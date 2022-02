Una niña negra de 12 años usó un traje de baño con la frase “Black Lives Matter” en una competencia, y se negó a cambiarse cuando le dijeron que sería descalificada

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una niña negra de 12 años fue descalificada de una competencia de natación en Wisconsin durante el fin de semana por llevar un traje de baño casero con la frase Black Lives Matter, pero los organizadores revirtieron rápidamente la decisión y la dejaron nadar.

Sarah Lyons declaró a CNN que su hija Leidy Gellona está muy interesada en la justicia social y quiso usar el traje de baño luego de haber hablado sobre la muerte de Amir Locke, de 22 años, que fue abatido por la policía de Minneapolis en ejecución de una orden de detención.

Compraron letras para planchar sobre tela la noche anterior a la competencia y las colocaron en el traje.

En una entrevista concedida este miércoles al programa “New Day” de CNN, Leidy dijo que había nadado su primera carrera el domingo en el Superior High School y que se estaba preparando para su siguiente prueba cuando un funcionario voluntario le dijo que no podía competir con ese traje.

“Fui a decírselo a mi madre y le dije: ‘No me lo voy a quitar’ y mi madre dijo: ‘Vale’. Entonces, ella fue a hablar con el funcionario y empezó a hacer llamadas telefónicas porque yo dije que no”, dijo Leidy a “New Day”.

“Me sentí mal y sentí que no se me respetaba, porque quería demostrar que yo importaba”.

Lyons dijo que su hija tenía otro traje para cambiarse, pero dejó la decisión en sus manos. “Ella vino y me dijo que no se iba a quitar el traje de ningún modo y yo le dije: ‘Lo que quieras hacer yo lo apoyo'”, dijo Lyons.

“Así que le dije: ‘Si quieres quitártelo, bien, quítatelo, está totalmente bien. Si no quieres, te apoyo al cien’. Y ella dijo: ‘Mamá, no me lo voy a quitar'”.

Leidy Gellona fue descalificada de una competencia de natación en Wisconsin por utilizar un traje en apoyo a Black Lives Matter.

Lyons dijo que su hija estaba alterada y llorando.

La madre dijo que se puso en contacto con el director de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color de Duluth (NAACP, por sus siglas en inglés) para que le ayudara en la disputa.

La asociación Duluth Area Family YMCA, que patrocinó el evento, dijo que “un funcionario voluntario independiente prohibió indebidamente a una estudiante atleta participar en el encuentro, debido a su traje de baño Black Lives Matter, declarando que ‘iba en contra de la política de USA Swimming de no usar lenguaje político’”.

Leidy se perdió una carrera antes de que la decisión fuera revocada, dijo su madre.

La decisión del funcionario fue anulada por los funcionarios de la YMCA, y Leidy pudo continuar participando en el encuentro de natación, dijo la YMCA de Duluth. El funcionario fue expulsado de futuras competencias de natación organizadas por la YMCA de Duluth, dijo la organización.

“La YMCA de Duluth lamenta que la estudiante, su familia y sus compañeros de equipo hayan tenido que soportar este comportamiento inaceptable. La YMCA de Duluth continuará con su compromiso de capacitar a todo el personal y a los voluntarios en materia de diversidad, equidad e inclusión”, dijo la organización en un comunicado.

CNN se puso en contacto con USA Swimming, que es el organismo nacional que rige la natación de competición en Estados Unidos.

Black Lives Matter comenzó con un hashtag en 2012 después de la muerte a tiros de Trayvon Martin en Florida y ha crecido hasta convertirse en una gran fuerza social.

El movimiento de protesta se reavivó en los días posteriores a la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis en mayo de 2020 y tiene como objetivo arrojar luz sobre lo que denomina racismo sistémico y brutalidad policial desde los pequeños pueblos de Estados Unidos hasta sus centros urbanos.

La YMCA de Duluth anuló la decisión de un funcionario voluntario de descalificar a Leidy de un encuentro de natación por su traje de baño.

Lyons dijo que cuando se puso en contacto con la NAACP local, el presidente de la sección prometió estar allí en 15 minutos. Otros miembros del grupo acudieron a apoyar a Leidy y la animaron durante sus carreras.

“Tenemos que proteger a nuestras jóvenes negras y enfrentarnos al racismo sin ser performativos”, decía un comunicado de la sección de la NAACP de Duluth.

La YMCA dijo que prioriza la diversidad y la inclusión.

“Duluth Area Family YMCA se compromete a ser una organización antirracista y se solidariza con las comunidades negras, indígenas y de color en todo Northland [Minnesota] y en todo nuestro país. Sabemos que las vidas de los negros importan y seguiremos trabajando para educarnos, para oponernos a la desigualdad y para esforzarnos por ser aliados activos en la lucha continua por la diversidad, la equidad y la inclusión”, dijo la organización.

La ciudad de Superior está al sur de Duluth, Minnesota.

Lyons dijo que su hija no usa redes sociales, pero le ha compartido algunos de los mensajes de apoyos que ha recibido en internet.

La estrella de la NBA LeBron James fue una de las personas que elogió a la niña por su valor, publicando una historia en Instagram.

“Me emocioné mucho cuando me enteré. Se lo conté a mis amigos y dijeron: ‘Oh, Dios mío, es el mejor’, así que me emocioné mucho cuando me enteré”, dijo Leidy. “Me enteré de que me había llamado una hermosa y joven reina negra y dije ‘¡yay!’.

