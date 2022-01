¿Qué hacer si alguien de tu familia se contagia de covid-19? Estas son los consejos de una médica

macamilarincon

(CNN) — En estos días es mucho más fácil contraer coronavirus a medida que la variante ómicron, altamente contagiosa, se propaga por todo el mundo. Mientras las personas enfrentan esta realidad, es importante tener en cuenta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) también cambiaron recientemente sus pautas sobre aislamiento y cuarentena. Muchos tienen dudas acerca de qué hacer si ellos o alguien de su familia terminan contagiados con Covid-19.

¿Qué pasa si un niño da positivo a covid-10? ¿Cómo deben los padres y tutores cuidar a ese niño de manera segura? ¿Qué ocurre si un padre tiene covid-19, pero sus hijos no? ¿Cuánto tiempo debe alguien estar en aislamiento? ¿Cuándo las personas deben hacerse pruebas? ¿Qué pasa si todos en la familia se contagian de covid-19? ¿Necesitan aislarse unos de otros?

Para responder todas estas preguntas, hablé con una de nuestras principales expertas: la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, doctora de urgencias y profesora de políticas y gestión de salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken, en la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños.

Has hablado mucho sobre la diferencia entre aislamiento y cuarentena: ¿en qué consiste y por qué es importante?

Dra. Leana Wen: Hay una gran diferencia y es importante distinguir las dos cosas. Las pautas son muy diferentes, dependiendo de si estás en aislamiento o en cuarentena. Aislarte es lo que debes hacer cuando te diagnostican covid-19. Mientras, la cuarentena es lo que podría hacer si estuviste expuesto al covid-19 pero aún no tienes un diagnóstico. Los CDC tiene pautas muy distintas para el aislamiento en comparación a la cuarentena, por eso es importante el vocabulario específico.

Muchas familias enfrentan situaciones en las que alguien da positivo. Si un miembro de la familia, digamos un padre, tiene covid-19, ¿qué debe hacer?

Esa persona debe aislarse inmediatamente de los demás. Se debe suponer que quien acaba de ser diagnosticado con covid-19 es potencialmente infeccioso. Todos los demás miembros de la familia también deben hacerse la prueba de detección inmediatamente. Es posible que la persona que dio positivo no fuera la primera persona en contagiarse de covid-19, y otros miembros también pueden dar positivo.

¿Qué pasa si todos dan positivo a covid-19? ¿Necesitan aislarse unos de otros?

Si todos tienen covid-19 no necesitan aislarse unos de otros. Eso se debe a que es bastante improbable que tengan diferentes cepas de coronavirus. Probablemente, todos hayan obtenido la misma cepa entre sí, y no se volverán a infectar entre ellas tan rápido. Toda la familia, por supuesto, debe aislarse de otras personas.

¿Qué hacer si un niño da positivo y todos los demás dan negativo? ¿Quién lo va a cuidar?

Esto es muy difícil, especialmente si se es niño más pequeño que no puede cuidar de sí mismo. Evaluaría las circunstancias del hogar. Digamos que hay dos padres o cuidadores principales, y ambos están vacunados, con su dosis de refuerzo y en general sanos. Digamos que hay otro niño que no está vacunado y, por lo tanto, tiene un mayor riesgo de enfermedad grave por covid-19 en comparación con uno que está vacunado.

Si un niño pequeño da positivo a covid-19 y otros miembros de la familia tienen riesgos de enfermarse gravemente, formar una cápsula en el hogar con el niño y uno de los padres es una opción, aconsejó la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

En ese escenario, recomendaría dividir el hogar. De esta manera, uno de los padres cuidará al niño que tiene covid-19 y el otro cuide al niño que no lo tiene. Los dos “grupos” o “cápsulas” no deben interactuar entre sí durante el período de aislamiento. Si es posible, no deben compartir ningún espacio interior. Deben dormir en habitaciones diferentes, no compartir el mismo baño y no reunirse en lugares cerrados durante este tiempo. El padre que cuida al niño con covid-19 debe usar una mascarilla cuando esté con él para tratar de reducir la probabilidad de infectarse.

La situación resulta más desafiante si solo hay un padre o cuidador. La ventilación ––abrir ventanas y puertas cuando sea factible–– puede ayudar. Al igual que lavarse las manos correctamente y usar cubrebocas.

¿Significa el aislamiento que debes estar adentro de tu casa todo el tiempo? ¿Puedes salir y tomar aire fresco?

Técnicamente, el aislamiento significa que tienes que estar adentro y lejos de los demás. Sin embargo, aquí es donde puedes usar el sentido común. Si vives en una casa, casa adosada o departamento donde no debes pasar por ningún espacio compartido para tomar aire fresco, puedes salir. Ten cuidado, permanece muy alejado de los demás y no compartas espacios interiores con personas. Ninguno de nosotros quiere infectar a otros sin darse cuenta.

¿Cuánto tiempo debe alguien aislarse?

Las nuevas pautas de los CDC básicamente acortan el período de aislamiento de 10 días a cinco días, con cinco días adicionales de uso de mascarillas. Esto significa que debes permanecer completamente aislado durante los primeros cinco días. Después de eso, puedes salir (al trabajo, a la tienda de comestibles, etc.), pero debes usar una mascarilla de alta calidad que te ajuste bien cuando estés en espacios públicos. No vayas a lugares en los que estarás sin máscara, como restaurantes.

Cuando se trata de personas de la misma familia, esta directriz significa que realmente no deben comer juntos ni tener otros encuentros casuales sin máscara con miembros no infectados de tu familia en el período de 10 días. Si las familias están en dos grupos, estos no deben mezclarse durante 10 días dentro de la casa.

Si alguien tuvo síntomas el lunes, se hizo la prueba el miércoles y luego obtuvo los resultados el viernes, ¿cuándo comienza el período de cinco días?

El lunes. El período de cinco días comienza cuando alguien empieza a tener síntomas por primera vez. Si una persona asintomática se hace la prueba y su resultado es positivo, el reloj de cinco días comienza cuando se realizó el test. Si no estás seguro, por ejemplo, si te sientes un poco agotado el domingo pero no tiene síntomas completos hasta el martes, usa la fecha en la que estés seguro de los síntomas.

Recuerda que el conteo comienza en el día cero. El primer día son las primeras 24 horas completas tras el comienzo de los síntomas o después de la prueba positiva.

¿Cuándo deberías volver a hacerte la prueba?

Los CDC no recomiendan pruebas para salir del aislamiento. Lo que dicen es que puedes hacerte una prueba rápida de antígeno el día cinco. Pero, entonces, si es positiva, debes seguir aislándote por otros cinco días.

No estoy de acuerdo aquí con los CDC. Si tienes pruebas rápidas disponibles, creo que puedes realizarla a partir del quinto día. Si sale negativa el día cinco y negativa al día siguiente (día seis), creo que sería razonable terminar con el aislamiento. Esto podría ser crucial para las familias, para quienes estar separados unos de otros es un gran inconveniente. También es importante destacar que la prueba de PCR, aunque es más precisa para el diagnóstico inicial, no es la que debes usar después de que ya se haya confirmado tu diagnóstico. Esto se debe a que la prueba de PCR es tan sensible que detecta pequeños fragmentos de virus, y las personas infectadas con covid-19 podrían dar positivo por PCR semanas después de que ya no sean infecciosas.

¿Qué pasa con aquellos que inicialmente dieron negativo para covid-19? ¿Cuándo deberían volver a hacerse la prueba?

Los CDC recomiendan que aquellas personas expuestas a alguien con covid-19 se hagan la prueba no antes de los cinco días posteriores a su exposición. La agencia desglosa aún más esto en si estás vacunado y con dosis de refuerzo, en comparación a si no lo estás. También considera igual a los que tuvieron covid-19 en los últimos 90 días como si estuvieran vacunados y reforzados. Si no lo estás, debes hacer cuarentena hasta que el resultado de la prueba sea negativo al menos cinco días después y luego usar una máscara durante cinco días más en público. Si tienes la vacuna, entonces no necesitas ponerte en cuarentena, pero sí debes hacerte una prueba en cinco días.

Aquí es donde agregaría un poco más de matiz a la guía de los CDC. Primero, si tienes pruebas rápidas disponibles, creo que es razonable evaluar a los miembros de la familia todos los días. Es posible que no salgan de la cuarentena hasta al menos cinco días después, pero si dan positivo antes, cambiaría la forma en que los miembros de la familia interactúan entre sí. Quizás toda la familia ya esté expuesta y dé positivo en uno o dos días, lo que elimina la necesidad de separarse.

En segundo lugar, aunque los CDC dicen que las personas expuestas no necesitan ponerse en cuarentena si están al día con las vacunas, los empleadores y las escuelas pueden tener pautas diferentes. Asegúrate de consultar con ellos antes de enviar a tus hijos o ir tu mismo de regreso a la escuela y al trabajo.

