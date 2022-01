Burritos de metanfetamina, machetes y más. TSA comparte su lista de artículos extraños confiscados en aeropuertos

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — La mayoría de los viajeros han aprendido por las malas que no podemos llevar, digamos, una botella de agua más allá de la seguridad del aeropuerto. Sin embargo, algunas personas simplemente no entienden lo que está permitido llevar en un avión y lo que no.

Entonces, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) publica una lista anual de los artículos más extraños confiscados en los aeropuertos para crear conciencia.

En un video lleno de juegos de palabras que fue publicado en Twitter, la TSA anunció sus “10 mejores decomisaciones” para 2021, aunque tenemos problemas para ver el humor en la mayoría de ellas.

“Nuestros oficiales encontraron algunos artículos verdaderamente inusuales”, dijo la TSA. “Trabajaron duro para mantener seguros a los viajeros mientras regresaban a los cielos”.

A continuación la lista:

10. Balas escondidas en un desodorante en barra. Este pasajero debe haber estado “sudando balas”, dice el video de la TSA.

9. Pistola de aspecto antiguo de cañón largo.

8. Un burrito de desayuno con metanfetamina.

7. Una hebilla de cinturón que oculta un arma de fuego.

6. La cuchilla. “No es una buena idea pasar esto por seguridad”.

5. Una lata de spray para osos.

4. Un machete.

3. Fuegos artificiales.

2. Un portabotellas de vino que parece una pistola.

1. Una motosierra. “No nos pueden confundir”, dice el video con un emoji de risa.

¿Un bebé?

Un artículo en la lista de 2020 era menos amenazante y quizás más curioso: un tiburón bebé flotando en un frasco de condones.

El tiburón no era el problema.

“Se consideró que el químico era un material peligroso y, como tal, no se permitió que pasara por el punto de control”, dijo la TSA en un comunicado.

La TSA prohíbe llevar pistolas, cuchillos, cachiporras, dispositivos de autodefensa como gas pimienta, y cualquier réplica de estos artículos, en los aviones.

Antes de tu próximo vuelo, consulta las normas de la TSA.

Y deja las armas, las drogas y los fuegos artificiales en casa.

