“Cada día es una nueva vida en la vida”. Lo que nos dijo Diego Verdaguer en una entrevista en 2018

(CNN Español) –- Diego Verdaguer falleció este jueves en Los Ángeles por complicaciones relacionadas al covid-19, según dijo su disquera en un comunicado.

En septiembre de 2018, tanto Verdaguer como su esposa, la también cantante Amanda Miguel, concedieron una entrevista a nuestro podcast Zona Pop CNN sobre la gira “Siempre Juntos”, que embarcarían durante el fin del verano boreal en Estados Unidos.

En la entrevista, Diego Verdaguer recordó con nostalgia a quienes escuchaban su música con sus mamás o a sus seguidores de la década de los ochenta.

“Realmente es muy bonito lo que la música genera a lo largo de la vida y nosotros estamos de alguna manera disfrutando esa realidad. Estamos cosechando ese ese fruto que se generó en ese momento de impacto, pero que ha permanecido en el recuerdo de muchísima gente como tú, nuevas generaciones”, dijo Verdaguer a Zona Pop CNN.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel sobre la vida “rockstar”

En la conversación también hicieron referencia a la vida que llevaban durante sus giras. Indicaron que se cuidaban mucho tanto en las comidas como en sus hábitos del sueño, para así poder rendir en el escenario.

“La vida del rockstar no incluye alcohol, no incluye McDonald’s y grandes comilonas, incluye mucha disciplina, comer rico y tratar de respetar los horarios en todos los aspectos”, dijo Diego Verdaguer.

“Dormirnos temprano todas esas cosas, hacer una vida muy sana porque requiere de mucho esfuerzo una gira de tres o cuatro shows semanales y aparte de estar cambiando de ciudad, cambiando de cama, de clima, de comida, de agua… son muchas cosas que el cuerpo de alguna manera tiene que aceptar y más las trasnochadas, más los viajes y todo… necesitas tener condición”, agregó Amanda Miguel.

Las canciones más recordadas de Diego Verdaguer

Así describía Amanda Miguel a su esposo

En la entrevista, Amanda Miguel dijo que siempre se imaginó ser exitosa y describió lo que su esposo Diego Verdaguer significaba en su carrera.

“Yo siempre me imaginé ser una mujer de éxito y nunca me equivoqué. Soy una afortunada, realmente, casada con otro afortunado más, un hombre muy trabajador, muy pensante, muy empresario, muy decidido y muy tesón, de mucho tesón”, dijo la cantante.

“Exigente, porque es bastante exigente mi marido. Y un gran compositor, un hombre que me ha cuidado, ha producido mi carrera. Ha cuidado mi carrera de una manera que hoy puedo decir que casi nadie de mujeres tiene las canciones y el repertorio que tengo yo. Tengo un repertorio espectacular”, señaló.

Les encantaba cantar sus éxitos

En un punto de la entrevista, la pareja dijo que nunca se cansaron de cantar una y otra vez sus éxitos, que siempre les gustó interpretar todas y cada una de sus canciones.

“A mí me gusta cantar las canciones. El intérprete se desdobla del compositor en algunas ocasiones. Cada día es una nueva vida en la vida, es retomar la obra y volver a vivirla en ese momento, volver a sentirla”, dijo Diego Verdaguer.

“Uno va evolucionando en la vida, cambia de forma de vivir en muchos aspectos y también de forma de pensar, aunque la esencia y la base es la misma. Entonces tienes esa oportunidad y él que es artista, el que es intérprete también, tiene ese compromiso de volver a compenetrarse en la interpretación de esa obra y recrearla en ese momento. Eso nos lleva a no aburrirnos. El volver a hacerla una y otra vez”, agregó el cantante.

Para Amanda Miguel, es inconcebible que un artista pise el escenario aburrido.

“La gente percibe cuando el artista está aburrido, o sea no puedes estar en un escenario aburrido, o sea que h****, la verdad. Y ya de por sí la gente tiene flojera, va encima ir a ver un artista que esté de h****, ¡No, no, no! No puedes permitir de ninguna manera cantar una de todas tus canciones aburrido”, dijo Amanda Miguel.

“Yo no soportaría esa situación. Yo me sobrepongo ante la situación aunque me esté muriendo, aunque tenga dolor de panza o muchas ganas de ir al baño. O sea, el artista tiene que sobreponerse a como dé lugar de cualquier situación física y mental”, agregó.

Su visión y opinión de la música actual

Al momento de la entrevista, en 2018, el género urbano estaba en pleno florecimiento en las listas de popularidad a nivel mundial. Despacito de Luis Fonsi sonaba en todos los lugares y artistas como J Balvin y Maluma daban de que hablar con sus canciones.

¿Qué pensaba Diego Verdaguer del género urbano?

“Yo creo, yo siento que la música ahora es más simple, pero a su vez es más catchy, no hay tiempo. Entonces tiene que ser muy inmediata. Son dos acordes al principio, una introducción muy sencilla que te atrapa inmediatamente en el aspecto bailable”, dijo.

“El estilo de los cantantes también… y toda esa onda que se puso de moda, que es parte también de una forma de atrapar a la gente. Más que lucir una bella voz, lucen un estilo, buscan un estilo, un sello. Los artistas se anuncian en sus propios discos, son más irreverentes. Nosotros deseábamos hacer el amor con cuatro chicas quizá, pero no lo decíamos en las canciones”, agregó.

“También es mucho más fácil escribir las canciones como las escriben ahora, porque utilizan la rima y toda la cacofonía para que todo suene de tal forma que se pegue al oído. Utilicen esa forma, no respetan las acentuaciones. Ahora hay muchos artistas y compositores que ya no respetan los acentos, están desfigurando el idioma”, dijo Diego Verdaguer.

“Lo que está sucediendo, no se lo puede criticar nada más se lo puede analizar, pero se puede disfrutar, tomar lo bueno y positivo y que disfruten mucho la gente que lo escucha, la gente que lo baila, la gente que lo consume porque es un chicle, se consume, dura un ratito y desaparece”, contó.

“La gente ahora quiere más y más y más y más rápido. La ventaja que nosotros dentro de nuestra realidad podemos ostentar es que hemos permanecido a lo largo de muchos años y nuestras canciones de alguna manera permanecen en muchos. Sí, no llenamos los estadios que llenamos en los ochentas, pero seguimos llenando teatros muy hermosos”, dijo Verdaguer.

