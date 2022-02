El tráiler de ‘Jurassic World Dominion’ muestra estrellas nuevas y del pasado rastreando dinosaurios

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Bienvenido de nuevo a Jurassic World. Universal Pictures presentó el jueves el nuevo tráiler de “Jurassic World Dominion”, una de las películas más esperadas de 2022.

El primer vistazo presentaba todo lo que cabría esperar de una película de “Jurassic World”: dinosaurios corriendo salvajemente, Chris Pratt en una motocicleta persiguiendo a esos dinosaurios y varias referencias a películas anteriores, incluido el elenco original con Sam Neill, Laura Dern y Jeff. Goldblum.

The epic conclusion to the Jurassic era. Watch the trailer for #JurassicWorldDominion now. pic.twitter.com/dgb313exuS — Universal Pictures (@UniversalPics) February 10, 2022

Son puras buenas noticias para Universal y los cines porque la franquicia Jurassic Park ha sido un gran negocio para ambos durante casi 30 años.

La serie, que se lanzó con “Jurassic Park” de Steven Spielberg, ha recaudado más de US$ 5.000 millones en todo el mundo desde su debut en 1993, según Comscore (SCOR). “Dominion”, que reinició la franquicia en 2015, será la sexta entrega en general.

‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ supera los 700 millones de dólares en la taquilla mundial

Para los cines, “Dominion” es una de las películas que podría representar un regreso a la normalidad de la taquilla después de dos años de inicios intermitentes en el cineplex debido a la pandemia. Su estreno se retrasó un año debido a la crisis sanitaria mundial.

Incluso con el streaming emergiendo como un formato dominante para ver grandes películas, “Dominion”, que se estrena exclusivamente en los cines el 10 de junio, aún podría generar una de las ganancias inesperadas más grandes de 2022 para los cines. Después de todo, ver rugir a un T-Rex en una pantalla gigante es una experiencia muy diferente a verlo en un televisor en casa.

También está la nostalgia de ver juntos de nuevo en la pantalla grande al elenco de la película original. Es probable que eso atraiga a los viejos fanáticos de la serie que pueden estar ansiosos por ver a los personajes favoritos, el Dr. Alan Grant (Neill), la Dra. Ellie Sattler (Dern) y el Dr. Ian Malcolm (Goldblum) tratando de no ser devorados.

En cuanto a Universal, “Dominion” es una gran pieza de un año potencialmente grande.

El estudio tiene una lista diversa de películas que podrían conducir a una bonanza de taquilla. Eso incluye “Nope”, la última película de terror de Jordan Peele, la película familiar animada “Minions: The Rise of Gru” y la conclusión de la renovada franquicia de Halloween, “Halloween Ends”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.