Los incidentes de TV con bicicletas estáticas Peloton socavan una realidad básica sobre el ejercicio, dicen expertos

(CNN) — Primero fue Mr. Big, el personaje de “Sex in the City”, el que murió en los brazos de Carrie Bradshaw de un ataque al corazón después de un viaje de 45 minutos en su bicicleta estática Peloton. Luego fue Mike “Wags” Wagner, la mano derecha sádica y drogadicta de Bobby Axelrod de Ax Capital en la serie de Showtime “Billions”, quien también sufre un ataque al corazón después de hacer ejercicio en su bicicleta de élite.

Wags, interpretado por el estimado actor David Costabile, sobrevive. “No voy a salir como Mr. Big”, declara con su típico estilo cínico en el episodio de apertura de esta temporada.

La publicidad negativa causada por los incidentes ficticios puede hacer que algunos se pregunten: ¿Es seguro para su corazón hacer ejercicio intenso?

“El mensaje debe ser que el ejercicio regular es una forma maravillosa de mantenerse saludable y de reducir las enfermedades cardiovasculares. De hecho, llamo al ejercicio la ‘fuente de la juventud'”, dijo el cardiólogo Dr. Andrew Freeman, copresidente fundador de el grupo de trabajo de nutrición y estilo de vida del Colegio Americano de Cardiología.

“Pero les digo a las personas que siempre es una buena idea visitar a su médico de atención primaria o a su cardiólogo antes de comenzar cualquier programa de ejercicio ambicioso, incluido Peloton, que diría que es bastante ambicioso”, dijo Freeman.

¿Fue Mr. Big, interpretado por el actor Chris Noth, a una consulta médica antes de poner el pedal en marcha? Si lo hizo, eso pudo haber alterado el resultado de su evento cardíaco, pero entonces se podría argumentar que si Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker, hubiera llamado al 911 en lugar de abrazarlo mientras moría, eso también podría haber cambiado su destino.

¿Y qué pasa con Wags? Cualquiera que salga tanto de fiesta es un candidato principal para un evento cardíaco, en una bicicleta Peloton o fuera de ella, dijo Freeman, quien también es director de prevención cardiovascular y bienestar en National Jewish Health en Denver.

“Tomas a alguien que usa todo tipo de sustancias y vive una vida muy estresada, probablemente no hace ejercicio con regularidad ni come bien, a veces sucederán cosas malas”, dijo Freeman.

“Sí, puede haber una pequeña posibilidad de un ataque al corazón o algo malo durante cualquier tipo de esfuerzo intenso, pero yo diría que hay un riesgo significativo en no hacer ejercicio”, agregó.

Los beneficios del ejercicio

Estudio tras estudio lo demuestra: el ejercicio mejora tu salud de maneras que pocas otras cosas pueden hacerlo. “Solo unas pocas opciones de estilo de vida tienen un impacto tan grande en su salud como la actividad física”, dice la principal organización de salud del país, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC.

Se demostró que incluso caminar a un ritmo moderado mejora la función cognitiva, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades y, por supuesto, fortalece los huesos y los músculos.

De hecho, levantarse y moverse durante tan solo 21 minutos todos los días de la semana puede reducir en un tercio el riesgo de morir por cualquier causa, según los CDC.

Algunos beneficios son inmediatos. Después de terminar solo una actividad física de 30 minutos, tendrá menos ansiedad, presión arterial más baja y más sensibilidad a la insulina, y dormirás mejor esa noche, afirman los CDC.

Ese impacto positivo aumenta si completa los 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada recomendado para adultos. Eso incluye movimientos como caminar a paso ligero, bailar, tenis de dobles, aeróbicos acuáticos y, sí, andar en bicicleta.

Dentro de unos meses, dicen los CDC, verás una mejora en tu presión arterial y funciones cardíacas y pulmonares, así como una reducción del riesgo de depresión, ansiedad, diabetes tipo 2 y vejiga, mama, colon, riñón, cánceres de pulmón y estómago. También hay beneficios adicionales: reducción del estrés, mejor sueño y una vida sexual más sólida.

Nota: Si eres una persona con discapacidad, también hay opciones para ti. No te rindas.

La actividad física intensa no es para principiantes

El ejercicio no está exento de riesgos. Como todo principiante sabe, demasiado esfuerzo demasiado pronto puede descarrilar cualquier programa de entrenamiento, especialmente si los músculos no se calientan y estiran bien con anticipación. Los expertos sugieren que inicies lentamente, preferiblemente después de una revisión médica.

“Por lo general, si no has estado haciendo ejercicio, te haremos una prueba de esfuerzo, una prueba de ejercicio graduada supervisada para asegurarnos de que no tenga un ataque al corazón mientras hace ejercicio”, dijo Freeman.

“El ejercicio es muy seguro. Es altamente efectivo”, agregó. “Pero hazlo de manera segura. Si no has estado haciendo ejercicio y luego vas a correr maratones o hacer ejercicio en tu Peloton o lo que sea, consulta primero con tu médico”.

