Más de 1.000 estudiantes sufrieron abuso sexual en esta universidad. Un exjugador de la NFL quiere que se escuchen sus historias

Alejandra Ramos

(CNN) — A lo largo del crudo invierno, durante la lluvia y la nieve, Jon Vaughn alternó entre dormir en una tienda de campaña o en una caravana frente a la casa del expresidente de la Universidad de Michigan, Mark Schlissel.

Vaughn, exjugador de fútbol americano de la Universidad de Michigan y de la NFL, es una de las más de 1.000 personas, en su mayoría hombres, que dicen que fueron abusados ​​por el médico de atletismo Robert Anderson, quien trabajó para la universidad desde 1966 hasta 2003 tratando a estudiantes de todos los deportes, incluidos fútbol, ​​atletismo y lucha libre.

Arzobispo de Munich dice que informe sobre abuso sexual es un “corte profundo para la Iglesia”

Anderson, quien murió en 2008, sometió a estudiantes, el 90% de los cuales eran hombres, a “conductas sexualmente abusivas” y exámenes invasivos, incluidos exámenes genitales y rectales innecesarios, según un reporte independiente de 2021 encargado por la universidad. Muchas de las víctimas de Anderson eran negras, y los sobrevivientes dicen que esto influyó en por qué se permitió que el abuso continuara durante décadas.

En sus funciones en la universidad, incluyendo director de su servicio de salud, médico del equipo para el departamento de atletismo e instructor clínico en la facultad de medicina de la universidad, Anderson abusó de hombres y mujeres de diferentes orígenes raciales, estudiantes de pregrado y posgrado, atletas, incluyendo a un dos veces campeón del Super Bowl y exluchador de clase mundial, y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer, encontró el reporte.

La universidad perdió numerosas oportunidades para detenerlo durante su carrera de 37 años, concluyó.

Este mes, la universidad anunció un acuerdo de US$ 490 millones con más de mil víctimas por el presunto abuso sexual de Anderson, el cual está pendiente de aprobación por parte de la Junta de Regentes de Michigan y los demandantes.

El Dr. Robert E. Anderson trabajó para la Universidad de Michigan desde 1966 hasta 2003. Murió en 2008.

Pero a pesar del acuerdo, la Universidad todavía enfrenta llamados para asumir la responsabilidad por su papel en el abuso, que se extendió por más de tres décadas, así como las fallas de la universidad para abordar la supuesta conducta sexual inapropiada y el abuso actual por parte de y hacia los estudiantes y el personal universitario.

Las víctimas dicen que a pesar del conocimiento del comportamiento depredador del Dr. Anderson, la Universidad de Michigan no tomó ninguna medida y, en cambio, optó por continuar permitiendo el abuso del Dr. Anderson de hombres jóvenes vulnerables hasta su retiro voluntario en 2003.

“Han demostrado que durante el último medio siglo… [no] están interesados ​​en la seguridad de los estudiantes como una prioridad”, dijo Vaughn, quien jugó para la Universidad de Michigan de 1988 a 1990.

“Han demostrado la incapacidad de vigilarse a sí mismos de manera constante, en lo que respecta a la agresión sexual”, afirmó.

Schlissel, quien fue despedido este mes de su cargo como presidente luego de una denuncia anónima de que “podría haber estado involucrado en una relación inapropiada con un empleado de la Universidad”, se disculpó por la “trágica mala conducta” de Anderson y dijo en un comunicado que la universidad se compromete a resolver los reclamos de las víctimas.

Pero Vaughn, de 51 años, a quien se le diagnosticó cáncer de tiroides y ha estado protestando durante más de 100 días, dice que seguirá durmiendo afuera de la casa del rector de la universidad. “Los problemas de agresión sexual, violencia y violación están en el campus”.

Vaughn también es uno de los muchos involucrados en cientos de demandas individuales y demandas colectivas presentadas contra la Universidad de Michigan y la Junta de Regentes por sobrevivientes.

Hombres negros tratados de manera diferente

Las acusaciones contra Anderson se asimilan a las del deshonrado médico de gimnasia estadounidense Larry Nassar en la Universidad Estatal de Michigan y Richard Strauss en la Universidad Estatal de Ohio. Ellos también eran médicos que abusaron de sus puestos de confianza para explotar sexualmente a estudiantes universitarios y atletas.

Con más de mil personas, en su mayoría hombres, que afirman que Anderson abusó de ellos, los abogados que representan a las víctimas dicen que puede ser el caso más grande de abuso sexual por parte de una sola persona en EE.UU. La escala del presunto abuso supera la de Michigan State, Ohio State e incidentes similares en otras universidades de EE.UU.

Pero el caso no ha recibido tanta cobertura mediática como la del abuso de Nassar.

La Asociación Estadounidense de Psicología se disculpa por contribuir al racismo sistémico

Un número desproporcionado de las víctimas son afroamericanos, dijo Vaughn a CNN.

“No creo que el mundo en este momento esté listo para completar ese espectro de cara al abuso e incluir a los hombres afroamericanos”, comentó Vaughn a CNN.

El abogado Mike Cox, que representa a 174 víctimas en una mediación judicial federal confidencial con la Universidad de Michigan, le dijo a CNN que alrededor del 40% de las 1.000 víctimas de Anderson son hombres afroamericanos.

“No hemos hecho un análisis formal porque todos son víctimas y son vistos por igual en ese sentido. Pero claramente la cantidad de sobrevivientes de víctimas afroestadounidenses es mucho, mucho más alta que su número en la sociedad estadounidense”, dijo Cox a CNN por correo electrónico.

Los estadounidenses negros representan solo el 13,4% de la población estadounidense.

El porcentaje de sobrevivientes afroamericanos también es “dramáticamente más alto” que sus porcentajes como parte de la base de estudiantes de la Universidad de Michigan, dijo Cox.

La Universidad de Michigan acordó trabajar hacia una meta del 10% de matriculación afroamericana para 1973, pero no alcanzó esta meta: la matriculación de estudiantes negros había disminuido en 1987 al 5,3% del alumnado desde el máximo del 7,7% en 1976 y nunca alcanzó la meta del 10% que tenían como objetivo los administradores a principios de los años 70.

Desde la década de 1980 hasta 1996, hubo un aumento del 10% en la matrícula de estudiantes afroamericanos. Sin embargo, los esfuerzos para aumentar la inscripción de afroamericanos para reflejar el 14% de la población negra del estado de Michigan no ha tenido éxito, según la universidad.

Vaughn dijo que le tomó años incluso reconocer como abuso lo que le había sucedido, y que en las comunidades de color, “que los hombres incluso discutan su abuso se ve como una debilidad. En esas comunidades, estás obligado a ser rudo y fuerte”.

“Hemos estado luchando para tener una voz, típicamente en este país, durante más de 400 años, estamos constantemente y hemos sido históricamente marginados o deshumanizados de muchas maneras. Así que realmente creo que esos dos factores crean esta tormenta perfecta”, aseguró.

Jon Vaughn dijo que continuará su protesta en la universidad.

El abogado Parker Stinar, que representa a unos 200 de los sobrevivientes, estuvo de acuerdo y agregó que el caso de Anderson no ha recibido tanta cobertura mediática ni reconocimiento público como otros casos de abuso sexual porque la gran mayoría de los sobrevivientes son hombres negros mayores.

“Para Larry Nassar, había mujeres blancas de 30 años, mientras que para el Dr. Anderson, la gran mayoría de los sobrevivientes son negros y tienen entre 50, 60 y 70 años. Este caso se pasa por alto en parte debido a eso”, le dijo a CNN.

“Creo que nuestra sociedad menosprecia a los hombres que son abusados ​​sexualmente, y ni hablar de los hombres negros grandes, fuertes y atléticos que son abusados ​​sexualmente, en comparación con lo que perciben como mujeres blancas inocentes”, agregó Stinar. “Porque tienen esta influencia social que les pregunta a los hombres: ¿Cómo pueden permitir que los abusen sexualmente?”.

Rebecca Wanzo, profesora de estudios de la mujer, el género y la sexualidad en la Universidad de Washington, en St. Louis, le dijo a CNN que la raza juega un papel importante en la forma en que los medios reportan sobre la violencia y el abuso.

“Si no tienes a alguien que sea el rostro de algo que ellos [los medios] presentan, o parece una víctima ideal sobre la que la gente quiere contar una historia, históricamente, eso es algo que realmente puede afectar la capacidad de un historia para viajar”, explicó.

Esto, dijo, suele ser un problema cuando se trata de denunciar problemas como el abuso sexual y el asesinato.

“La violencia sistémica a menudo tiende a recibir menos atención, por lo que no se denuncia la violencia contra las personas de color, la violencia sistémica en general, en términos de clase y otros factores”, indicó.

Estereotipos racistas

“No tenemos un lenguaje para hablar sobre los negros como violables en EE.UU., porque los estereotipos racistas de los hombres negros como violadores y violentos nos impiden mirar los datos recopilados por los CDC durante la última década”, le dijo a CNN Tommy Curry, profesor de filosofía y presidente de Filosofía Africana y Estudios de Hombres Negros en la Universidad de Edimburgo.

Casi 1 de cada 5 (19,4%) hombres negros no hispanos han experimentado violencia sexual por contacto —que incluye violación, obligar a penetrar a otra persona, coerción sexual y contacto sexual no deseado— en su vida según la encuesta nacional sobre violencia sexual y de pareja íntima de los CDC 2010-2012, que es la última fecha publicada desglosada por raza o etnia.

Los datos de la psicología social muestran que “los hombres negros siempre son percibidos como más altos, más agresivos o violentos, más propensos al conflicto, más atléticos de lo que realmente son”, dijo Curry.

“Y son esas percepciones sociales que se han relacionado con formas de deshumanización, comparándolos con simios, una especie de bestias y animales primitivos, las que encajan en la forma en que pensamos en los hombres negros, tanto atletas como una especie de súper depredadores, como superhumanos”.

Los asistentes agregan sus firmas a un tablero en apoyo de los sobrevivientes de abuso sexual en una vigilia frente a la casa del presidente saliente de la Universidad de Michigan, Mark Schlissel, el 13 de octubre de 2021 en Ann Arbor, Michigan.

La exgimnasta Trinea Gonczar, quien testificó contra Larry Nassar, le dijo a CNN que en su trabajo de apoyo a las víctimas de abuso sexual, aprendió que “la mayoría de los hombres, pase lo que pase, si han sido agredidos, no denunciarán por vergüenza”.

Nassar, médico desde hace mucho tiempo del equipo de gimnasia de EE.UU. y de la Universidad Estatal de Michigan, cumple una sentencia de 60 años en una prisión federal por cargos de pornografía infantil, y también fue sentenciado a 40 a 175 años en una prisión estatal en Michigan después de declararse culpable de siete cargos de conducta sexual criminal.

Gonczar estuvo pasando tiempo con Vaughn en su protesta para mostrar solidaridad con los sobrevivientes de abusos en la Universidad de Michigan.

“En mi caso, como mujer privilegiada, mi perpetrador está en la cárcel, recibimos un acuerdo. Soy blanca y vengo de un deporte caro, per se: tienes que tener dinero para tener que estar en ese deporte”, señaló Gonczar.

Gonczar ahora trabaja como directora de desarrollo en Avalon Healing Center, que brinda apoyo a víctimas de abuso sexual.

“Tuve que aprender que soy una persona blanca privilegiada y que no todos los abusos son iguales”, dijo.

Las familias de personas negras y de color desaparecidas están frustradas por el “síndrome de la mujer blanca desaparecida”

Hay varias razones por las que los hombres negros eligen no denunciar el abuso, dijo Curry a CNN.

“Sabemos por entrevistas con víctimas negras que no son solo las presiones de que no les crean, sino también de ser percibido como el agresor”, explicó.

Curry apuntó que su investigación había demostrado que en los casos de violencia doméstica, los hombres negros permanecían en situaciones de abuso o no denunciaban la victimización.

“Temen que la policía o el sistema de justicia penal o la sociedad los vean como perpetradores y sean criminalizados aún más severamente que por los tipos de abuso y violencia que sufren”, dijo Curry.

Cuando los hombres negros informan que han sido víctimas de otros, “se activan diferentes estereotipos”, agregó Curry.

“Muchos racistas dirían: ‘No, él realmente fue el agresor, trató de violarme, yo no violaría a un hombre. No fui yo. Esta persona era violenta o agresiva, o es un traficante de drogas, un ladrón.’ Todos estos estereotipos raciales se utilizan para socavar la credibilidad de los hombres negros que son víctimas en formas que otros grupos no tienen que enfrentar”, dijo.

Wood habla sobre los presuntos abusos de su ex, el cantante Marilyn Manson 1:26

Condiciones que permiten el abuso

El abogado Stephen Estey le dijo a CNN que Anderson pudo aprovecharse fácilmente de sus víctimas. “Algunos de estos hombres venían del centro de la ciudad [que no tenía] la mejor atención médica en ese entonces”, indicó Estey, que representa a unos 80 sobrevivientes.

“Algunos de ellos nunca tuvieron un [examen] físico, por lo que no sabían lo que debería haber sido un examen físico. Y el Dr. Anderson les decía, si quieres jugar al fútbol, ​​es parte del proceso”, dijo Estey a CNN.

Wanzo dijo que el compromiso a nivel nacional con la protección de los programas atléticos “particularmente hace que las personas negras sean vulnerables en EE.UU. porque son desproporcionadamente frecuentes en algunos de estos programas”.

Anderson se desempeñó por primera vez como médico de los Servicios de Salud de la Universidad y fue trasladado al Departamento de Deportes en 1981 después de que “reportes creíbles de mala conducta” le llegaran al entonces vicepresidente adjunto de Servicios Estudiantiles Thomas Easthope a fines de 1978 o 1979, según el reporte de WilmerHale.

“El hecho de que lo cambiaran de cuidado general al programa deportivo como si [los atletas] fueran una especie de personas desechables dice mucho sobre cómo pensó la institución sobre cómo tratar con la persona problemática: valoran el atletismo como institución, pero las personas que participan en el atletismo y ganan algo de dinero son desechables”.

Vaughn le dijo a CNN que hay una “serie de dinámicas” aparte de la raza que ayudan a perpetuar “esta cultura de abuso en el deporte”.

“Creo que es la dedicación del atleta a este deporte específico y la abrumadora confianza que tienden a tener en sus entrenadores debido al enfoque que se necesita para tener éxito en el deporte”, dijo Vaughn.

Los entrenadores y el personal médico suelen ser las personas más poderosas en la vida de un niño y un estudiante atleta, agregó.

Si los deportes crean las condiciones perfectas para el abuso, entonces las instituciones no se regulan a sí mismas, dicen los sobrevivientes.

“Realmente son las instituciones las que protegen sus marcas y la posición que ocupan dentro de ese deporte, porque realmente quieren que ese deporte sea un catalizador para su ganancia financiera en lugar de preocuparse por sus médicos deportivos que en realidad son depredadores”, comentó Gonczar, una gimnasta que fue tratada por Nassar durante 15 años, y que estima que fue abusada unas 856 veces, dijo.

Varias de las mujeres dijeron que habían denunciado el abuso de Nassar anteriormente, pero que los sistemas de autoridad, incluidos USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. y la Universidad Estatal de Michigan, no tomaron en serio sus preocupaciones.

“Absolutamente no ha cambiado lo suficiente”, dijo Gonczar.

“En EE.UU. se está tardando tanto en lograr que estas grandes instituciones sean conscientes y estén dispuestas a ser responsables y transparentes, y tener personas en los roles de liderazgo que estén dispuestas a facilitar eso”, advirtió Gonczar.

Abuso en el campus entre estudiantes es un problema continuo

La Universidad de Michigan finalizó una nueva política de mala conducta sexual y de género en septiembre, pero los críticos dicen que el abuso y la agresión entre estudiantes y por parte del personal de la universidad aún no se están abordando lo suficientemente bien.

Vaughn dijo que desde que ha estado protestando, los estudiantes se le acercaron y le contaron sus propias experiencias de agresión y abuso sexual en la universidad.

Se reportaron 157 denuncias de agresión sexual a la Oficina de Equidad Institucional (OIE, por sus siglas en inglés) de la Universidad desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, según su reporte anual.

La División de Seguridad y Protección Pública de la Universidad (DPSS, por sus siglas en inglés), que registra los incidentes reportados, las agencias de aplicación de la ley y las autoridades de seguridad del campus, describió 18 violaciones en el campus y 31 reportes de caricias no asociadas con Anderson en 2020.

Se realizaron unos 106 reportes de agresión sexual al Centro de Concientización y Prevención de la Agresión Sexual (SAPAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad en 2020, frente a 151 en 2019 y 168 en 2018.

Vaughn dice que ha hablado con estudiantes que sienten que el acoso sigue siendo un problema en la universidad.

Hubo 77 casos reportados de acoso sexual y 57 reportes de acoso, según la División de Seguridad y Protección Pública de la Universidad, que proporcionó los datos como “información adicional sobre reportes de delitos en el campus”.

La matrícula del campus en 2019 fue de 48.090 estudiantes y 47.907 matriculados en 2020.

“Todos los reportes dentro de las agencias universitarias han fallado esencialmente a todos los estudiantes y a todos los atletas, porque no han hecho nada para apoyar o proteger de manera consistente”, dijo Vaughn.

“Los maestros dijeron que si apoyas o incluso ayudas a reportar el punto de vista de un estudiante, es como un suicidio profesional”, agregó.

Alrededor del 42,4% de los estudiantes de Michigan dijeron que habían experimentado al menos un tipo de comportamiento de acoso desde que ingresaron a la escuela, y más de una cuarta parte (26,9%) de las mujeres universitarias informaron contacto sexual no consensuado, según una encuesta sobre el ambiente del campus con respecto a la conducta sexual inapropiada.

De las mujeres que dicen haber sufrido acoso, el 8,9% de las estudiantes universitarias de Michigan informaron que la persona era maestro, asesor, jefe, supervisor ​​o compañero de trabajo en comparación con un promedio del 4,8% de las estudiantes universitarias y en las 33 escuelas encuestadas en la encuesta general, que analizó las respuestas de un total de 181.752 estudiantes de 33 colegios y universidades.

Alrededor del 31,8% de los estudiantes graduados o profesionales de Michigan reportaron que su acosador era un maestro, asesor, jefe, supervisor o compañero de trabajo, en comparación con un promedio de 16,5% en la encuesta general.

Vaughn ha dormido en una tienda de campaña y más tarde, en un tráiler, para protestar en la Universidad por cuestiones de abuso y agresión sexual.

La encuesta general encontró que en las 33 escuelas encuestadas, más de la mitad de las mujeres universitarias (59,2%) y los estudiantes transgénero, genderqueer y no binarios (65,1%) reportaron haber experimentado al menos un comportamiento de acoso.

“Hablo con muchos estudiantes, muchos de ellos sienten que con las agresiones que les han sucedido, la universidad no ha podido lidiar con eso adecuadamente”, dijo a CNN Charlie Kolean, presidente de Michigan Students Against Sexual Assault.

“Normalmente, el caso no se remitirá penalmente. Además, muchos sobrevivientes de agresiones no quieren pasar por el proceso de la universidad para denunciar la agresión, porque es bastante arduo”, agregó.

Emma Sandberg, exalumna y fundadora del grupo de activismo Roe v. Rape le dijo a CNN: “En general, es muy difícil ser un sobreviviente en la Universidad de Michigan. El centro de prevención de agresiones sexuales no proporciona ningún recurso real, los líderes universitarios se han involucrado en conducta sexual inapropiada y aquellos que pasan por el proceso del Título IX que consume todo están traumatizados por él y rara vez reciben justicia, apoyo o validación”.

“Necesitamos un centro de apoyo para los sobrevivientes, no solo preventivo, y necesitamos métodos de prevención más efectivos en todos los niveles”, dijo Sandberg, quien se graduó en 2021.

Además de Anderson, al menos cinco profesores y funcionarios universitarios actuales y anteriores han enfrentado acusaciones de acoso o abuso sexual en los últimos años.

En una declaración a CNN, Rick Fitzgerald, vicepresidente asociado de Asuntos Públicos y Comunicaciones Internas de la Universidad de Michigan, dijo: “Alentamos a que se reporte cada incidente de mala conducta y tomamos medidas”, señalando el reporte anual de la universidad para obtener más detalles.

El príncipe Andrés niega las acusaciones de abuso sexual y exige un juicio con jurado en la demanda de Virginia Giuffre

“SAPAC tiene una historia de 30 años de apoyo y defensa de los sobrevivientes de conducta sexual inapropiada, a través de una variedad de servicios de apoyo, según las necesidades individuales”, dijo, señalando los recursos confidenciales de la universidad para estudiantes y personal.

Agregó: “La Universidad de Michigan siempre se ha tomado en serio la conducta sexual inapropiada y hemos aumentado nuestros esfuerzos de manera constante”, y señaló que el Centro de Concientización y Prevención de Agresiones Sexuales (SAPAC, por sus siglas en inglés) ha estado en el campus durante casi 40 años.

Fitzgerald agregó que cualquier caso que involucre comportamiento delictivo “primero se entrega a la policía y la investigación del ECRT se suspende para que la actividad delictiva siempre pueda abordarse primero”.

Vaughn quiere que la universidad revise su acercamiento de la mala conducta.

“No puedes celebrar solo partes de tu historia, debes lidiar con toda tu historia para desarraigarla y cambiar esa cultura”, dijo.

“Porque cuanto más lo ignoras, más lo perpetúas y más empodera a otros depredadores, porque están viendo la falta de disciplina o las consecuencias para los depredadores en serie y los violadores que luego les dan luz verde a otros para tomar esas decisiones y se aprovechan de los jóvenes y de las jóvenes”.

El abogado codirector de la clase, E. Powell Miller, le dijo a CNN que su equipo busca “desagravio de demanda colectiva para realizar reformas, políticas y procedimientos para evitar que vuelva a ocurrir un problema de Anderson”.

El abogado Jonathan Selbin, codirector del grupo en una demanda colectiva contra la Universidad, le dijo a CNN: “Si bien pagar dinero a las víctimas es un primer paso crítico, la Universidad de Michigan también debe comprometerse con cambios en todo el sistema que reúnan a todas las partes interesadas para reformar el campus y la cultura institucional y evitar que vuelvan a ocurrir abusos como este”.

Vaughn quiere que la universidad cree programas que capaciten a los estudiantes para denunciar casos de violencia sexual y fortalezca los mecanismos para proteger a los estudiantes.

En julio pasado, la universidad anunció revisiones sobre cómo abordará la conducta sexual inapropiada, incluida la creación de una nueva oficina con nuevos recursos “significativos” para el apoyo, educación y prevención. La oficina fue inaugurada en agosto.

“Sabía que no había nada que pudiera hacer en mi protesta para cambiar lo que me sucedió. Pero podríamos revelar la verdad aquí en Michigan y también hacer que este lugar sea más seguro ahora y en el futuro, para que estas atrocidades no sigan ocurriendo”, afirmó Vaughn.

“Queremos cambiar la narrativa, así como la cultura. Entonces, hasta que eso esté hecho, no me iré”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.