Jordan Cashmyer, conocida por el programa “16 and Pregnant”, muere a los 26 años

(CNN) — Jordan Cashmyer, cuya lucha como una joven madre embarazada sin hogar fue documentada en el programa “16 and Pregnant” de MTV, murió, según dio a conocer su familia.

Tenía 26 años.

“Mi amada hija mayor, Jordan, ha fallecido. Tenía solo 26 años”, se lee en una publicación en la página de Facebook de su padre. “Nuestros corazones están realmente rotos. Ningún padre debería tener que vivir la pérdida de un hijo, NUNCA”.

Un portavoz de la Oficina del Médico Forense de Maryland confirmó la muerte de Cashmyer a CNN. Hasta este lunes no se había hecho pública ninguna causa de muerte.

Cashmyer apareció en la serie de MTV en 2014, junto a su entonces novio Derek Taylor.

El programa mostró a la pareja cuando lidiaba con el desempleo, la falta de vivienda y la desaprobación familiar, mientras esperaban el nacimiento de su hija, Genevieve “Evie” Taylor.

La cuenta de Twitter verificada de MTV para el programa “Teen Mom”, que es una secuela de “16 and Pregnant”, expresó sus condolencias.

We are deeply saddened to learn about the passing of Jordan Cashmyer. Our hearts go out to her family and friends during this difficult time. — Teen Mom (@TeenMom) January 17, 2022

“Nos entristece profundamente saber sobre el fallecimiento de Jordan Cashmyer”, decía el tuit. “Nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.

