatra Dr. James Campbell. “Su suspiro de alivio debería ser saber … que incluso si un niño contrae una infección irruptiva, es probable que solo desarrolle síntomas de resfriado”.

Si bien la variante ómicron es más contagiosa que cualquier variante anterior, los niños que están vacunados tienen una gran ventaja.

“En el pasado, no tenían acceso a una vacuna o no estaban vacunados, habrían tenido un mayor riesgo de ser potencialmente hospitalizados”, comentó Campbell, profesor de pediatría y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Maryland.

“Pero ahora ese riesgo ha disminuido por haber sido vacunado, incluso con esta nueva variante”.

¿Por qué vacunar a los niños si la variante ómicron podría ser más leve?

Los primeros estudios sugieren que ómicron causa una enfermedad menos grave que la variante delta. Pero debido a que ómicron es mucho más contagiosa que delta, los médicos dicen que la cantidad bruta de niños hospitalizados en los próximos meses podría ser mayor.

De hecho, las nuevas hospitalizaciones por covid-19 entre niños alcanzaron un récord durante las vacaciones.

Durante la semana que finalizó el 28 de diciembre, un promedio de 378 niños fueron ingresados ​​en hospitales todos los días con covid-19, según datos de los CDC.

Eso es un aumento del 66% con respecto a la semana anterior. También superó el récord anterior, establecido durante el aumento de la variante delta.

Y casi todos los niños actualmente hospitalizados por covid-19 no están vacunados, dijo el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

“Lo que estamos escuchando de los hospitales, realmente en todo el país, y esto es muy consistente, es que la gran mayoría de los niños que ingresan no están vacunados”, dijo el jueves a CNN el Dr. Lee Savio Beers.

“No estar vacunado aumenta significativamente el riesgo de hospitalización”.

Para los niños que aún no están completamente vacunados, los médicos dicen que otras medidas de seguridad se vuelven aún más importantes.

En algunos casos, los niños que comienzan con síntomas leves o ningún síntoma de covid-19 terminan hospitalizados semanas o meses después con una afección llamada MIS-C, síndrome inflamatorio multisistémico en niños.

El MIS-C es “una afección poco común pero grave asociada con covid-19 en la que diferentes partes del cuerpo se inflaman, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Y las complicaciones de covid-19 a largo plazo pueden ser importantes para los niños, incluso para algunos que inicialmente tenían síntomas leves o ningún síntoma, indicó la Academia Estadounidense de Pediatría.

Offit dijo que los niños y todos los miembros de su hogar deben vacunarse tan pronto como sean elegibles.

Durante una reciente rotación de una semana en su hospital, “admitimos a muchos niños. Ninguno de ellos había sido vacunado”, dijo Offit.

“No fueron vacunados. Sus padres no fueron vacunados. Sus hermanos no fueron vacunados”, afirmó.

¿Deberían los niños completamente vacunados usar mascarillas en la escuela?

Todos los pediatras entrevistados para este artículo dijeron que sí.

“Tenemos capas de protección. Y vacunarse es quizás la más importante de esas capas”, dijo Kleinman.

“Pero no es completamente suficiente porque es imperfecto. Son todas capas imperfectas”, indicó.

“Este es un modelo de queso suizo … cada (capa) tiene agujeros, como el queso suizo”.

Entonces, si bien la capa de vacunación tiene los agujeros más pequeños, otras capas, como el enmascaramiento y el distanciamiento, también son importantes, señaló Kleinman.

Además, aún no está claro cuánto pueden los niños vacunados transmitir la variante ómicron a otros, como los hermanos menores que son demasiado pequeños para vacunarse, dijo Kleinman.

Si bien algunos niños vacunados pueden sentirse decepcionados al escuchar que aún deben usar una máscara en la escuela, “las explicaciones simples funcionan bastante bien con ellos”, dijo Campbell.

“Y eso es, el virus se ha vuelto más inteligente. Y está infectando mejor a las personas. Tu vacuna definitivamente protegerá”, dijo.

“Pero aún puede infectarte, lo que significa que aún puedes contraer un resfriado, aún puedes tener fiebre. Aún puedes sentirse un poco enfermo”.

Las pruebas de covid-19 en casa de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago se acumulan el martes en un buzón de FedEx.

También hay una razón más amplia por la que los estudiantes deben evitar infectarse, incluso si no se enferman, dijo Campbell.

Reducir las infecciones es fundamental para ayudar a prevenir nuevas variantes que podrían prolongar aún más esta pandemia.

“Si el virus se derrota hasta el punto en que hay muy poca circulación, menos circulación, entonces menos replicación”, explicó Campbell. “Cuanto menor sea la replicación del virus, menos posibilidades tiene de mutar”.

¿Qué tipo de máscaras deberían usar los niños en este momento?

Mucho ha cambiado desde el último año escolar. La variante alpha, una vez dominante, ha sido reemplazada por la variante delta más contagiosa, que ha sido superada por la variante ómicron, aún más contagiosa.

Eso significa que las máscaras de tela básicas con espacios alrededor de los bordes ya no lo detendrán, dijo Mercedes Carnethon, vicepresidenta de medicina preventiva de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

También desaconsejó las máscaras que tienen válvulas o conductos de ventilación.

“Son bastante efectivos para propagar covid”, aseguró.

En cambio, las máscaras quirúrgicas de tres capas con un alambre nasal ajustable y las máscaras KN95 son mucho más útiles, dijo Carnethon.

“Esa es realmente la que necesita para evitar que el aire se escape”, indicó.

Más que nunca, un buen ajuste es importante, dijo Carnethon. Una forma de probar el ajuste es hacer que un niño se ponga una máscara y luego gafas o gafas de sol. Si pueden sentir que el aire se escapa o empaña las gafas, no es una buena opción.

¿Debería por ahora dejarse de lado actividades como el coro y el baloncesto?

“Creo que es una pregunta muy difícil”, dijo Kleinman.

Idealmente, los estudiantes en actividades que impliquen respiración pesada deberían ser vacunados, junto con los entrenadores, directores y cualquier otro adulto cercano, dijo.

“Las pruebas son la otra cosa que es amiga de todas estas actividades”, agregó Kleinman.

La respuesta también debería depender de cuán desenfrenado se extiende el covid-19 en una comunidad, dijo Campbell.

“Es posible que simplemente tengan que decir, ‘Bueno, vamos a tener que suspender (ciertas actividades) por algún tiempo'”, dijo.

“Pero creo que simplemente detener todas las actividades después de la escuela es probablemente un error en este momento”.

Los niños que se sienten frustrados por las actuales precauciones de seguridad contra el covid-19 deben consolarse sabiendo que es posible que no duren mucho más, dijo Offit.

Al igual que varios otros expertos en salud, Offit comentó que espera que el aumento actual de casos de covid-19 comience a disminuir en los próximos meses.

“Así que aguanta seis semanas si puedes”, dijo. Y para entonces, es probable que también se vacunen más niños.

Liz Stark, Jen Christensen y Sarah Fortinsky de CNN contribuyeron a este informe.

