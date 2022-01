El ABC del coronavirus: qué es, cómo se contagia, a quién afecta y cómo se previene

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — A finales de 2019, surgieron informes de una misteriosa enfermedad en China. Fue identificado como un nuevo tipo de coronavirus, que se cree que proviene de un mercado de mariscos en Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei en China.

Desde entonces, se han confirmado millones de casos globales y miles de muertos. Las autoridades ahora están tratando de detener la propagación del virus, restringiendo el viaje de millones de personas e introduciendo cuarentenas estrictas.

A partir del lunes 9 de marzo, CNN empezó a utilizar el término pandemia para describir el brote actual de coronavirus debido a que muchos epidemiólogos y expertos en salud pública argumentaban que el mundo ya está experimentando una pandemia debido al nuevo coronavirus. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia.

Síntomas | Cómo se propaga | Cómo prevenirlo | La mutación | El mapa del contagio | Lo que no funciona | Las mascotas | Las preguntas frecuentes | La diferencia entre coronavirus, alergia y gripe

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son un gran grupo de virus que son comunes entre los animales. En casos raros, son lo que los científicos llaman zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC por sus siglas en inglés. La enfermedad que produce el nuevo coronavirus fue denominado por la OMS como covid-19.

Los síntomas de un coronavirus

Los virus pueden enfermar a las personas, generalmente con una enfermedad leve o moderada del tracto respiratorio superior, similar a un resfriado común. Los síntomas del coronavirus incluyen secreción nasal, tos, dolor de garganta, posiblemente dolor de cabeza y quizás fiebre, que puede durar un par de días.

Para aquellos con un sistema inmunitario debilitado, los ancianos y los muy jóvenes, existe la posibilidad de que el virus pueda causar una enfermedad del tracto respiratorio más baja y mucho más grave, como una neumonía o bronquitis.

Hay un puñado de coronavirus humanos que se sabe que son mortales.

El síndrome respiratorio del Medio Oriente, también conocido como el virus MERS, se informó por primera vez en el Medio Oriente en 2012 y también causa problemas respiratorios, pero esos síntomas son mucho más graves. Según los CDC, murieron entre tres y cuatro de cada 10 pacientes infectados con MERS.

El síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS, es el otro coronavirus que puede causar síntomas más graves. Identificado por primera vez en la provincia de Guangdong en el sur de China, según la OMS, causa problemas respiratorios pero también puede causar diarrea, fatiga, falta de aliento, dificultad respiratoria e insuficiencia renal.

Dependiendo de la edad del paciente, la tasa de mortalidad con SARS varió del 0 al 50% de los casos, siendo las personas mayores las más vulnerables.

Actualmente se cree que el nuevo coronavirus es más leve que el SARS y el MERS y lleva más tiempo desarrollar síntomas. Los pacientes hasta la fecha han experimentado una tos leve durante una semana seguida de dificultad para respirar, lo que hace que visiten el hospital, explica Peter Horby, profesor de enfermedades infecciosas emergentes y salud global en la Universidad de Oxford. Hasta ahora, alrededor del 15% al ​​20% de los casos se han vuelto graves y requieren, por ejemplo, ventilación en el hospital.

Cómo se propaga

Los virus pueden propagarse por el contacto humano con animales. Los científicos creen que MERS comenzó en camellos, según la OMS. Con el SARS, los científicos sospechaban que los gatos de civeta tenían la culpa.

Cuando se trata de la transmisión de virus de persona a persona, a menudo ocurre cuando alguien entra en contacto con las secreciones de una persona infectada, como las gotas en la tos.

Dependiendo de qué tan virulento sea el virus, una tos, un estornudo o un apretón de manos pueden causar exposición. El virus también se puede transmitir al tocar algo que una persona infectada ha tocado y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Los cuidadores a veces pueden estar expuestos al manipular los desechos de un paciente, según los CDC.

Se ha confirmado la transmisión de persona a persona para el nuevo coronavirus, pero los expertos ahora están tratando de entender quién la transmite más, quién tiene mayor riesgo y si la transmisión se produce principalmente en hospitales o en la comunidad. El SARS y el MERS se transmitieron en gran medida dentro de los hospitales, dijo Horby. Algunas personas también se consideran “superprogadores”, un término que la OMS pide no usar.

Los posibles tratamientos

Mucho se ha hablado recientemente sobre los resultados alentadores de un estudio clínico sobre remdesivir, un medicamento antiviral que podría usarse para combatir los síntomas del coronavirus, pero que en otros estudios no ha tenido tan buen desempeño. Lo cierto es que todavía no hay vacuna ni un tratamiento definitivo contra el virus que ha puesto en alerta al mundo. Mientras cientos de equipos médicos alrededor del mundo libran una batalla contra el tiempo para evitar que sigan aumentando los casos y muertes por covid-19, te contamos de qué se tratan algunos posibles tratamientos y qué resultados han tenido.

Remdesivir

Es una droga experimental producida por la empresa Gilead Sciences. La empresa lo describe como un “análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro”.

La palabra clave aquí es experimental, pues como aclara la empresa, el remdesivir no ha sido aprobado para ningún uso por ningún país del mundo.

La Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del coronavirus. Pero planea anunciar una autorización de uso de emergencia para remdesivir, según The New York Times. La autorización podría llegar pronto, informó el periódico, citando a un alto funcionario de la administración.

MIRA: El fabricante de remdesivir dice que tiene suficiente suministro para tratar al menos a 140.000 pacientes

En una declaración a CNN, la FDA dijo que está en conversaciones con Gilead Sciences, el fabricante de remdesivir, acerca de poner el medicamento a disposición de los pacientes.

Gilead Sciences dijo este miércoles que los pacientes de covid-19 que tomaron el remdesivir antiviral en investigación durante 5 o 10 días vieron resultados similares en un estudio dirigido por la compañía.

No obstante, un pequeño estudio en China mostró que el remdesivir no ayudó a las personas a recuperarse más rápido de las infecciones por coronavirus.

MIRA: ¿Qué es el remdesivir, la medicina que podría ayudar a los pacientes de covid-19?

El estudio puede haber sido demasiado pequeño para mostrar claramente si el medicamento ayuda.

Los expertos dicen que tomará muchas más pruebas y un poco más de tiempo antes de que quede claro si remdesivir puede ayudar a los pacientes a recuperarse de las infecciones por covid-19.

Hidroxicloroquina

La hidroxicloroquina, también conocida por la marca Plaquenil, y su análogo, la cloroquina, se derivan de la quinina, que los químicos franceses aislaron en 1820 de la corteza del árbol de la cinchona, según Medicines for Malaria Venture. En 1934, científicos alemanes crearon la cloroquina sintética como parte de una clase de antipalúdicos, dijo MMV. La hidroxicloroquina es la versión menos tóxica de la cloroquina.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cree que la droga puede ser un arma poderosa contra covid-19, dice, “y hay señales de que funciona en esto, algunas señales muy fuertes”. También cree que tomar el medicamento podría ser útil como medida preventiva para los trabajadores de la salud, dijo.

El Consejo Federal de Medicina de Brasil (CFM) autorizó la semana pasada el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con diagnóstico confirmado de covid-19 en solo tres casos y siempre que haya acuerdo entre médico y paciente.

MIRA: Covid-19: asesor de Trump desoye a expertos y sugiere uso de hidroxicloroquina

Sin embargo, un mostró que los pacientes con cornavirus que toman hidroxicloroquina tenían la misma propensión a necesitar ventilación mecánica y tuvieron tasas de mortalidad más altas en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento, según un estudio de cientos de pacientes en la Administración de Salud de Veteranos de Estados Unidos.

Estudios en Brasil y Suecia han detectado efectos secundarios en los pacientes: desarrollaron problemas cardiacos. Y un estudio en Francia encontró que no combatió el covid-19 y además se asoció con complicaciones cardiacas.

Famotidina

La famotidina se usa en el tratamiento de úlceras estomacales, indigestión, acidez y reflujo, explica la Clínica Mayo.

Es el componente principal de medicamentos como Pepcid y Fluxid y forma parte del grupo de sustancias conocidas como bloqueadores H2. “Funciona disminuyendo la cantidad de ácido en el estómago”, explica la Clínica Mayo.

MIRA: ¿Qué es la famotidina? Medicamento para la acidez estomacal podría combatir el covid-19

Hasta ahora, 187 pacientes se han inscrito en el ensayo clínico y Northwell finalmente espera que sean unos 1.200, dijo a CNN el Dr. Kevin Tracey, presidente de los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Northwell Health, que administra 23 hospitales en la ciudad de Nueva York.

Tracey y sus colegas tuvieron la idea de estudiar la famotidina después de observarse que a algunos pacientes en China que tomaban el medicamento les fue mejor que a los pacientes que no lo tomaron.

Los pacientes del estudio en el hospital están tomando megadosis por vía intravenosa, unas aproximadamente nueve veces más de lo que alguien tomaría normalmente para la acidez estomacal.

Plasma de convaleciente

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha pedido a los pacientes recuperados de covid-19 para que donen plasma sanguíneo que potencialmente podría usarse para ayudar a los pacientes enfermos o en la lucha contra la enfermedad.

MIRA: Buscarán donantes de plasma de recuperados de covid-19: científica argentina explica proyecto para casos críticos

La idea es que el plasma convaleciente de los pacientes recuperados –la parte líquida de la sangre– contiene anticuerpos que podrían ayudar a fortalecer la respuesta inmune de otros pacientes que aún luchan contra la infección. Se recomienda a los pacientes que lleven recuperados completamente de covid-19 durante al menos dos semanas que consideren donar plasma, dijo la FDA.

Según la FDA, más de 1.040 sitios y 950 investigadores médicos en todo el país se han inscrito para participar en un esfuerzo dirigido por la Clínica Mayo para ampliar el acceso al plasma. La FDA también señaló en su anuncio que se están realizando varios ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia del plasma convaleciente y también ha otorgado varias aplicaciones de medicamentos nuevos en investigación de emergencia para un solo paciente.

¿Cómo puedes prevenirlo?

No existe una vacuna para proteger contra esta familia de virus, al menos todavía no.

Es posible que pueda reducir su riesgo de infección evitando a las personas enfermas. Trata de evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón y durante al menos 20 segundos.

La conciencia es la clave. Si estás enfermo y tienes razones para creer que puede ser el nuevo coronavirus debido a un viaje a la región o al contacto con alguien que ha estado allí, debes informar a un proveedor de atención médica y buscar tratamiento temprano.

Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes, y desinfecta los objetos y las superficies que toques.

Si viajas a China, ten en cuenta los síntomas y evita los mercados de animales vivos, que es donde comenzó el último brote en Wuhan.

Nueva versión mutante del coronavirus: se propaga más rápido, pero no enferma más

Un estudio global encontró pruebas contundentes de una nueva forma del coronavirus se ha extendido desde Europa a EE.UU. La nueva mutación hace que el virus sea más propenso a infectar a las personas, pero no parece enfermarlos más que las variaciones anteriores del virus, informó el jueves un equipo internacional de investigadores.

7 mitos que alimentan los nuevos picos de coronavirus: evitarlos ayudará a salvar vidas

Es fácil caer en una falsa sensación de seguridad ahora que los estados en EE.UU. han reabierto. Y muchos ya están pagando el precio.

Cuando los estados reabrieron para tratar de salvar la economía, el destino de esta pandemia pasó de estar en las manos gubernamentales a la responsabilidad individual.

Pero muchos no están acatando esa responsabilidad, sino que han bajado la guardia demasiado pronto debido a mitos:

Las medidas que no funcionan contra el coronavirus (y que serían contraproducentes)

Ante el brote de coronavirus, muchos buscan medidas para prevenir la enfermedad que creen efectivas. Sin embargo, algunas de estas prácticas podrían ser incluso contraproducentes.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar contagiarse del nuevo coronavirus si uno sale de casa?

¿Debes salir de casa pero temes contagiarte de coronavirus? Alrededor del mundo, algunos países ya han iniciado la nueva normalidad y otros se encuentran aún en cuarentena o recién inician la desescalada. La reintegración a la sociedad viene con dudas para algunos y estrés o ansiedad para otros.

El doctor Elmer Huerta refresca conocimientos de cómo se produce el contagio de covid-19 o lo que podemos hacer para evitar contraer la enfermedad.

El mapa del contagio a nivel mundial

El número de casos nuevos de coronavirus está cambiando rápidamente. Un mapa de seguimiento en tiempo real nos muestra cuán rápido.

El mapa del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins sigue los casos de coronavirus en todo el mundo.

La herramienta recopila datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) y el sitio web chino DXY, que agrega datos de la Comisión Nacional de Salud de China y el CCDC. Los resultados ofrecen un panorama mundial de los casos de coronavirus en tiempo real.

Mira el mapa en tiempo real aquí

El mapa de casos de coronavirus se actualiza en tiempo real a medida que las agencias de salud globales confirman más casos.

¿Qué es una pandemia?

La mortal pandemia del nuevo coronavirus ha puesto de relieve la ciencia de la enfermedad, planteando la pregunta: ¿qué es exactamente una pandemia?

Un brote es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera, según la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia es más que un número normal de casos de enfermedad, el comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región.

Sin embargo, una pandemia se define como la “propagación mundial” de una nueva enfermedad.

La anterior pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de gripe H1N1 en 2009, que mató a cientos de miles en todo el mundo.

El coronavirus puede flotar en el aire, y expertos dicen que la OMS y los CDC deberían decirles a las personas eso

Las preguntas frecuentes

Si viajo en avión, ¿cómo me mantengo seguro? Dado que la cabina de un avión sigue circulando aire, ¿me enfermaré si otro pasajero está enfermo? ¿Qué significa exactamente “adultos mayores”? ¿Cuál es el umbral de edad? ¿Debo evitar a los chinos, coreanos o italianos? Los lectores de CNN han estado haciendo preguntas agudas sobre el coronavirus todos los días. Aquí damos las respuestas.

¿Es alergia, gripe o coronavirus? ¿Cómo saber la diferencia?

Si bien el coronavirus es algo que debe tomarse en serio, las posibilidades de que una persona lo contraiga aún son bajas. Pero si te preguntas si esa nariz tapada podría terminar siendo el peor de los casos, CNN habló con el doctor Greg Poland, profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mayo y director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, sobre diferencias entre los síntomas típicos de alergia, resfriado y gripe, y los asociados con el coronavirus.

El coronavirus puede flotar en el aire

El coronavirus puede flotar en gotitas de aire y es probable que se transmita de esa manera, dijo un grupo de expertos en una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de salud, pidiéndoles que sean más directos al explicar cómo se puede transmitir el virus en el aire.

¿Cómo se cuidan los médicos que atienden a personas con coronavirus?

En medio de este panorama, donde los números de casos siguen y siguen aumentando, se encuentran los médicos y profesionales de salud que deben atender a las personas con coronavirus o bajo evaluación de poder padecerlo. Pero, ¿cómo se cuidan y protegen? ¿Qué medidas de seguridad deben granizar para evitar el contagio? Las medidas que han determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos son muy amplias.

¿Pueden las mascotas contagiar el coronavirus?

Es tu mejor amigo peludo y algo fijo en tu hogar, pero ¿podría tu amado gato o perro contagiarte el coronavirus? Los expertos están de acuerdo, casi definitivamente no.

Hubo temores similares sobre la propagación del coronavirus a las mascotas durante el brote de SARS en 2003, cuando más de 280 personas murieron en Hong Kong. Los expertos creen que tanto el SARS como el Covid-19 probablemente se originaron en los murciélagos.

Los perros y los gatos contraen algunos coronavirus, pero no el mismo que el virus asociado con este brote actual, dijo Jane Gray, cirujana veterinaria en jefe de la SPCA de Hong Kong. Esas cepas son de un tipo completamente diferente y no causan problemas respiratorios.

En 2003, los científicos dijeron que la posibilidad de contraer SARS, que también es un tipo de coronavirus, de un gato era extremadamente remota.

Gray, que trabajaba en Hong Kong durante el SARS, dijo que el virus fue encontrado en una pequeña cantidad de gatos, pero no había evidencia de que pudieran transmitirlo a los humanos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la principal forma en que la enfermedad se está propagando es de persona a persona, ya sea cuando las personas están juntas, o de las gotas respiratorias cuando una persona infectada tose y estornuda.

La batalla por la cura del coronavirus entró en el ámbito de los derechos de patentes

Investigadores chinos del Instituto de Virología de Wuhan, el epicentro del brote mundial de coronavirus, solicitaron derecho de patente de una droga experimental desarrollada por Gilead Sciences Inc., farmacéutica estadounidense, que dice haber pedido la patente global, incluyendo a China, en 2016. La discusión con Ricardo Antequera, director del departamento de patentes y protección internacional del Estudio Antequera Parilli & Rodríguez.

