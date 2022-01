Los últimos siete años fueron los más cálidos de la historia, a medida que el planeta se acerca a un umbral crítico

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los últimos siete años fueron los más calurosos de los que se tiene registro, según nuevos datos, ya que la temperatura de la Tierra continúa su precario ascenso debido a las emisiones de combustibles fósiles que atrapan el calor.

Un nuevo análisis realizado por el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea, que hace un seguimiento de la temperatura global y otros indicadores climáticos, revela que 2021 fue el quinto año más cálido registrado.

Aunque la tendencia a largo plazo es al alza, se prevén fluctuaciones anuales de la temperatura global, sobre todo por los patrones meteorológicos y oceánicos a gran escala, como El Niño y La Niña, este último presente en 2021 y que tiende a provocar una temperatura global más fría.

La Niña ya llegó y se quedará. Esto es lo que significa para el sureste afectado por la sequía y los huracanes

“Lo más importante es no obsesionarse con la clasificación de un año en particular, sino más bien ver el panorama general de las temperaturas en constante calentamiento, y ese calentamiento constante no significa que cada año será más cálido que el siguiente”, dijo Freja Vamborg, científica principal de Copernicus. “Pero eso es lo que hemos observado hasta ahora, con cada década más cálida que la anterior, y es muy probable que esto continúe”.

Según Copernicus, la temperatura media de la Tierra se sitúa en torno a 1,1 °C por encima de los niveles medios de la era preindustrial, lo que supone el 73% del camino hacia el umbral de 1,5 °C que los científicos advierten que el planeta debe mantener para evitar los peores impactos por el cambio climático.

Esta cámara grabó cómo desaparece un glaciar en 6 semanas 0:43

Kim Cobb, director del Programa de Cambio Global del Instituto Tecnológico de Georgia, dijo que un calentamiento de 1,1 °C es una estimación “conservadora”.

“Es muy justo decir que 1,1 °C es conservador, porque la última mitad de la última década ha sido más cálida que la primera”, dijo Cobb, que no participa en el informe, a CNN.

Incluso con 1,1 grados, 2021 dejó muy en claro que el mundo ya está sintiendo los efectos sin precedentes de la crisis climática para la que muchos no están preparados, incluyendo importantes deshielos en el Ártico, inundaciones mortales, olas de calor sin precedentes y sequías históricas. Copernicus también descubrió que las concentraciones globales de gases de efecto invernadero, la causa fundamental de la crisis climática y de sus desastres cada vez más graves, siguen en aumento.

1,1 grados Celsius

En 2015, los líderes mundiales acordaron hacer caso a las advertencias de los científicos y limitar el rápido aumento de la temperatura de la Tierra a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, con un objetivo preferente de 1,5 °C.

Ese umbral puede no parecer mucho, pero los científicos de la NASA dicen que es similar a cómo un aumento de 1 o 2 grados en la temperatura del cuerpo puede provocar fiebre. Con cada fracción de grado de calentamiento, la enfermedad empeora y aumenta la probabilidad de necesitar hospitalización.

Un aumento de la temperatura global de 1,5 grados Celsius podría ser “catastrófico” para la salud, advierten más de 230 publicaciones

En el caso del planeta, los científicos están rastreando el aumento de la temperatura de la Tierra desde la línea de base al comienzo de la Revolución Industrial, a mediados y finales del siglo XIX, cuando los seres humanos aumentaron la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

Una anciana se ve obligada a abandonar su casa mientras un incendio forestal arrasa la isla de Eubea, Grecia, en agosto. (Foto: Konstantinos Tsakalidis/Bloomberg)

Cobb afirma que por cada incremento futuro del calentamiento, las últimas investigaciones sobre el clima describen consecuencias en cascada que amenazarían todos los aspectos y necesidades de la Tierra, como la biodiversidad, el agua dulce y el suministro de alimentos.

“Apenas hemos cruzado el umbral de 1 grado de calentamiento y, sin embargo, estamos sufriendo una serie casi constante de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos”, dijo Cobb a CNN. “Salvo raras excepciones, estos extremos pueden relacionarse definitivamente con el calentamiento provocado por el ser humano. En el futuro, debemos esperar que la frecuencia y la gravedad de estos extremos aumenten, pasando una enorme factura a las sociedades de todo el mundo”.

El año 2021 trajo consigo olas de calor e inundaciones que se convirtieron en sucesos con víctimas masivas; la lluvia cayó en la cumbre de Groenlandia por primera vez en la historia; y una sequía histórica asoló gran parte del oeste de Estados Unidos y provocó grandes y destructivos incendios forestales y una escasez de agua nunca vista.

1 de 23 | Gran parte del oeste de Estados Unidos ha estado experimentando una sequía histórica e implacable, la peor en la región en al menos 20 años. La sequía más severa se centra en el suroeste, en California, Nevada, Utah y Arizona. Pero las áreas de sequía extrema y excepcional se extienden también al noroeste del Pacífico. En esta foto aparece el embalse de la presa Hoover del lago Mead el 9 de junio con bajos niveles de agua. 2 de 23 | En Portland, Oregon, la gente se refresca en el Centro de Convenciones de Oregon el domingo 27 de junio. Portland marcó un máximo histórico de 44 grados centígrados. Lo superó un día después con un máximo de 46,6 grados. (Crédito: Nathan Howard / Getty Images) 3 de 23 | Durante la sequía, muchas áreas también han tenido que hacer frente al calor extremo. El calor y la sequía son parte de un circuito de retroalimentación dañino reforzado por el cambio climático, dicen los expertos: cuanto más caliente hace, más seco se vuelve. Y cuanto más seco se pone, más caliente se pone. En esta foto Erik Schonberg se refresca con un ventilador de nebulización en el recinto ferial del distrito de Tehama en Red Bluff, California. La temperatura máxima del domingo en el Aeropuerto Municipal de Red Bluff fue de 40 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Crédito: Mike Chapman / Record Searchlight / USA Today Network) 4 de 23 | Las condiciones también están alimentando incendios forestales y exacerbando la demanda de agua. Carlos Torres bebe agua el sábado mientras busca documentos en su casa móvil destruida en Kelseyville, California. Un incendio de matorrales azotado por el viento quemó tres casas móviles, dos garajes y vehículos separados, una vivienda unifamiliar y dependencias. (Crédito: Kent Porter / AP) 5 de 23 | Kayakistas navegan por las aguas del lago Powell en Page, Arizona, el 24 de junio de 2021. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 6 de 23 | John Elizondo, de 11 años, arroja un balde de agua sobre sí mismo mientras jugaba en el río Snake al borde de Asotin, Washington, el 24 de junio. (Crédito: August Frank / The Lewiston Tribune / AP) 7 de 23 | Visitantes del parque en Big Water, Utah, caminan en un área del lago Powell que solía estar bajo el agua en la playa de Lone Rock. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 8 de 23 | James Oehlerking extiende hielo sobre una tina de cerveza embotellada en Coors Field, el hogar de los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol, en 17 de junio. Las temperaturas estaban por encima de los 37 grados por tercer día consecutivo en Denver. (David Zalubowski / AP) 9 de 23 | Un letrero dice “detente y refréscate” en un edificio en Lake Mead en Boulder City, Nevada, el 16 de junio. El lago está en su nivel de agua más bajo registrado desde el depósito se llenó en la década de 1930. (Crédito: Kyle Grillot / Bloomberg / Getty Images 10 de 23 | Gente nada en una piscina en el Circa Resort and Casino durante una advertencia de calor excesivo en Las Vegas el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 11 de 23 | Gerry Huddleston se refresca en las aguas poco profundas del Russian River en Healdsburg, California, el 16 de junio. (Crédito: Kent Porter / The Press Democrat / AP) 12 de 23 | John Merizier se detiene en un rociador de agua a lo largo del Strip de Las Vegas durante la advertencia de calor excesivo el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 13 de 23 | Un incendio forestal arde en la pared de un cañón al sur de St. Xavier, Montana, el 15 de junio. Temperaturas récord y ráfagas de viento avivaron una rápida expansión de grandes incendios en el centro y este de Montana. (Crédito: Karl Big Hair / Bureau of Indian Affairs / AP) 14 de 23 | Adrian Keller, a la izquierda, y Tim Smith, llenan una hielera con agua en una estación de alivio de calor del Ejército de Salvación en Phoenix el 15 de junio. (Crédito: Caitlin O’Hara / Getty Images) 15 de 23 | El ranchero Jim Jensen, en el centro, y Bill Jensen, inspeccionan una zanja en la que están trabajando para tratar de llevar más agua a su rancho en Tomales, California, el 8 de junio. Mientras continúa la sequía en California, muchos ganaderos y agricultores están comenzando a ver qué sus pozos y estanques se secan. Tienen que hacer modificaciones a sus recursos hídricos existentes o llevar agua en camión para su ganado. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 16 de 23 | Ganado camina hasta un abrevadero en Tomales, California, el 8 de junio. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 17 de 23 | Esta foto aérea muestra casas flotantes ancladas en Bidwell Canyon Marina en Oroville, California, el 1 de junio. A medida que los niveles del agua continuaban cayendo en el lago Oroville, los funcionarios estaban señalando las casas flotantes para su remoción para evitar que se atasquen o se dañen. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 18 de 23 | Así lucía el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Lago Tule de California, cerca de la frontera con Oregón, el 28 de mayo. El área se ha visto gravemente afectada por la sequía y la falta de aguas de riego del lago Upper Klamath, que generalmente alimenta el refugio. (Crédito: New York Times / Redux) 19 de 23 | Esta foto aérea muestra hileras de almendros sentados en el suelo durante un proyecto de remoción de un huerto en Snelling, California, el 27 de mayo. Debido a la escasez de agua en el Valle Central, algunos agricultores tienen que quitar cultivos que requieren riego excesivo. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images) 20 de 23 | Un bombero inspecciona el equipo en un motor Tipo 3 diseñado para la extinción de incendios terrestres en una estación en Oroville, California, el 26 de mayo. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images) 21 de 23 | Una rampa de lanzamiento, extendida para acomodar niveles bajos de agua, llega hacia el lago Oroville de California el 22 de mayo. En el momento de esta foto, el embalse estaba al 39% de su capacidad y al 46% de su promedio histórico. (Crédito: Noah Berger / AP) 22 de 23 | Bomberos luchan contra un incendio forestal en Santa Bárbara, California, el 21 de mayo. (Crédito: AP) 23 de 23 | Clinton Jackson se prepara para llenar los tanques de agua con agua reciclada en Oakley, California, el 20 de mayo. El distrito abrió su estación de llenado de agua reciclada residencial antes de lo habitual para que el agua reciclada esté disponible de forma gratuita para los residentes de Oakley y Bethel Island. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images)

end div.modal

Casi todos los rincones del mundo sintieron los efectos del rápido calentamiento del planeta. Los investigadores de Copernicus señalaron varias regiones en las que se registraron las temperaturas más elevadas de la media en 2021, desde el oeste de Estados Unidos y Canadá hasta Groenlandia, así como amplias franjas del centro y norte de África y Medio Oriente.

El verano del año pasado en Europa fue el más cálido registrado, informó la agencia, con varios fenómenos meteorológicos extremos que causaron estragos en todo el continente, como las mortales inundaciones en Alemania, Bélgica y los Países Bajos, así como los intensos incendios forestales en el Mediterráneo oriental y central.

En América del Norte, el análisis detectó periodos de increíbles desviaciones de temperatura respecto a la norma, incluida la abrasadora ola de calor en el noroeste del Pacífico y la Columbia Británica. También se observaron los efectos generalizados del incendio de Dixie, el segundo más grande jamás registrado en California, que propagó el humo nocivo por todo el continente.

A medida que se agravan los síntomas de un planeta enfebrecido, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) concluyó en agosto que la única manera de detener la alarmante tendencia es reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminando al mismo tiempo los gases que calientan el planeta que el ser humano ya ha introducido en la atmósfera.

“Última advertencia”: Gobierno y legisladores de EE.UU. hacen sonar la alarma sobre el cambio climático tras informe de Naciones Unidas

Un motivo de esperanza “inspirador”

En noviembre, la organización Climate Action Tracker advirtió que el mundo va camino de alcanzar 2,4 grados de calentamiento, si no más, a pesar de los nuevos compromisos climáticos de los países, incluidos los acordados en la conferencia de la ONU sobre el clima celebrada en Glasgow (COP26).

ANÁLISIS | La COP26 concluyó con un acuerdo climático. En esto tuvo éxito y en esto fracasó la cumbre

Los expertos advirtieron que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2030 seguirán siendo aproximadamente el doble de lo necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y lo que es peor, con las políticas actuales, no con las propuestas, sino con lo que los países están haciendo ahora mismo, la organización prevé que las temperaturas globales aumenten unos catastróficos 2,7 °C.

En ese momento, el planeta estaría en situación crítica. El informe de Copernicus mostró que las emisiones de carbono continuaron una tendencia precipitada en 2021, a pesar de la pandemia mundial. Las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero aproximadamente 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo, siguieron aumentando “de forma muy sustancial”.

Vamborg destacó que el informe sirve para recordar que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es lo que alimenta el rápido calentamiento del planeta, y añadió que “la curva de temperatura global seguirá subiendo mientras sigamos emitiendo gases de efecto invernadero”.

La recompensa de la humanidad por impedir que el planeta supere los 1,5 °C, dijo Cobb, debería ser más que suficiente para provocar una acción audaz y colectiva. Optar por limitar las emisiones de combustibles fósiles hasta ese punto podría “enfriar potencialmente el planeta en la segunda mitad de este siglo”.

“La idea de que podamos vivir para ver una inversión del calentamiento global es inspiradora, como generaciones que han sido testigos de década tras década de calentamiento”, dijo Cobb. “Es un futuro por el que vale la pena luchar y dar vida, una opción energética a la vez”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.