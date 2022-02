Biden dice que el líder de ISIS fue abatido en el norte de Siria; el presidente dará declaraciones pronto

CNNEE

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que el líder de ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi fue abatido durante la noche en una operación en el norte de Siria, según un comunicado de este jueves.

Biden dice que hará comentarios sobre esto más tarde este jueves a las 9:30 “sobre una exitosa operación antiterrorista en el noroeste de Siria para proteger al pueblo estadounidense y hacer del mundo un lugar más seguro”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca publicó una foto en su cuenta de Twitter mostrando a miembros del gobierno mientras observaban la operación:

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

