Tom Brady anuncia oficialmente su retiro de la NFL

macamilarincon

(CNN) –– La leyenda del fútbol americano Tom Brady anunció su retiro de la NFL a través de una publicación de Instagram este martes.

Brady, de 44 años y mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, lleva 22 temporadas en la NFL. Fue tres veces jugador más valioso (MVP) y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

Noticia en desarrollo…

