ANÁLISIS | La reina no tuvo más remedio que dejar a la deriva al príncipe Andrés. ¿Pero es suficiente?

Alejandra Ramos Barreda

Londres (CNN) — Es difícil imaginar un peor comienzo de 2022 para el príncipe Andrés.

El segundo hijo de la reina fue despojado de sus preciados títulos reales y será el único de sus hermanos al que ya no se le llamará Su Alteza Real, anunció el jueves el palacio de Buckingham.

La declaración extraordinaria se produjo un día después de que un juez federal rechazara una oferta para que se desestimara una demanda civil en su contra en Nueva York. El juez Lewis Kaplan efectivamente dijo que Andrew tiene que responder después de haber sido acusado de agresión sexual.

Despojan al príncipe Andrés de sus títulos militares y de sus obras de caridad en medio de la demanda por abuso sexual

Ahora se enfrenta a la posibilidad de un juicio muy público a finales de este año por las acusaciones presentadas por Virginia Giuffre, quien afirma que el pedófilo convicto Jeffrey Epstein la traficaba sexualmente con la realeza cuando era menor de edad. Andrew negó previamente todas las acusaciones y dijo que no recuerda haber conocido a la entonces joven de 17 años, ni recuerda haberse tomado la foto con ella que apareció repetidamente en los medios de comunicación de todo el mundo.

Una fuente real nos dijo que todos los títulos de Andrew, sus afiliaciones militares y otros patrocinios reales, fueron devueltos a su madre con efecto inmediato y serán redistribuidos a otros miembros de la familia.

Nos dijeron que la decisión involucró a muchos de los Windsor, pero la reina tendrá la última palabra, en estrecha consulta con sus herederos directos, los príncipes Carlos y Guillermo.

Para ser claros: Andrew conserva su propio título de duque de York y sigue siendo miembro de la familia real, pero, como los Sussex, ya no representará a la Reina de manera oficial.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

La pérdida de los títulos militares será extremadamente dolorosa para el príncipe, quien, como veterano de la Guerra de las Malvinas, se tomó muy en serio esa parte del trabajo.

En un comunicado de prensa, se dejó en claro que Andrew ya no tendrá ningún cargo público real y se defenderá como ciudadano privado en las acusaciones hechas por Giuffre.

El duque de York todavía tiene opciones legales que puede seguir en la demanda por agresión sexual, pero cada una conlleva un grado de riesgo y ninguna garantía de que podrá reparar su reputación. En pocas palabras, el príncipe puede optar por apelar la sentencia del juez, pelear yendo a juicio, incumplir o llegar a un acuerdo.

Varios expertos legales con los que hemos hablado en las últimas 48 horas sugirieron que un acuerdo extrajudicial puede ser el mejor enfoque. Pero el abogado de Giuffre, David Boies, indicó que su cliente puede preferir tener su día en la corte.

“Creo que es muy importante para Virginia Giuffre que este asunto se resuelva de una manera que la reivindique a ella y a las otras víctimas. No creo que tenga una visión firme de cuál debería ser exactamente la solución”, dijo en una entrevista con la BBC. “Pero creo que lo que va a ser importante es que esta resolución la reivindica y reivindica el reclamo que ha hecho”.

Una fuente cercana al príncipe Andrew le dijo a CNN este jueves que “seguirá defendiéndose” de la demanda por abuso sexual.

“Dada la solidez con la que el juez Kaplan recibió nuestros argumentos, no nos sorprende el fallo. Sin embargo, no fue un juicio sobre los méritos de las acusaciones de la señora Giuffre”, dijo la fuente.

“Esto es un maratón, no un sprint y el duque seguirá defendiéndose de estas afirmaciones”, agregó la fuente.

La reina y su segundo hijo conversan en el Windsor Horse Show en mayo de 2017.

La remoción permanente de Andrew de los deberes reales seguramente habrá sido una decisión difícil para la matriarca, pero ella claramente sintió que era necesaria como directora de la institución. El mensaje aquí es este: el caso de Nueva York es simplemente demasiado perjudicial para la familia y la reputación de la monarquía, por lo que tuvo que irse.

Sin deberes oficiales que cumplir, ya no recibirá fondos públicos, pero tendrá la libertad de aceptar un trabajo remunerado en el sector privado u obtener dinero a través de otros medios privados para financiar su muy costoso esfuerzo legal. Eso habría sido visto como un conflicto de intereses mientras tuviera sus títulos de su alteza real (HRH, por sus siglas en inglés).

¿Por qué el título de su alteza real significa tanto para la realeza británica?

La propia soberana enfrentó algunas críticas por no actuar lo suficientemente rápido cuando el escándalo comenzó a envolver al príncipe Andrés en 2019, luego de una entrevista sobre su relación con Epstein tras un accidente automovilístico con la BBC. Muchos en ese momento sintieron que carecía de empatía por las víctimas del financiero que había caído en desgracia y que sus títulos deberían haber sido revocados en ese momento, en lugar de más de dos años después.

Mark Stephens, un abogado especialista en medios de comunicación de la firma Howard Kennedy con sede en Londres, cree que la familia y el público estaban “preparados para darle cierta libertad para defenderse con el argumento de que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad”.

Los abogados del príncipe argumentaron que la demanda de Giuffre violó los términos de su acuerdo de conciliación de 2009 con Epstein en Florida, en el que accedió a una “exención general” de las demandas contra Epstein y otros. Ese acuerdo, publicado recientemente, muestra que Epstein le pagó a Giuffre US$ 500.000 para que abandonara el caso sin admitir responsabilidad o culpa alguna. El nombre del príncipe no aparece explícitamente como parte del grupo.

Ambos asistieron a la Honorable Society of Lincoln’s Inn en Londres el 13 de diciembre de 2018.

Sin embargo, Stephens continuó: “Cuando trató de decir, con un lado de la boca, ‘Nunca conocí a esta mujer’ y con el otro, ‘Jeffrey Epstein, un pedófilo convicto, resolvió mi caso por mí o cualquier caso por mí’, creo que eso fue demasiado para el estómago del público británico, y fue entonces cuando el público, creo, se movió decisivamente en contra del príncipe Andrés y cualquiera que se viera que lo apoyaba”.

“La crítica a la reina y el apoyo tácito a su hijo realmente solo ha ocurrido desde que Brettler (el abogado del duque) presentó ese argumento al juez Kaplan, y sonó más fuerte desde que se conocieron los resultados de ese argumento”, agregó.

La pregunta ahora es: ¿será suficiente el exilio permanente del duque para controlar el daño reputacional a los ojos del público? Los expertos legales dicen que la reina ha respondido con autoridad, actuando con prontitud en lugar de esperar un veredicto en caso de que el caso llegue a la etapa de juicio. Ella solo conserva la corona en virtud del apoyo parlamentario y eso, a su vez, cuenta con el apoyo público.

Nick Goldstone, jefe de resolución de disputas del bufete de abogados internacional Ince, calificó la eliminación de los títulos militares y los patrocinios reales, junto con la imposibilidad de usar el estilo HRH a título oficial, como un “avance significativo”.

Dijo que “probablemente fue suficiente” para sofocar más críticas por la inacción del público, y agregó que “ciertamente parece haber puesto fin a la vida pública del duque de York como miembro de la realeza en el futuro previsible”.

El príncipe Andrés se encuentra con su madre y otros miembros de la familia real durante Trooping The Colour, el desfile anual de cumpleaños de la reina, el 8 de junio de 2019 en Londres.

Stephens también cree que el palacio se movió rápido y decisivamente. “Esencialmente, fue puesto a pastar, y su estatus fue reducido al mismo estatus que el príncipe Harry”, dijo, y agregó: “La devolución de sus títulos y tratamientos honoríficos deja en claro que no tiene parte en el futuro de la vida cívica pública de este país”.

En particular, eso significa que el príncipe Andrés no tendrá un asiento delantero en las próximas celebraciones para conmemorar los 70 años de la reina en el trono. Estará allí para las fotos de grupo pero sin la posición privilegiada que asume un HRH.

El príncipe Andrés ahora espera que el público pueda compartimentar la demanda y permitir que 2022 se defina como un año de celebración real en lugar de uno escandaloso. Esa es claramente la esperanza del resto de la familia.

¿Lo sabías?

Entonces, se anunció que el príncipe Andrés dejará de usar el estilo “HRH” en cualquier capacidad oficial. Analicemos lo que significa todo.

Las letras representan Su Alteza Real, un estilo que se usa para denotar a los miembros más importantes de la familia real.

Desde principios del siglo XVIII, es costumbre que el título se otorgue a los hijos y nietos (y más tarde, a las hijas y nietas) del monarca.

Se otorga a los miembros reales a discreción del monarca en ese momento, pero se usó generosamente hasta la Primera Guerra Mundial.

Luego, en 1917, Jorge V restringió cuántos miembros menores de la realeza obtenían el título, en un momento en que había sospechas públicas sobre los orígenes alemanes de la Casa de Windsor, rápidamente rebautizada ese año como Casa de Saxe-Coburg y Gotha.

El duque de York en la ceremonia del centenario de la Royal Air Force en la Abadía de Westminster el 10 de julio de 2018.

La reina Isabel II relajó esas pautas, otorgando el estatus de Su Alteza Real a varios miembros de la realeza.

Hoy en día, los hijos y los nietos del monarca tradicionalmente obtienen el título de Su Alteza Real, aunque históricamente se le negó a las nietas. El título no se extiende a todos los miembros menores de la realeza, pero sí incluye a miembros de la familia como el primo de la reina, el príncipe Michael de Kent, que está muy por debajo de la línea de sucesión.

No todo el mundo aceptó la oferta de un HRH. La princesa Ana, la hija de la reina, rechazó el título para sus propios hijos, Peter y Zara. La medida les permitió labrarse una vida relativamente normal lejos del escrutinio público.

Después del divorcio del príncipe Carlos, a Diana le quitaron el título de su alteza real. En cambio, se le dio el título de cortesía de “Diana, princesa de Gales”. Del mismo modo, Sarah Ferguson, la duquesa de York, también fue despojada de su HRH tras su divorcio con el príncipe Andrés.

Más recientemente, los Sussex renunciaron a sus títulos de su alteza real después de anunciar que se alejarían de la familia real y se mudarían a Estados Unidos.

(Con información de Rob Picheta de CNN)

Anuncios

La reina Isabel II visita el set de la serie de televisión Coronation Street, en Manchester, Inglaterra, el 8 de julio de 2021.

El palacio revela cómo se celebrarán los 70 años de la reina en el trono.

Un fin de semana festivo, un “pudín de platino” especial y un desfile de banderas. Junio ​​se perfila como una celebración divertida y extravagante de la monarca más antigua de Gran Bretaña.

Anteriormente hemos mencionado que para conmemorar un aniversario sin precedentes, se llevarán a cabo una serie de eventos en todo Reino Unido durante el año, que culminarán en un fin de semana festivo nacional de cuatro días desde el jueves 2 de junio hasta el domingo 5 de junio, conocido como Jubilee Weekend (el fin de semana del jubileo en español).

Una niña pequeña de Kentucky se disfrazó de la reina Isabel II. Unos meses más tarde recibió un correo de la realeza

Una de las iniciativas es el concurso “Platinum Pudding”, una competencia de repostería a nivel nacional que busca un nuevo postre dedicado a la reina (piense en “The Great British Baking Show”, ¡pero más grande!) Los residentes del Reino Unido mayores de ocho años son elegibles para crear una receta, y los finalistas serán evaluados por un panel que incluye a la famosa panadera Mary Berry, la renombrada chef y jueza de “Masterchef UK” Monica Galetti y el jefe de cocina del palacio de Buckingham, Mark Flanagan. La receta ganadora se pondrá a disposición del público antes del fin de semana largo.

El desfile Trooping the Colour (el desfile del estandarte) regresará para poner en marcha las celebraciones. Pero también tendremos faros encendidos en todo el país, el concierto de música del palacio de Buckingham y fiestas callejeras. Todo culmina con un desfile que incluirá a 5.000 miembros del personal, artistas, trabajadores clave y voluntarios del Reino Unido y la Commonwealth.

Este desfile incluirá una sección del “Río de la esperanza”, con 200 banderas de seda que se desplazarán por The Mall, la carretera de Londres que conduce al palacio de Buckingham, como un río. Se invita a los escolares a crear una imagen de sus esperanzas y aspiraciones para el planeta durante los próximos 70 años como obra de arte para las banderas. Obtén los detalles de la celebración aquí.

¿Qué más está pasando?

Downing Street se disculpa con la Reina.

Los funcionarios de Downing Street se disculparon con el palacio de Buckingham luego de un reporte en el periódico The Telegraph que alegaba que se celebraron dos fiestas el 16 de abril del año pasado, la noche anterior al funeral del Príncipe Felipe. El funcionario adjunto del primer ministro Boris Johnson dijo a los periodistas el viernes: “Es profundamente lamentable que esto haya ocurrido en un momento de duelo nacional, y Number 10 se ha disculpado con el palacio”.

Bajo las restricciones de coronavirus de Inglaterra, las reuniones sociales en el interior estaban limitadas en este momento. Al día siguiente, la nación vio cómo la reina se sentaba sola en la capilla de San Jorge en Windsor. La fotografía de la monarca solitaria y afligida suscitó una enorme simpatía del público, tanto en el país como en el extranjero.

17 de abril: la reina Isabel II de Gran Bretaña toma asiento en el funeral de su marido, que se celebró en la capilla de San Jorge dentro de los terrenos del castillo de Windsor. Se sentó sola para cumplir con las restricciones de seguridad de covid-19. Crédito: Jonathan Brady/WPA Pool/Getty Images

El príncipe Carlos dice que pintar “refresca el alma”.

En la exposición más grande de sus acuarelas hasta la fecha, el príncipe Carlos, entusiasta de la pintura, describió los beneficios restauradores del arte y dijo que “me transporta a otra dimensión”, y agregó que su pasatiempo “refresca partes del alma que otras actividades no pueden alcanzar”.

“The Crown” ofrece un primer vistazo al nuevo príncipe Carlos y la princesa Diana

“Una nueva muestra reúne cerca de 80 de las pinturas de paisajes del príncipe. Al igual que la reina Victoria, el príncipe es un “acuarelista entusiasta” que “pinta cuando su horario lo permite”, según su sitio web oficial. Retrata con regularidad las propiedades de la familia real, incluidos el castillo de Balmoral y la casa de Sandringham, y también ha realizado acuarelas en Turquía, Nepal y los Alpes suizos. Lee más.

Príncipe Carlos pintando con acuarelas en Klosters, Suiza

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.