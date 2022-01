La tragedia familiar de Bob Saget que lo convirtió en activista

macamilarincon

(CNN)– Bob Saget canalizó su dolor para ayudar a otros. Y ahora, ante su muerte, algunos de sus amigos más famosos están haciendo lo mismo.

El comediante que llegó a ser conocido como el padre de Estados Unidos, después de interpretar a Danny Tanner en “Full House”, murió este domingo a la edad de 65 años.

Pero fue la muerte de su amada hermana Gay, después de una batalla contra la esclerodermia, una enfermedad autoinmune, lo que lo transformó en un ávido defensor de la recaudación de fondos para encontrar una cura.

De hecho, la estrella se involucró por primera vez con la Scleroderma Research Foundation (SRF) antes del diagnóstico de su hermana con la enfermedad, que puede conducir a un endurecimiento y estrechez del tejido conectivo y la piel.

Saget le dijo a la revista NIH Medline Plus en 2019 que años antes recibió “una llamada de alguien que no conocía y me pidió que presentara un evento de comedia para recaudar fondos para una enfermedad de la que sabía muy poco”.

“Dije que sí y presenté el evento, en el que participaron Ellen DeGeneres, Rosie O’Donnell y otras”, dijo. “No sabía que solo unos años después, a mi hermana le diagnosticarían la enfermedad”, completó.

Saget compartió que su hermana tenía 44 años y era maestra en el área de Filadelfia cuando la diagnosticaron. Utilizaron medicamentos como prednisona y cortisona para tratar la enfermedad, dijo, pero solo funcionaron para sus síntomas.

“Tuvo que mudarse a Los Ángeles para vivir con mis padres porque necesitaba mucha ayuda”, relató Saget. “Ella falleció solo dos años después”.

El presentador de “America’s Funniest Videos” pasó a formar parte de la junta directiva de SRF durante casi dos décadas y organizó sus eventos durante más de 25 años.

Tras la noticia de su muerte, su colega comediante Amy Schumer publicó en su cuenta verificada de Instagram que haría una donación a SRF en honor de Saget. Por su parte, la organización publicó un homenaje a su defensor más famoso.

“En memoria amorosa de Bob Saget, un querido colega, amigo y miembro de la Junta de la Scleroderma Research Foundation durante más de 20 años”, decía el mensaje junto a una foto de Saget publicado en la cuenta de Instagram de SFR. “Bob fue un defensor implacable de los pacientes con esclerodermia y de la misión de la SRF: encontrar una cura para la esclerodermia. Lo extrañaremos mucho”.

