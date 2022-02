West Ham multa al defensor Kurt Zouma con la ‘cantidad máxima posible’ por abofetear y patear a un gato en un video

CNNEspañol sjv

(CNN) — El defensa internacional francés del West Ham United Kurt Zouma fue multado por el club de la Premier League inglesa y enfrenta una investigación de la principal organización benéfica de bienestar animal del Reino Unido después de que apareció un video en línea que lo mostraba pateando y abofeteando a un gato.

El miércoles, West Ham emitió un comunicado en su sitio web, diciendo que Zouma y el club están “cooperando plenamente” con una investigación de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la principal organización benéfica de bienestar animal del Reino Unido.

El comunicado agregó que “el jugador ha cumplido voluntariamente con los pasos tomados en la etapa inicial del proceso, incluida la entrega de los dos gatos de su familia a la RSPCA para su evaluación”.

La multa y la investigación de la RSPCA se producen después de que Zouma fue filmado aparentemente arrojándole zapatos a su gato mascota, golpeándolo en la cara, persiguiéndolo por la habitación y pateándolo por el piso en lo que parece ser una residencia privada.

Zouma ofreció una disculpa tras la aparición del video.

En un video publicado por primera vez por el periódico The Sun el lunes, se ve a Zouma aparentemente arrojándole zapatos a un gato en lo que parece ser una residencia privada, golpeándolo en la cabeza, persiguiéndolo por la habitación y pateándolo por el suelo. Se puede escuchar risa de fondo en las imágenes. CNN no ha verificado el video de forma independiente.

“West Ham United condena sin reservas las acciones de nuestro jugador Kurt Zouma en el video que ha circulado”, dijo el club de la Premier League en un comunicado, informa Reuters.

“Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente, pero nos gustaría dejar en claro que de ninguna manera aprobamos la crueldad hacia los animales”.

Zouma también ofreció una disculpa, informan The Sun y Reuters.

“Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. También quiero decir cuánto lo siento a cualquiera que se haya molestado por el video”, dijo el exdefensor del Chelsea.

“Me gustaría asegurarles a todos que nuestros dos gatos están perfectamente bien y saludables. Toda nuestra familia los quiere y los aprecia. Este comportamiento fue un incidente aislado que no volverá a suceder”.

West Ham agregó que el defensor francés está “extremadamente arrepentido y, como todos en el club, comprende completamente la profundidad de los sentimientos en torno al incidente y la necesidad de tomar medidas”.

El club también dijo que Zouma había sido multado por las acciones: “Separado a la investigación de la RSPCA y pendiente de nuevas sanciones una vez que se determine el resultado de ese proceso, West Ham United puede confirmar que Kurt Zouma ha sido multado con la cantidad máxima posible después de sus acciones en El video que circuló.

“El jugador aceptó de inmediato la multa y solicitó que se done a organizaciones benéficas de bienestar animal”.

West Ham dijo que quería “reiterar nuestra condena a las acciones de Kurt y dejar en claro que el asunto continúa siendo manejado con la mayor seriedad”.

El club dijo que cree que “ahora es importante permitir que la RSPCA lleve a cabo su investigación de manera justa y exhaustiva” y que “no hará más comentarios en esta etapa”.

Zouma y West Ham pierden patrocinios

A raíz del incidente, Adidas le dijo a CNN el miércoles que dejaría de patrocinar al jugador.

“Hemos concluido nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un atleta contratado por Adidas”, dijo un portavoz de Adidas a CNN el miércoles.

Mientras tanto, uno de los patrocinadores del club, Vitality, una compañía de seguros de vida y salud con sede en el Reino Unido, suspender su relación con el club.

En un comunicado publicado en Twitter el miércoles, la compañía dijo que estaba “muy angustiada por el video” de Zouma y que condenaba la crueldad hacia los animales y la violencia de cualquier tipo.

Vitality dijo que suspendería su patrocinio de West Ham con efecto inmediato y que “comprometería con el club para comprender qué acciones tomarán para abordar la situación”.

Una petición en Change.org que pide que se procese a Zouma por crueldad animal tiene más de 100.000 firmas.

En un comunicado a CNN el martes, la policía metropolitana de Londres dijo: “Hemos recibido y estamos al tanto de dichos informes y hemos estado en contacto con la RSPCA, que investiga y, si es necesario, investiga cualquier queja sobre el bienestar animal”.

El equipo de gestión de Zouma no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Los videos de Zouma golpeando al gato

El primer videoclip, en el que aparece Zouma pateando al animal por la cocina, está acompañado por la leyenda “sa commence” en francés, que se traduce como “está comenzando”. Los subtítulos de los otros clips presentan emojis risueños.

Según The Sun, se publicó en Snapchat el domingo por la tarde, un día después de que Zouma jugará con el West Ham en un partido de la Copa FA.

En una declaración a CNN el martes, un portavoz de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés), la principal organización benéfica de bienestar animal del Reino Unido, dijo: “Este es un video muy perturbador. Nunca es aceptable patear, golpear o palmear a un animal, para castigarlo o cualquier otra cosa.

“Estamos muy agradecidos con las personas que nos informan sobre sospechas de sufrimiento animal y nos gustaría asegurarles a las personas que siempre lo revisaremos y, si es necesario, investigaremos cualquier queja que se nos presente sobre el bienestar animal”.

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), describió las acciones de Zouma como “inaceptables”. La PFA es el sindicato de futbolistas profesionales en Inglaterra y Gales.

“No es nuestra responsabilidad disciplinarlo… sino la del empleador, pero creo que nuestro papel es decirle al jugador la verdad, que este tipo de comportamiento no es aceptable”, dijo Molango a la comisión selecta de Digital, Cultura, Medios y Deportes el martes.

“No es aceptable en absoluto, con o sin [una] cámara. No es solo una cuestión de porque es visible entonces es malo. Es simplemente malo. Punto final y no debería estar sucediendo.

“No he visto el video, pero he leído que se disculpó, lo que espero sea una señal de que reconoce que este tipo de comportamiento no es aceptable”.

