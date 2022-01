Cardi B gana demanda por difamación contra la youtuber Tasha K

CNNEspañol sjv

(CNN) — La rapera ganadora del premio Grammy Cardi B ganó una demanda el lunes contra la YouTuber Tasha K por difamación, invasión de la privacidad e imposición intencional de angustia emocional, y recibió una suma de siete cifras en dólares por daños y perjuicios.

Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almanzar, fue atacada por Latasha Transrina Kebe, que se hace llamar Tasha K, en una campaña “maliciosa” para “dañar y destruir” su reputación entre sus seguidores, según una demanda presentada en 2019 en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Norte de Georgia.

“Kebe publicó múltiples declaraciones falsas y difamatorias sobre la demandante, incluyendo que la demandante era una prostituta, que la demandante consumía cocaína, que la demandante tenía y todavía tiene herpes”, decía la demanda, que fue presentada contra Tasha K y Kebe Studios LLC.

“Al hacer y publicar las declaraciones y la campaña de videos de acoso, incluidos los videos difamatorios, los acusados ​​​​tenían la intención de causar angustia emocional a la demandante”, afirma la demanda, y también afirma que Cardi B “sufrió severas humillaciones” y “angustia mental”.

Un jurado otorgó el lunes a Cardi B US$ 1,5 millones en daños punitivos, US$ 1 millón por daños generales, como dolor y sufrimiento o daños a la reputación, y $1.338.753,47 en gastos de litigio, según documentos judiciales. También recibió $US 250.000 en gastos médicos, pero ambas partes acordaron reducirlo a US$ 25.000.

Cardi B agradeció al jurado en un comunicado y dijo: “Estos últimos dos años han sido difíciles para mí y revivirlo constantemente. Muy difícil para mí”.

“Gracias a los miembros del jurado, ya saben. Los miembros del jurado se tomaron un tiempo libre en sus vidas regulares… y tomaron una decisión muy justa y correcta”, dijo la rapera en un comunicado a los medios que fue publicado por TMZ.

CNN se comunicó¡ con Tasha K y sus abogados para obtener una declaración.

El lunes por la tarde, Tasha K dijo en Twitter: “Mi esposo, el abogado y yo luchamos muy duro”, y agregó: “Solo mejoraremos desde aquí”.

