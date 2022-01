Ya pasó lo peor del “nor’easter” con nevadas récord, pero aún persisten vientos “peligrosamente fríos” en algunas áreas

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Lo peor del nor’easter que arrojó nevadas récord en partes de la costa este ya pasó, pero los vientos helados “peligrosamente fríos” se mantuvieron en algunas áreas el domingo por la mañana, dijeron los meteorólogos.

Aproximadamente un millón de personas en el noreste estaban bajo alertas de tiempo invernal el domingo temprano, frente a los casi 16 millones que se vieron afectados por tales alertas el sábado por la noche.

Las advertencias de ventisca, que afectaron a millones en varios estados el sábado, también se han reducido al este y norte de Maine, donde más de 240.000 personas se vieron afectadas a la 1 a.m. del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Una ventisca, según la define el NWS, requiere nieve que sopla o cae, vientos de al menos 56 kilómetros por hora y una visibilidad de un cuarto de kilómetro o menos durante al menos tres horas.

Esas condiciones se alcanzaron el sábado en varios lugares de Rhode Island y el este de Massachusetts, incluido Boston, dijo el NWS.

Se espera que la velocidad del viento, que alcanzó más de 128 km/h el sábado en el este de Massachusetts, disminuya a alrededor de 24-40 km/h el domingo, aunque las ráfagas podrían ser más altas en algunas áreas locales, según el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Más tarde el domingo, algunas áreas, incluidas Buffalo, Nueva York y Pittsburgh, verán que las temperaturas mejoran aproximadamente 10 grados.

Mientras tanto, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia verán un ligero descenso de unos 4 grados el domingo.

“Aunque las temperaturas van a recuperarse (el domingo), tendremos que ser pacientes para cualquier calentamiento real, que no llega hasta la mitad de la semana”, dijo Van Dam.

El frío gélido sigue a una densa nevada que batió récords en todo el noreste en partes del sur de Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

La tormenta se convirtió en una “bomba ciclónica” el sábado por la mañana, lo que significa que se fortaleció rápidamente y la presión barométrica cayó más de 24 milibares en 24 horas, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

La tormenta causó estragos en el transporte de la región, creando condiciones peligrosas en las carreteras y demoras y cancelaciones en los viajes aéreos y ferroviarios.

Más de 3.580 vuelos dentro, hacia o desde EE.UU. fueron cancelados el sábado, según FlightAware, y más de mil ya fueron cancelados para el domingo desde la madrugada. Las principales aerolíneas ofrecieron exenciones y opciones alternativas a los pasajeros cuyos viajes se vieron afectados por la tormenta.

Récord de nieve y vientos

La bomba ciclónica trajo fuertes nevadas que se acumularon rápidamente a medida que los vientos rugientes soplaban por la región.

La ciudad de Stoughton, Massachusetts, registró la asombrosa cantidad de 78,4 centímetros de nieve el sábado por la noche, dijo el NWS. Y los vientos en partes del condado de Barnstable, Massachusetts, donde se encuentra Cape Cod, alcanzaron los 130 km/h el sábado, dijo el servicio.

Para el domingo por la mañana, podrían caer hasta 60 cm de nieve desde Long Island a través de Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Maine, dijeron los meteorólogos de CNN.

Una vista aérea muestra la capa de nieve en Central Park el sábado. (Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)

Aquí hay algunos récords notables de nevadas:

Atlantic City, Nueva Jersey: la ciudad aplastó su récord histórico de nevadas de enero el sábado, alcanzando un total mensual de 84,3 centímetros de nieve. El récord mensual anterior de 51,5 centímetros se estableció en enero de 1987. Los 35 centímetros de nieve de la ciudad el sábado también batieron su récord anterior para la fecha del calendario, que se estableció en 2014 en 18,5 centímetros.

Boston: el Aeropuerto Internacional Logan registró al menos 60 centímetros de nieve el sábado por la noche, indicó el NWS, lo que convierte al sábado en el día más nevado de enero que Boston ha registrado y empatando el récord de mayor total de nevadas en un día. El récord anterior se estableció el 27 de enero.

Central Park, Nueva York: el icónico parque vio 18,5 centímetros el sábado, superando el récord anterior del 29 de enero de 12 centímetros establecido en 1904.

Filadelfia: la ciudad fue golpeada con 14,7 centímetros de nieve el sábado, superando el récord anterior de 12,7 centímetros establecido el 29 de enero de 1904.

Boston has tied the record for biggest 1 day snowfall! 23.6 inches. The storm total is 23.8 but 0.2″ fell on 1/28 pic.twitter.com/NN7dKkPqe4 — NWS Boston (@NWSBoston) January 30, 2022

Se mantienen los cortes de luz

Los fuertes vientos de la tormenta provocaron la caída de líneas eléctricas, dejando a miles de personas aún en la oscuridad.

Casi 65.000 hogares y negocios en Massachusetts se quedaron sin electricidad la madrugada del domingo según PowerOutage.us, frente a los más de 88.000 del sábado por la noche.

Los peatones se abren camino a través de la fuerte nevada en Times Square en Nueva York el sábado. (Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)

Los fuertes vientos y la nieve empujaron varios árboles a lo largo de la isla de Nantucket, mientras que algunas áreas quedaron sin electricidad debido a los cables caídos, informó a CNN el jefe de bomberos de la isla, Stephen Murphy, el sábado por la tarde. Varias carreteras también fueron cerradas debido a las inundaciones, dijo el jefe.

“Tenemos inundaciones costeras cuando tenemos este tipo de tormentas, pero hoy fue bastante intenso”, dijo a CNN Jason Graziadei, editor del boletín local Nantucket Current. “La gente (está) simplemente agazapada aquí”.

Scituate, una ciudad costera de Massachusetts al sureste de Boston, sufrió algunas inundaciones de leves a moderadas durante la marea alta el sábado por la mañana, y el agua salpicó los diques, dijo a CNN el administrador de la ciudad, Jim Boudreau.

En Marshfield, otra ciudad costera de Massachusetts, cerca de 1,2 metros de agua inundaron el malecón durante la marea alta, dijo a CNN el administrador de la ciudad, Michael A. Maresco.

Jason Hanna, Christina Maxouris, Brynn Gingras, Brian Todd, Artemis Moshtaghian, Liam Reilly, Tyler Mauldin y David Williams de CNN contribuyeron a este reporte.

