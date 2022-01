Hospitalizan a Sinéad O’Connor, días después de la muerte de su hijo

macamilarincon

(CNN) — Sinéad O’Connor fue hospitalizada una semana después de que su hijo de 17 años fuera encontrado muerto.

La cantante de “Nothing Compares 2 U” compartió con sus seguidores que se dirigía al hospital en la noche de este jueves, para recibir ayuda después de publicar una serie de mensajes inquietantes en Twitter acerca de que planeaba quitarse la vida.

Hallan muerto al hijo de 17 años de Sinéad O’Connor

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió en una cuenta de Twitter no verificada vinculada a su perfil oficial.

O’Connor, quien ha sido abierta sobre sus propias luchas mentales y pensamientos suicidas en el pasado, continuó diciendo que se sentía “perdida”. También que se culpaba a sí misma por la muerte de su hijo adolescente.

La madre de cuatro siguió el hilo una hora después, disculpándose por sus publicaciones alarmantes y asegurando a los fanáticos que estaba buscando atención médica.

“Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, publicó. Y agregó: “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.

Los representantes de O’Connor se negaron a comentar sobre el asunto a CNN.

El cuerpo de Shane O’Connor fue descubierto el 7 de enero, dos días después de su desaparición, confirmó a CNN el sábado la compañía que representa al cantante.

O’Connor anunció su muerte en Twitter y dijo que su “hermoso” hijo “decidió poner fin a su lucha terrenal”.

“Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió poner fin a su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios”, escribió. “Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te quiero mucho. Por favor, que estés en paz”.

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.