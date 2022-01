Los requisitos de pruebas para visitar las residencias de ancianos dejan a las familias atrapadas en ‘otro confinamiento’

urielblanco

(CNN) — A medida que los casos de covid-19 vuelven a aumentar en las residencias de ancianos, algunos estados empezaron a exigir a los visitantes que presenten pruebas de que no están infectados antes de entrar en las instalaciones, lo que ha avivado la frustración y la consternación entre los familiares.

Las autoridades de California, Nueva York y Rhode Island afirman que los nuevos requisitos de pruebas de covid-19 son necesarios para proteger a los residentes -una población enormemente vulnerable- de la exposición a la variante ómicron, altamente contagiosa. Pero muchos familiares dicen que no pueden conseguir las pruebas en medio de la enorme demanda y la escasez de suministros, lo que les impide ver a sus seres queridos. Y quedarse fuera de las instalaciones resulta insoportable, como una pesadilla que se repite sin fin.

La grave escasez de personal está complicando el esfuerzo por garantizar la seguridad al tiempo que se mantienen abiertas las instalaciones; esta escasez también pone en peligro la atención en los centros de cuidados de larga duración, una preocupación de muchos familiares.

“Otro confinamiento” ante nuevas políticas en residencias de ancianos

La madre de Andrea DuBrow, de 75 años y con una grave enfermedad de Alzheimer, vive desde hace casi cuatro años en una residencia de ancianos de Danville (California). Cuando DuBrow no pudo verla durante los primeros meses de la pandemia, dijo, su madre olvidó quién era.

“Esta última restricción es esencialmente otro confinamiento”, dijo DuBrow en una reunión la semana pasada sobre la nueva normativa de California. “El tiempo que le queda a mi madre en el que puede reconocer, en alguna pequeña parte de ella que está encerrada, que soy yo, su hija, limpiándola, dándole de comer, tomándole la mano, cantándole sus canciones favoritas, ese tiempo nos lo están robando”.

“Esto es un gran inconveniente, pero lo más molesto es que nadie parece tener ningún tipo de plan a largo plazo para las familias y los residentes”, dijo Ozzie Rohm, cuyo padre de 94 años vive en una residencia de ancianos de San Francisco.

¿Por qué los familiares están sujetos a requisitos de pruebas que no se aplican a los empleados?, se preguntó Rohm. Si los miembros de la familia están vacunados y con refuerzo, llevan buenas mascarillas, permanecen en la habitación del residente y practican una rigurosa higiene de manos, ¿suponen un riesgo mayor que los empleados que siguen estos procedimientos?

Las nuevas políticas en algunos estados

California fue el primer estado en anunciar nuevas políticas para los visitantes de residencias de ancianos y otros centros de atención de larga duración el 31 de diciembre. Estas entraron en vigor el 7 de enero y se mantendrán durante al menos 30 días. Para ver a un residente, la persona debe demostrar que dio negativo en la prueba rápida de covid-19 realizada en un plazo de 24 horas o en la prueba PCR realizada en un plazo de 48 horas. Además, es necesario vacunarse contra el covid-19.

En un comunicado en el que se anuncia la nueva política, el Departamento de Salud Pública de California citó “la mayor transmisibilidad” de la variante ómicron y la necesidad de “proteger a las poblaciones especialmente vulnerables en los entornos de cuidados de larga duración”. A lo largo de la pandemia, los residentes de residencias de ancianos han sufrido tasas de enfermedad y muerte desproporcionadamente altas.

Nueva York siguió a California con un anuncio el 7 de enero de que los visitantes de las residencias de ancianos tendrían que mostrar una prueba rápida negativa realizada como máximo un día antes. Y el 10 de enero, Rhode Island anunció una nueva regla que exige una prueba de vacunación o un test covid-19 negativo.

Los defensores de los pacientes temen que otros estados adopten medidas similares. “Nos preocupa que ómicron se utilice como excusa para volver a cerrar las visitas”, dijo Sam Brooks, director de programas y políticas de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, un grupo de defensa de las personas que viven en estos centros.

“No queremos volver a los dos últimos años de confinamientos en residencias de ancianos, y de aislamiento y abandono de los residentes”, continuó.

Se pide más flexibilidad

Esa es también una prioridad para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) federales, que desde el 12 de noviembre han hecho hincapié en el derecho de los residentes a recibir visitas sin restricciones siempre que se sigan los protocolos de seguridad. Las residencias de ancianos pueden alentar, pero no exigir, que los visitantes se sometan a pruebas por adelantado o presenten una prueba de vacunación contra el virus covid-19, según explican las directrices de los CMS. Los protocolos de seguridad incluían el uso de mascarillas, la higiene rigurosa de las manos y el mantenimiento de una distancia física adecuada con respecto a otros residentes.

Sin embargo, con el auge de ómicron, los establecimientos se opusieron. El 17 de diciembre, una organización que representa a los directores médicos de residencias de ancianos y dos asociaciones nacionales de cuidados de larga duración enviaron una carta al administrador de los CMS en la que pedían más flexibilidad para “proteger la seguridad de los residentes” y “establecer restricciones temporales a las visitas en las residencias”. El 6 de enero, los CMS ratificaron el derecho de los residentes a las visitas, pero dijeron que los estados podían “tomar medidas adicionales para que las visitas sean más seguras”.

Cuando se le pidió un comentario sobre las recientes acciones de los estados, la agencia federal dijo en una declaración a KHN que “un estado puede requerir que las residencias de ancianos realicen pruebas a los visitantes siempre y cuando la instalación proporcione las pruebas rápidas de antígenos y haya suficientes suministros para las pruebas (…). Sin embargo, si no hay suficientes suministros de pruebas rápidas, se debe permitir que las visitas se realicen sin una prueba (sin dejar de adherirse a otras prácticas, como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico)”.

“Mentalidad de búnker no es una solución”

El nuevo plan del gobierno de Joe Biden para distribuir cuatro pruebas gratuitas por hogar puede aliviar la escasez de pruebas. Pero para los familiares que visitan a los residentes de las residencias de ancianos varias veces a la semana, ese suministro no será suficiente.

Desde principios de año, se intensificó la tensión sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos de visita de los residentes. En la semana que terminó el 9 de enero, 57.243 empleados de residencias de ancianos declararon infecciones por covid-19, casi 10 veces más que tres semanas antes. Durante el mismo periodo, las infecciones de residentes alcanzaron las 32.061, casi ocho veces más que tres semanas antes.

Pero los brotes se producen hoy en día en un contexto diferente. Según los CMS, más del 87% de los residentes de las residencias de ancianos está completamente vacunado, y el 63% ha recibido también dosis de refuerzo, lo que reduce el riesgo que supone el covid-19. Además, las residencias de ancianos adquirieron experiencia en la gestión de brotes. Y ahora se conocen mejor los efectos de los confinamientos en las residencias de ancianos: soledad, desesperación, negligencia y deterioro físico.

“Todos hemos visto los efectos negativos de la restricción de las visitas en la salud y el bienestar de los residentes”, afirma Joseph Gaugler, profesor que estudia los cuidados de larga duración en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. “Que las residencias de ancianos vuelvan a tener una mentalidad de búnker y cierren todo no es una solución”.

Atroz escasez de personal

En medio de una atroz escasez de personal, “necesitamos personas en estos edificios que puedan cuidar de los residentes, y a menudo se trata de visitantes que básicamente funcionan como asistentes de enfermería certificados no remunerados: asean y asean a los residentes, los giran y recolocan, los alimentan, los estiran y los ejercitan”, dijo Tony Chicotel, un abogado del personal de California Advocates for Nursing Home Reform.

Casi 420.000 empleados dejaron las residencias de ancianos desde febrero de 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, lo que agravó la escasez existente.

Cuando DuBrow se enteró del nuevo requisito de pruebas de California para los visitantes, organizó una prueba de PCR en un centro de pruebas el 6 de enero, esperando los resultados en 48 horas. En cambio, esperó 104 horas antes de obtener una respuesta. (Su prueba fue negativa). Ansiosa por visitar a su madre, DuBrow llamó a todos los CVS, Walgreens y Target en un radio de 25 millas de su casa pidiendo una prueba, pero no obtuvo nada.

“Ojalá hubiera respuestas fáciles”

En un comunicado, el Departamento de Salud Pública de California dijo que el estado había establecido 6.288 centros de pruebas covid-19 y enviado millones de pruebas a domicilio a los condados y jurisdicciones locales.

En Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul se comprometió a enviar casi un millón de pruebas de covid-19 a las residencias de ancianos, donde los visitantes pueden realizarlas in situ, pero eso presenta sus propios problemas. “No queremos hacer pruebas a los visitantes que hacen cola en la puerta. No tenemos personal clínico para hacerlo, y tenemos que centrar todo nuestro personal en el cuidado de los residentes”, dijo Stephen Hanse, presidente y CEO de la New York State Health Facilities Association, una organización del sector.

Con la actual escasez de personal, tratar de garantizar que los visitantes lleven mascarillas, se distancien físicamente y se adhieran a las prácticas de control de infecciones es “agotador para el personal”, dijo Janine Finck-Boyle, vicepresidenta de asuntos normativos de Leading Age, que representa a los proveedores de cuidados a largo plazo sin ánimo de lucro.

“Realmente, los retos son enormes”, dijo Gaugler, de la Universidad de Minnesota, “y ojalá hubiera respuestas fáciles”.

