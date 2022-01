Marilyn Monroe era morena: 10 conceptos erróneos sobre la estrella de Hollywood

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Marilyn Monroe es una de las celebridades más conocidas de todos los tiempos. Como un nombre familiar cuyo trabajo ha sido mencionado en todo, desde “Moulin Rouge” hasta “Ru Paul’s Drag Race”, la actriz de la Edad de Oro logró tener un impacto generalizado durante su corta carrera.

Con tanta notoriedad, viene una tendencia a la creación de mitos. La personalidad de Monroe se ha transformado en una caricatura más grande que la vida, sus atuendos más icónicos han llegado a definir toda su imagen, pero en muchos sentidos su legado ha sido malinterpretado.

Aquí hay 10 conceptos erróneos sobre Marilyn Monroe.

1. Su nombre era Marilyn Monroe

Aunque es el nombre por el que es más conocida, el nombre de Marilyn Monroe no fue el primer nombre que usó la nativa de California Norma Jeane Mortenson. Después de su nacimiento, fue bautizada con el nombre de su madre: Norma Jeane Baker. Llevó ese nombre con ella a través de la crianza temporal hasta que se casó con un vecino a los 16 años y se convirtió en Norma Jeane Dougherty.

No fue hasta que firmó su primer contrato de actuación con 20th Century Fox que comenzó a contemplar el nombre artístico perfecto. Monroe y el ejecutivo del estudio Ben Lyon se unieron para idear el apodo que ayudaría a catapultarla al estrellato. Lyon sugirió a Marilyn por la actriz Marilyn Miller y Norma Jeane sugirió a Monroe por la familia de su madre.

Así nació el nombre de Marilyn Monroe; su aspecto icónico y su personalidad pronto seguirían.

2. Era rubia natural

Los icónicos mechones rubios platino de Monroe no nacieron con ella, como los de muchas otras estrellas en ese momento.

Para las mujeres que esperaban hacerse un nombre en la industria del cine en la década de 1940, el rubio se consideraba el color de cabello más versátil. Monroe, quien se unió a su primera agencia de modelos como una morena de cabello rizado, se dedicó a hacer lo que fuera necesario para llamar la atención. Comenzó a aclararse el cabello a mediados de la década de 1940 y se enganchó al instante.

“Para Marilyn, volverse rubia era como la máquina de construir estrellas de Hollywood”, dijo la fotógrafa Nancy Lee Andrews, “vio lo que podía hacer por ella”. A lo largo de los años, Marilyn continuó aclarándose el cabello hasta que finalmente alcanzó su icónico tono rubio platino, o como ella lo llamaba, “funda de almohada blanca”. El color todavía está asociado con ella hasta el día de hoy, se hace referencia en todas partes, desde revistas hasta la aparición en la Met Gala de Billie Eilish.

3. Fue descubierta mientras cuidaba niños

Con un nombre asegurado y un nuevo peinado, el siguiente paso para la prometedora estrella fue elaborar una buena historia de origen. Los publicistas de 20th Century Fox presentaron a Monroe a la prensa como una joven huérfana que fue descubierta mientras trabajaba para un cazatalentos de Fox.

En realidad, Monroe luchó por sus oportunidades y estaba ansiosa por aprender los entresijos de la industria cinematográfica. Como dice Sarah Churchwell, autora de “The Many Lives of Marilyn Monroe”, “Marilyn no estaba esperando que hombres poderosos vinieran a buscarla. Estaba tocando la puerta del estudio. Estaba haciendo absolutamente todo lo que podía para romper en el negocio del cine”.

4. Ganó fama fácilmente

El estrellato no cayó simplemente en el regazo de Marilyn Monroe. La belleza y el talento se consideraban necesidades básicas para cualquier mujer que aspirara a trabajar en la industria cinematográfica dominada por hombres y los actores necesitaban un contrato con los “Cinco Grandes” (Warner Brothers, RKO, MGM, Paramount o 20th Century Fox) para triunfar.

Monroe luchó por obtener un contrato a largo plazo. Obtuvo pequeños papeles con 20th Century Fox y Columbia Pictures antes de finalmente obtener un contrato de siete años con Fox en 1951. Sin embargo, lo que le faltaba en el éxito inmediato en la pantalla, lo recuperó con una comprensión tenaz de su audiencia fuera de la pantalla.

Monroe pudo usar la cobertura de la prensa, como aprovechar su relación con Joe DiMaggio, para mantener su nombre relevante. Como explica Alicia Malone de Turner Classic Movies, Marilyn era “muy, muy inteligente con la publicidad y muy divertida. Marilyn siempre parecía saber lo que querían los publicistas, lo que querían los fotógrafos. Así que cada vez que se le presentaba una oportunidad, aprovechaba al máximo eso”.

5. No tenía control sobre su sexualidad

El sexo vende, y si alguien sabía esto, era Monroe. Si bien estaba frustrada con la tendencia de los ejecutivos de la prensa y el cine a reducirla a un símbolo sexual y nada más, Monroe entendió el poder que su sexualidad única podía darle. Una y otra vez, fue encasillada en papeles destinados a verse bien en la pantalla y poco más, pero no permitiría que la transacción fuera de una manera.

“Se las arregla para ser sexualmente atractiva y el objeto de la mirada masculina en todas las formas en que necesita serlo”, dice Sarah Churchwell sobre la primera actuación de Monroe en “Ladies of the Chorus”, “pero también se burla de eso”. Y ese es el momento en el que Marilyn descubrió cómo esta actuación iba a funcionar para ella”.

Monroe no solo se apoyó en su condición de bomba sexual, sino que también se negó a avergonzarse de ello. Al principio de su carrera, Monroe posó desnuda para un fotógrafo cuando no tenía dinero. En lugar de capitular ante el conservadurismo popular de la época en que la sesión de fotos fue expuesta en la prensa, Marilyn mantuvo su decisión.

“Dijeron: ‘¿Posaste para un calendario?'”, recordó Monroe, “y yo dije: ‘Sí, ¿pasó algo?'”

6. Nunca habló en contra del sexismo en Hollywood

El sistema de estudios de las décadas de 1940 y 1950 trataba a las mujeres como mercancías; el sexo y las relaciones se intercambiaron y, a menudo, se esperaban a cambio de audiciones y contratos.

Monroe no estuvo exenta de participar y recibió muchos avances no deseados mientras trabajaba hacia una carrera en la actuación. En Columbia Pictures, el director del estudio, Harry Cohn, invitó a Monroe a un viaje en su yate. Monroe sugirió que solo asistiría si también invitaban a la esposa de Cohn. Poco después de su rechazo, la cancelaron de su contrato.

Décadas antes del movimiento Times Up, Monroe detalló el acoso que enfrentó en un artículo titulado “Lobos que he conocido” publicado en “Motion Picture and Television Magazine”. Ella escribió, “hay muchos tipos de lobos. Algunos son siniestros, otros son simplemente Charlies divertidos que intentan obtener algo por nada y otros hacen un juego de eso”. Llamó a los hombres poderosos a los que se había enfrentado como una prometedora y arrojó luz sobre las condiciones inseguras que las mujeres se vieron obligadas a soportar si querían una carrera en el cine.

7. No era una actriz seria

Monroe es conocida por sus papeles icónicos en los que interpretó a rubias tontas, pero detrás de escena era todo menos tonta. Al principio de su carrera, buscó la guía de Natasha Lytess, directora de teatro de Columbia Pictures. Según la autora de “Marilyn Monroe: The Personal Archive”, Cindy de la Hoz, Lytess aportó una “riqueza de conocimientos sobre teatro [que] fue muy atractivo para Marilyn. Quería obtener este tipo de educación seria sobre actuación”.

Incluso después de lograr un gran éxito en su carrera, Monroe siguió buscando oportunidades para convertirse en una actriz más seria. Se inscribió en clases con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, donde sus compañeros despreciaban las carreras llamativas de estrellas de cine como ella. Pero Monroe era una estudiante dedicada al método de actuación y se ganó el respeto de sus compañeros de clase con su arduo trabajo.

La actriz Ellen Burstyn fue testigo de la interpretación de Marilyn de Anna Christie en el estudio. “Todos los que vieron eso dicen que no solo fue el mejor trabajo que hizo Marilyn, sino que fue uno de los mejores trabajos jamás vistos en Studio”, recordó. “Ella logró una verdadera grandeza en esa escena”.

8. No era políticamente activa

Marilyn Monroe tenía fuertes convicciones políticas. Después de su matrimonio con Joe DiMaggio en 1954, Marilyn se desvió de su luna de miel en Japón para recorrer las bases militares estadounidenses en Corea. Actuó para aproximadamente 100.000 militares en el transcurso de diez espectáculos.

Monroe también apoyó a sus amigos en casa. Era muy cercana a la cantante Ella Fitzgerald y una gran defensora en su carrera. Cuando el popular club nocturno Mocambo se negó a reservar a Fitzgerald, Monroe llamó al club y propuso que si reservaban a Fitzgerald durante una semana, ella se sentaría en la primera fila para cada actuación. Después de que el club estuvo de acuerdo, Fitzgerald se agotó y posteriormente fue reservado para una segunda semana. El éxito llevó su carrera a un nivel completamente nuevo.

En una entrevista de 1972 con la revista Ms., Fitzgerald recordó su relación con Monroe y dijo: “Tengo una deuda real con Marilyn Monroe… era una mujer inusual, un poco adelantada a su época. Y ella no lo sabía”.

9. Le pagaron como una gran estrella

Aunque fue una de las actrices más comentadas de la época, el poder de estrella de Marilyn no siempre resultó en un cheque de pago considerable. Al final de su carrera, ganaba una fracción del dinero que ganaban sus contemporáneos. En la última película en la que trabajó, “Something’s Gotta Give”, Monroe iba a ganar US$ 100.000, mucho menos que el millón de dólares que se informó que ganaba Elizabeth Taylor por “Cleopatra” casi al mismo tiempo.

La disparidad salarial fue aún peor al principio de su carrera, pero Monroe dio pelea. En 1954, Monroe estaba lista para comenzar a trabajar en la película “The Girl in Pink Tights” cuando se enteró de que su coprotagonista, Frank Sinatra, ganaría más de tres veces su salario semanal. En protesta, Marilyn se negó a presentarse en el set, lo que obligó a retrasar la película y, finalmente, detener la producción por completo.

“Para cualquiera que piense que Monroe fue una víctima perpetua, ella abandonó el set de ‘Pink Tights'”, señaló la crítica de cine Molly Haskell. “Todo dicho”.

10. No impactó en la industria

Aunque le encantaba actuar, Monroe no estaba contenta con los papeles que le ofrecieron en 20th Century Fox. Anhelaba agregar más diversidad y profundidad a sus personajes. Después de terminar el rodaje de “The Seven Year Itch”, Monroe rompió su contrato y huyó de Los Ángeles.

A pesar de las llamadas telefónicas amenazantes de los equipos legales de Fox y del director del estudio, Daryl Zanuck, Monroe comenzó una nueva vida en la ciudad de Nueva York. Ella y su amigo, el fotógrafo Milton Greene, crearon Marilyn Monroe Productions, convirtiéndola en la primera mujer desde Mary Pickford en iniciar su propia compañía de producción.

Fox trató de disminuir los logros de Monroe proponiendo que pudieran encontrar una docena de actrices como ella, pero la marca de Marilyn solo creció. Ella no podía ser reemplazada. A fines de 1955, Fox se rindió y Monroe recibió un nuevo contrato histórico. No solo se incrementó su salario, sino que también se le otorgó la aprobación de la historia, la aprobación del director y la aprobación del director de fotografía, un logro que “dijeron los veteranos de la escena cinematográfica… fue uno de los mayores triunfos individuales jamás obtenidos por una actriz”, informó “Los Angeles Mirror”.

El sistema de estudios que dictó gran parte de la carrera de Monroe estaba comenzando a resquebrajarse. Aunque ella no estuvo presente para experimentar el desarrollo de la industria en los años 60 y más allá, los efectos de sus esfuerzos todavía se pueden ver hoy.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.