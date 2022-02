¿Eres un “tinglehead”? El extraño mundo del ASMR

Alexandra Ferguson

(CNN) — ¿Escuchar un susurro te produce un cosquilleo en el cuero cabelludo? ¿Te parece relajante ver cómo te pasan las tijeras junto a las orejas en la peluquería?

¿Qué te parece el sonido de las uñas al chasquear suavemente, el golpeteo de un pincel sobre un lienzo o el ruido de un papel aluminio al desenvolver un caramelo?

Si estos sonidos e imágenes provocan en tu cerebro una sensación de “efervescencia” relajante, entonces eres un “tinglehead”, uno de los 20% de personas que, según algunos expertos, experimentan una respuesta sensorial meridiana autónoma, o ASMR (por sus siglas en inglés).

¿Es una sensación real o imaginaria? Hay muy poca investigación sobre el fenómeno, así que nadie lo sabe realmente. Pero hay legiones de fans que confían en la ASMR, diciendo que las acciones de los videos fomentan un estado meditativo relajante que reduce la ansiedad y los ayuda a conciliar el sueño.

Algunas personas llegan a llamar a los cosquilleos del ASMR, que pueden bajar en cascada por el cuello y los hombros y por todo el cuerpo, “orgasmos cerebrales”.

“Quienes experimentan el ASMR suelen describirlo como ‘chispeante’ o ‘estática’, pero los cosquilleos pueden variar según las personas”, explica Richard Craig, fundador de ASMR University, un sitio web dedicado a entender e investigar esta extraña sensación. “Para mí es como si mi cerebro se volviera borroso y sintiera un ligero cosquilleo”, afirma Craig, autoproclamado “tinglehead” y profesor de ciencias biofarmacéuticas en la Universidad de Shenandoah, en Virginia.

¿Podría sentirse como la piel de gallina?

“No, la piel de gallina no. Se puede ver y sentir la piel de gallina en la superficie de la piel. Esto es una sensación más profunda”, explicó Craig.

Además de sus propias percepciones, la visión de Craig sobre este inusual fenómeno proviene de una encuesta sobre el ASMR que realiza en su sitio web, en la que los aficionados al cosquilleo comparten lo que desencadena sus sensaciones. La mayoría de los que afirman haber experimentado el ASMR son mujeres, se consideran artísticas o creativas y provienen de todas partes del mundo, afirma.

“El ASMR es una experiencia global”, afirma Craig. “Por lo que veo en mi página web, se experimenta en más de 100 países diferentes, lo que apoya la teoría de que se trata de algo biológico más que cultural”.

Millones de “tingleheads”

Sea lo que sea, el ASMR ha arrasado en YouTube. Desde que el primer video sobre el cosquilleo llegó a Internet en 2013, los ansiosos fans han impulsado el crecimiento de millones de clips de ASMR con susurros suaves y movimientos calmantes y repetitivos.

Uno de los videos, que cuenta con más de 13 millones de visitas, muestra uñas bellamente cuidadas acariciando o golpeando objetos junto a un micrófono. Otros sonidos que se dice que desencadenan el hormigueo son los de personas comiendo alimentos crujientes como pepinillos, el rasgado de papel, el goteo de agua, el cepillado del pelo, el zumbido, la masticación, el zumbido y el ronroneo.

Una de las principales proveedoras de ASMR en YouTube tiene más de 2,5 millones de suscriptores en su canal de susurros y más de 38 millones de visitas a su éxito de 2017, “ASMR 20 Triggers to Help You Sleep”.

Si eres un fanático de algo más ruidoso, esta estrella de YouTube y sus amigos están felices de morder, crujir y masticar ruidosamente pollo frito crujiente y panales dulces y pegajosos para tu placer auditivo, ¿o tal vez prefieras hash browns y hamburguesas?

Zoë Kravitz formó parte del primer comercial ASMR del Super Bowl.

Los anunciantes han tomado nota. La actriz Zoë Kravitz protagonizó el primer anuncio de ASMR del Super Bowl este año. Los dulces de mantequilla de maní Reese’s crearon una película de más de una hora de duración en la que aparecen cinco personas susurrando mientras desenvuelven caramelos.

McDonald’s tiene un anuncio en el que aparece una chica joven comiendo nuggets de pollo y sorbe una bebida. El canal de YouTube de KFC en el Reino Unido también se ha metido en la onda del ASMR, con una relajante voz británica que compara las gotas de lluvia con el sonido de freír pollo.

Detrás del cosquilleo

La investigación sobre el ASMR está en sus primeras fases. Craig ha realizado uno de los pocos estudios científicos sobre el tema, utilizando resonancias magnéticas funcionales para estudiar las reacciones en el cerebro de personas que se han autoidentificado como “tingleheads”.

Craig dice que la parte del cerebro que se ilumina durante un episodio de cosquilleo es el centro de recompensa. Allí es donde se produce la oxitocina, la hormona del bienestar, también conocida como la “hormona del amor o la confianza”. Es la misma parte del cerebro que se vuelve adicta a las drogas, como la cocaína y la heroína.

“Lo que podría explicar por qué la gente puede quedarse mirando estos videos de golpes y crujidos durante una hora o más”, afirma Craig.

El profesor de psicología de la Universidad de Winnipeg, Stephen Smith, también ha estudiado las personalidades de las personas con ASMR, y ha descubierto que puntúan alto en curiosidad y neuroticismo, y más bajo en diligencia, extraversión y simpatía.

“Las personas con ASMR puntúan alto en el rasgo de personalidad ‘apertura a la experiencia’. Creo que son más receptivos a determinados tipos de experiencias físicas, auditivas y visuales que el resto de nosotros”, afirma Smith.

Mi inesperada sinestesia: así fue como quedé ciega y comencé a oír los colores

Según Smith, el ASMR entra en la misma categoría sensorial que la sinestesia, en la que los sentidos se mezclan y la gente saborea formas, ve sonidos en color, siente la música como un toque en la nuca o ve letras y números en color.

Aunque los informes sobre la sinestesia se remontan a siglos atrás, la ciencia apenas fue capaz recientemente de medir la actividad cerebral para demostrar su existencia. En la actualidad, los investigadores creen que algunos tipos de sinestesia pueden ser genéticos. La afección suele aparecer en la infancia, y muchas personas disfrutan del aporte sensorial extra que recibe el cuerpo.

Smith también colocó a los autoproclamados “tingleheads” en escáneres de resonancia magnética funcional para ver cómo estaban conectados sus cerebros en estado de reposo. Encontró “patrones inusuales de conexiones” en áreas del cerebro relacionadas con la atención y las sensaciones, “y en algunos casos, las áreas cerebrales que formaban parte de una red aparecían en cambio en redes diferentes, lo que sugiere que había algún tipo de cableado cruzado”.

En otro estudio, Smith utilizó electroencefalogramas, o máquinas de EEG, para medir la actividad de grupos de neuronas en los cerebros de las personas que dicen experimentar el ASMR. Smith descubrió que, cuando las personas empezaban a experimentar cosquilleos, se producía un repentino aumento de las ondas alfa, que indican un estado de reposo en la vigilia.

“Las ondas alfa se asocian a experiencias de tipo meditativo”, afirma Smith. “Esto sugiere que lo que la gente describe como ASMR es bastante similar a una experiencia meditativa relajante”.

Estas son las 5 aplicaciones más populares para hacer meditación

Un sentimiento de conexión

Craig cree que es el efecto calmante del ASMR lo que hace que los aficionados al cosquilleo vuelvan una y otra vez. A la gente le encanta la profunda sensación de relajación que sienten después de que un practicante de ASMR haya hablado de forma cariñosa y relajante, dijo.

“Es muy similar a la sensación de sentarse en un sofá con un ser querido con el que te sientes seguro, y cuando te sientes seguro con alguien, te relajas”, dijo Craig. “También es muy similar a la forma en que le hablamos a un bebé para calmarlo: ‘Oye, no pasa nada. Estoy aquí para ti. Estás a salvo. Me preocupo por ti’. Son comportamientos universales de cómo calmar a alguien”.

A diferencia de sentarse junto a un ser querido en un sofá, el ASMR no tiene que ocurrir en persona. Muchos YouTubers de ASMR cepillan o cortan el pelo directamente a la cámara, dando la impresión de que es el espectador el que está siendo cepillado, lentamente y con un propósito suave. Un video, que tiene más de 9 millones de visitas, muestra a una mujer poniéndose “tu” maquillaje.

“Me parece que todo esto es muy desagradable”, dijo Smith. “No puedo ver los videos porque hay una cualidad voyeurista que me hace sentir incómodo, como si estuviera entrometiéndome de alguna manera”.

Los que sí responden a los videos se sienten atraídos por la “atención personal positiva”, explica Craig. “Es la persona que está en la cámara mirando al objetivo y actuando de esta manera súper cariñosa como si te conociera de toda la vida y se preocupara por ti”.

Por muy terapéutico que parezca el ASMR, Smith se apresura a señalar que cualquier uso del ASMR no sustituiría al asesoramiento profesional para la ansiedad o el estrés, como tampoco lo haría un paseo por la naturaleza.

“Es bueno para la presión arterial salir a pasear y relajarse. El ASMR es lo mismo”, dijo. “Si alguien quiere utilizarlo terapéuticamente, sería más bien como un complemento para ayudarle a relajarse, en lugar de su tratamiento principal”.

El estrés forma parte de la vida, pero el agotamiento no tiene por qué serlo

¿Un comienzo primitivo?

¿Por qué sería tan atractiva esa atención? Craig cree en una explicación evolutiva. Afirma que podemos remontarnos a la Edad de Piedra, donde el desarrollo de la confianza puede provenir de un comportamiento de aseo y cuidado similar al de los chimpancés, “quitar algunos parásitos, quitar algunas ramitas del pelo, o lo que sea”, y de acciones lentas e intencionadas que nos beneficien de alguna manera.

“Si alguien en una cueva manipuló algo durante mucho tiempo, probablemente estaba preparando comida, creando ropa o fabricando una herramienta útil de algún tipo”, dijo Craig.

Por supuesto, no todos los hombres y mujeres de las cavernas respondían positivamente. En algún momento, algunos debieron responder con irritación, incluso con ira, a los mismos estímulos. Hoy en día, esa reacción se llama misofonía, que según los expertos puede afectar hasta a un 20% de la población.

“Se trata de una reacción extremadamente negativa, como la molestia o el asco, sobre todo ante sonidos específicos como la masticación, los chasquidos, los golpes y los susurros”, explica Craig, que añade que estos son algunos de los desencadenantes más comunes de los aspectos placenteros del ASMR también.

“Hay una tendencia a que las personas que experimentan sinestesia y misofonía también experimenten ASMR, por lo que hay una cierta superposición aquí”, dijo Smith. “Solo que para algunas personas, lo experimentan como algo placentero y para otras, lo experimentan como algo extremadamente aversivo y repulsivo”.

A pesar de la falta de investigación a profundidad sobre el ASMR, Craig cree que la gente no debe desestimar simplemente el fenómeno, ni los beneficios que proporciona a quienes lo experimentan.

“Es una herramienta más en la caja de herramientas junto con la conciencia plena, la meditación, la respiración profunda o la terapia cognitiva conductual”, dijo Craig. “Es otro aspecto del autocuidado que ayuda a la gente a lidiar con su estrés”.

