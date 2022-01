Sarah Palin salió a cenar a un restaurante al aire libre tras su diagnóstico de covid-19

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Un restaurante de Manhattan en el que Sarah Palin fue vista cenando en el interior mientras no estaba vacunada durante el fin de semana confirmó que la exgobernadora de Alaska volvió al restaurante, esta vez a cenar al aire libre el miércoles, solo unos días después de dar positivo en una prueba de covid-19.

Lo que está en cuestión son las orientaciones locales vigentes que aconsejan a las personas que dieron positivo que permanezcan aisladas durante cinco días después de su prueba.

“Nuestro objetivo siempre fue incentivar el aislamiento para quienes den positivo al covid y proporcionarles múltiples recursos”, dijo un portavoz del Ayuntamiento de Nueva York. “Dicho esto, esperamos que cualquier persona que tenga covid se aísle por su propia seguridad y la de todos los neoyorquinos, y nos parece muy irresponsable que Sarah Palin se niegue a hacerlo”.

Palin, que se encuentra en Manhattan para su juicio por difamación contra el diario The New York Times, dio positivo al covid-19, según informó este lunes el juez federal que preside su caso, lo que retrasó el inicio del juicio. No está claro el día en que Palin dio positivo por primera vez.

“Ella, por supuesto, no está vacunada”, dijo este lunes el juez de distrito Jed Rakoff, según Reuters.

CNN contactó con un abogado de Palin para obtener comentarios.

Luca Guaitolini, gerente del restaurante Elio’s, confirmó a CNN que Palin volvió a cenar en el establecimiento, esta vez al aire libre.

“Esta noche, Sarah Palin volvió al restaurante para disculparse por el altercado de su anterior visita. De acuerdo con el mandato de vacunación y para proteger a nuestro personal, la sentamos al aire libre… Somos un restaurante abierto al público y tratamos a los civiles de la misma manera”, dijo Guaitolini.

CNN pidió a Guaitolini que comente por qué se le permitió a Palin cenar en el restaurante dos días después de que un juez anunciara el resultado positivo de su prueba.

Este lunes, un portavoz del alcalde Eric Adams dijo que las normas sobre estar vacunado para poder cenar en el interior se implementaron para proteger a todos los neoyorquinos.

“La Sra. Palin tiene que respetar a los trabajadores de los pequeños negocios y seguir las reglas como todo el mundo”, dijo el portavoz en un comunicado este lunes.

