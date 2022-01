Las acciones de Netflix se desploman un 20% ante el débil panorama de suscriptores

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — Las acciones de Netflix cayeron un 20 % en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa debido al débil panorama de su crecimiento futuro.

Netflix ahora tiene 221,8 millones de suscriptores en todo el mundo y añadió 8,3 millones de suscriptores en el cuarto trimestre de 2021, reportó la compañía el jueves.

¿Por qué Netflix aumentó sus precios en EE.UU. y Canadá?

Ese número no alcanzó las propias expectativas del servicio de streaming, que sobreestimó levemente el número de suscripciones (8,5 millones).

Sin embargo, la gran noticia fue que la compañía también pronosticó que tendría 224,3 millones de suscriptores para el primer trimestre de 2022. Eso es un crecimiento de solo 2,5 millones, que es menos de lo que esperaban los analistas.

Las ganancias del cuarto trimestre de Netflix fueron de US$ 607 millones, frente a los US$ 542 millones del trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 16% a US$ 7.700 millones.

La compañía dijo en su carta a los inversionistas que la competencia de los servicios de streaming “puede estar afectando un poco nuestro crecimiento marginal”. Sin embargo, agregó: “seguimos creciendo en todos los países y regiones en los que se han lanzado estas nuevas alternativas de transmisión”.

“Esto refuerza nuestra opinión de que la mayor oportunidad en el entretenimiento es la transición de al streaming”, dijo la compañía.

Netflix señaló que si bien “la retención y el compromiso se mantienen saludables”, su crecimiento “aún no se ha vuelto a acelerar a los niveles anteriores al covid-19”.

La compañía atribuyó esto a “varios factores, incluido el actual aumento del covid-19 y las dificultades macroeconómicas en varias partes del mundo”.

El crecimiento menguante del gigante del streaming es una de las principales razones por las que la empresa anunció el viernes que subiría los precios en Estados Unidos y Canadá, dos de sus mercados más importantes.

Netflix aumenta sus precios de suscripción

El precio de suscripción en EE.UU. del plan estándar de Netflix aumentó US$ 1,50 a US$ 15,49. El plan básico subió US$1 a US$9.99 y el plan premium aumentó US$2 a $19.99. Dada la competencia de Disney+ y HBO Max, que es una unidad de WarnerMedia, la empresa matriz de CNN, Netflix está tratando de compensar su lento crecimiento con el aumento en sus precios de suscripción.

“Red Notice” es ahora la película más vista de Netflix de todos los tiempos

Un punto positivo para el gigante del streaming fue que en EE.UU. y Canadá las suscripciones aumentaron en 1,2 millones en el cuarto trimestre, un salto considerable de los aproximadamente 70.000 suscriptores agregados en el trimestre anterior.

La caída masiva de Netflix el jueves también afectó a otras compañías de streaming. En las operaciones posteriores al cierre de la bolsa, las acciones de Disney cayeron aproximadamente un 4,5% y las de Roku un 6%.

