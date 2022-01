¿Quieres un jardín vertical? Aquí resolvemos todas tus dudas de los también llamados “muros verdes”

urielblanco

(CNN Español) — Todo habitante de este planeta necesita de áreas verdes para vivir; sin las plantas, arbustos, árboles, entre otros, la vida no existiría como la conocemos. No obstante, contar con dichas áreas se vuelve más complicado en las grandes ciudades.

Según el informe “Reverdecer las ciudades”, publicado por Greenpeace a mediados de 2021, tanto la disponibilidad como la accesibilidad a espacios verdes urbanos ha aumentado 4% y 7%, respectivamente, en las grandes ciudades del mundo en los últimos 15 años. A pesar de ello, “solo un puñado de ciudades cumplen rigurosamente el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre disponibilidad que establece un mínimo de 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante”.

Es por esto que cobran importancia las iniciativas para brindar áreas verdes a las ciudades, entre las que se encuentran los jardines verticales.

¿Qué es un jardín vertical?

Este jardín vertical, llevado a cabo por la empresa Generación Verde, está ubicado en las Torres Adalid, en la Ciudad de México. (Cortesía: Generación Verde)

Ulises Martínez, director general de Generación Verde —empresa mexicana que se fundó en 2010 y que se dedica a todo lo referente a la naturación (jardines verticales, azoteas verdes, huertos urbanos)—, menciona que, para hablar de un jardín vertical, primero se tiene que hablar de naturación.

“Al hablar de naturación significa modificar las condiciones de un lugar para que pueda adaptarse ahí la vegetación”, y al mismo tiempo proteger el inmueble o el sitio donde colocarás las plantas, dijo Martínez a CNN en Español.

En pocas palabras, la naturación se trata de colocar plantas en lugares donde naturalmente no podría ser viable su crecimiento, y para ello se tienen que hacer diversas modificaciones a los sitios.

Según el director de Generación Verde, en este concepto podemos encontrar “la naturación de azoteas, que serían las azoteas verdes; y la naturación vertical, que serían los jardines verticales o muros verdes”.

“Entonces, ¿qué sería un jardín vertical? Pues es un sistema el cual permite colocar vegetación de manera vertical que pueda crecer, que pueda tener ahí un sustrato, que pueda tener un suministro de agua, y que también se esté protegiendo al inmueble (…). Es aquel que permite que la planta se adapte, que pueda regarse adecuadamente, y que tenga un bajo consumo de agua y que permite una recuperación de agua para estar dentro de ese mismo ciclo”, explicó.

¿Cuáles son los principales beneficios?

Maritza Hernández, arquitecta paisajista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directora de Infraestructura Verde de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México, comentó que la tendencia de los jardines verticales comenzó en Francia entre mediados y finales de la década de 1990.

El propósito era “traer estos muros verticales que hay en la naturaleza, como de las cañadas, a un sistema urbano”, dijo Hernández a CNN en Español. Y esto tiene fines estéticos, acústicos, térmicos y, sobre todo, ambientales.

Por un lado, justamente se utilizan para llevar estos aspectos de paisaje a los sectores urbanos; por otro, si se trata de un jardín vertical grande, te aíslan del sonido y también del calor o del frío porque es como un “colchón térmico”, comentó la funcionaria de la Sedema.

Sin embargo, los beneficios más importantes para Hernández son los ambientales, pues un jardín vertical puede atraer polinizadores como aves, mariposas o insectos, mantener la humedad de un lugar, y capturar partículas contaminantes del ambiente.

La cuestión de los polinizadores “es muy importante porque ahora a nivel mundial estamos en crisis de polinizadores. Esto es una crisis muy fuerte que implica la pérdida de biodiversidad; el que no haya insectos, que no hayan mariposas, que las aves no tengan dónde comer implica que las plantas no se pueden reproducir, porque esos seres vivos son los que trasladan las semillas o el polen a diferentes partes para la reproducción natural de las plantas”, subrayó.

¿Y las desventajas?

La directora de Infraestructura Verde del Gobierno de la Ciudad de México detalló que los jardines verticales son sistemas que pueden resultar caros para muchas personas, desde la instalación hasta el mantenimiento.

Asimismo, Hernández dijo que otra preocupación sería el consumo de agua: “Normalmente aunque regules muy bien el riego y no se pierda agua, pues estás gastando agua que hay que considerar”.

Pese a esto, la funcionaria de la capital de México destacó que el jardín vertical es una muy buena estrategia que ayuda al medio ambiente y que se podría adaptar más en el sector privado.

“Yo creo que el muro verde es una estrategia muy buena, pero es una estrategia complementaria. Debe ser una estrategia más para el sector privado, alguien que quiera un muro verde en su casa, en su oficina, más que una política pública”, comentó, y añadió que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene proyectos de jardines verticales porque actualmente sale más barato un metro cuadrado de parque que uno de muro verde.

Entonces, ¿cuál es el precio de un jardín vertical?

Así luce un jardín vertical en un inmueble de la calle Amsterdam, Ciudad de México. (Cortesía: Generación Verde)

El precio de un jardín vertical siempre va a variar según el lugar de residencia y las condiciones de ese sitio, pero Generación Verde dio un precio de referencia en la Ciudad de México.

Martínez comentó que la dimensión mínima que ellos recomiendan para uno es de 2×2 metros (o 4 metros cuadrados), porque de lo contrario se excede mucho el costo-beneficio para el cliente. Así que, para este jardín vertical, el precio aproximado sería de poco más de US$ 880 (unos 18.000 pesos mexicanos).

En cuanto al mantenimiento de ese mismo jardín (que puede ser cada mes, cada dos o cada tres meses, dependiendo las necesidades), el costo sería entre US$ 74 y US$ 123 (entre 1.500 a 2.500 pesos mexicanos.

La funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México comentó que estos son muy buenos precios de mercado, pues se tiene que considerar que es una empresa especializada en la naturación. Podría ser más barato, dijo, pero solo si tuvieras todos los conocimientos para hacerlo por tu cuenta.

¿Qué se necesita para poner uno?

El director de Generación Verde compartió los siguientes puntos para tomarlos en cuenta:

“Primero hay que analizar las condiciones de la pared o el lugar donde se va a colocar la vegetación. Hay unas plantas para sombra y hay unas plantas para sol, entonces no podemos hablar de cuáles son las ideales para un jardín vertical porque no va a depender de qué las plantas sean las mejores, sino más bien del lugar en que se están colocando”. Así que necesitas “la iluminación para poder determinar qué tipo de plantas. Si no tiene iluminación, si es un lugar donde no le da sol, es importantísimo colocar iluminación artificial, son reflectores LED grandes que estén cada metro, más o menos, para que tenga la cantidad de luz que necesita la planta”. “Hay que conocer las condiciones de la pared. Es decir, puede no haber pared, esa no es una limitante. Si no hay pared, no importa, se puede colocar un jardín vertical. Pero hay que hacer una estructura adicional para que pueda soportar el jardín vertical”. “La atención que se le tiene que dar al jardín disminuye al ser automatizado, se riega por sí solo. ¿Qué necesitamos? Que quien lo tenga lo esté vigilando nada más, que esté en condiciones adecuadas el jardín, porque ahí la única cuestión que puede pasar es que no haya luz, si no hay corriente eléctrica, no riega la bomba, entonces estar atentos de si se regó o no”. “El agua tiene que estar ahí continuamente; va entrando agua cada vez que lo necesita, puede quedarse sin que entre agua nueva unos siete días, cinco días, dependiendo del contenedor”. “El mantenimiento consiste en desyerbar, podar hojas secas, revisar el sistema de riego y ver cómo está la nutrición de la planta. Estos cuidados de mantenimiento se hacen cada dos, cada tres meses o cada mes, dependiendo del crecimiento de la planta, dependiendo del diseño”.

