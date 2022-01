Asamblea aprobará parámetros para el aborto en caso de violación en Ecuador

CNNEE

(CNN Español) — La Asamblea Legislativa de Ecuador comenzará este martes el segundo debate del proyecto de ley para la interrupción del embarazo de forma voluntaria en caso de violación. El texto promueve la regulación de la práctica del aborto en caso de violación, que es legal en Ecuador desde 2021.

Este proyecto fue entregado en junio de 2021 por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea, tal como dispuso la Corte Constitucional en su sentencia que resolvió la despenalización del aborto en caso de violación en el país el 28 de abril de 2021.

El plazo para aborto en caso de violación en Ecuador

Uno de los temas del proyecto de ley que más discusión ha generado entre los legisladores y en la sociedad es el plazo que faculta a una mujer para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea recomendó en su informe para segundo debate que las mujeres víctimas de violación y menores de 18 años puedan poner fin al embarazo hasta las 22 semanas de gestación, y las mujeres mayores de 18 años pueden hacerlo hasta las 20 semanas de gestación. Mientras que para las mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violación, la comisión pide tomar en cuenta los parámetros establecidos en la Guía de Práctica Clínica para la atención del aborto terapéutico del Ministerio de Salud Pública.

Según el informe de la comisión, las semanas de gestación serán “única y exclusivamente” verificadas por un profesional de salud luego de la realización de exámenes médicos y en caso de ajustarse a las semanas que se propone, el médico podrá proceder a la suspensión voluntaria del embarazo producto de una violación.

¿Qué garantías debe brindar el Estado?

Para el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, el proyecto de ley enfatiza que el Estado debe garantizar que las mujeres tomen decisiones sobre su vida sexual y reproductiva de manera informada, libre, sin coacción, discriminación, ni violencia de ningún tipo.

Además, insiste en que el Estado debe promover el acceso a información científica, profesional y oportuna sobre métodos para interrumpir el embarazo; así como garantizar el respeto a la confidencialidad, dignidad e intimidad de las mujeres que requerirán acompañamiento psicológico, legal y social durante un proceso que debe realizarse de forma segura y con atención médica antes, durante y después de la interrupción del embarazo.

Antes de la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador por parte de la Corte Constitucional en 2021, la legislación ecuatoriana permitía la práctica del aborto solamente para mujeres con discapacidad intelectual, por lo que la Corte amplió esta posibilidad para las niñas, adolescentes o mujeres adultas que hayan sufrido una violación.

Posiciones a favor y en contra

Durante este camino para lograr la despenalización del aborto en caso de violación y para lograr su regulación, diferentes grupos de activistas y colectivos ciudadanos se ha pronunciado en las últimas horas a favor y en contra del aborto en caso de violación.

“Es momento de que podamos contar con una ley justa y reparadora para las víctimas de violación. La Asamblea puede hacer historia y garantizar una vida digna y reparación integral para las niñas y mujeres en Ecuador. ¡Seguiremos luchando por nuestro derecho a decidir!”, tuiteó este lunes Lita Martínez Alvarado, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil), que ha sido parte activa en la lucha por los derechos de las mujeres.

Mientras que alrededor de 30 colectivos que rechazan el derecho aborto, difundieron este lunes un comunicado en el que dicen que “toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene dignidad propia, que no es concedida por el Estado, ni se pierde por la edad, enfermedad o circunstancias adversas en las que fuere concebida”. El colectivo afirma que quienes apoyan el proyecto actualmente en debate no ofrecen una solución para combatir lo que consideran el crimen principal, la violación.

¿Qué opina el presidente Lasso sobre el aborto en Ecuador?

En una entrevista difundida el 14 de enero por la cadena Ecuavisa, afiliada de CNN, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, advirtió que vetará el proyecto de ley para la regulación del aborto en caso de violación si va más allá del fallo de la Corte Constitucional de 2021.

“Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional (…) ya no solo en el campo personal, sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo de la Corte Constitucional”, dijo Lasso a Ecuavisa.

Human Rights Watch pide no criminalizar a la mujer

La organización Human Rights Watch, a través de un informe sobre el impacto de la criminalización del aborto en Ecuador publicado en julio de 2021, insistió en que las leyes ecuatorianas criminalizan el aborto y violan los derechos de las mujeres y niñas al poner en riesgo su vida y su salud.

“Ecuador debe eliminar todas las sanciones penales en casos de aborto. Como mínimo, debe garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales y dejar de judicializar a las mujeres y las niñas que buscan atención médica esencial”, puntualizó Human Rights Watch,

HRW pidió a las autoridades de Ecuador ofrecer las garantías necesarias para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro en caso de un embarazo no deseado, el acceso a educación y atención oportuna en diferentes ámbitos.

“Los legisladores y el presidente Guillermo Lasso tienen la oportunidad de poner fin a una política cruel y de sumarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto, en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos y con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional”, puntualizó la organización HRW tras analizar diferentes casos de mujeres en Ecuador.

